Мужчины и женщины по-разному относятся ко многим вещам, и родительство, конечно, в их числе. Если мамы чаще беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребёнка даже на секунду, папы обычно проявляют куда больше задора. Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения, видимо, сами развлекаются не хуже малышей. Вот несколько ярких примеров отцовского поведения!

Миксер сломался прямо во время приготовления кексов? Не проблема