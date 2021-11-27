Папа — самый смешной член семьи по версии пап во всем мире!
Мужчины и женщины по-разному относятся ко многим вещам, и родительство, конечно, в их числе. Если мамы чаще беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребёнка даже на секунду, папы обычно проявляют куда больше задора. Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения, видимо, сами развлекаются не хуже малышей. Вот несколько ярких примеров отцовского поведения!
Миксер сломался прямо во время приготовления кексов? Не проблема
Недавно я стал папой. Ну как-то так
Когда на костюмы для Хеллоуина осталось мало времени
Родители жены сказали, что с появлением ребёнка у меня не останется времени на игры
Мы только что переехали и нигде не могли найти детский стульчик. Но я кое-что придумал
Сегодня я стал папой и надел настоящую униформу отца!
Кроссовки пришлось взять у папы, потому что жена не разрешила купить такие же.
Где заканчиваются детские игрушки и начинаются папины
Как мой муж занимается с нашими близнецами
Любимая фотография моей жены
Когда-то отец сказал, что мои будущие дети точно испугаются моих татуировок
Я знал, что понравится моим дочкам
Первая неделя отцовства. Мы пошли перекусить
На 83 неделе отцовства вы будете говорить: «Я помню, что мы ходили перекусить»…
Итак, моему двухмесячному сыну идёт борода
Когда оставила мужа присмотреть за детьми
Вот так папа наносит солнцезащитный крем
Мам, он меня дразнит!
Жена сказала надеть лучший костюм на прогулку с ребёнком
Вот оно как!
Источник:
- Когда у тебя творческий отец или история о том, как малыш Райан слишком рано повзрослел
- 14 родителей, постигающих искусство воспитания детей
- 30 нелепых причин детских слез, над которыми посмеется каждый родитель
- Ох, уж эти детки: родители делятся чумовыми проделками своих малышей в Snapchat
- Творческая мама оригинально показала, как взрослеет ее маленький сын
Понравилось17