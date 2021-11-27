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"Папа - это вам не мама!": забавные фотографии отцов со&nbsp;своими детьми

"Папа - это вам не мама!": забавные фотографии отцов со своими детьми (19 фото)

Автор:
27 ноября 2021 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   забавно   отец   папа   родители   фото   
536
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Папа — самый смешной член семьи по версии пап во всем мире!

Мужчины и женщины по-разному относятся ко многим вещам, и родительство, конечно, в их числе. Если мамы чаще беспокоятся о любой мелочи и боятся отвернуться от ребёнка даже на секунду, папы обычно проявляют куда больше задора. Они умело сочетают любовь к детям и к компьютерным играм, изобретают неожиданные решения, видимо, сами развлекаются не хуже малышей. Вот несколько ярких примеров отцовского поведения!


Миксер сломался прямо во время приготовления кексов? Не проблема

×
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Недавно я стал папой. Ну как-то так

Когда на костюмы для Хеллоуина осталось мало времени

Родители жены сказали, что с появлением ребёнка у меня не останется времени на игры

Мы только что переехали и нигде не могли найти детский стульчик. Но я кое-что придумал

Сегодня я стал папой и надел настоящую униформу отца!

Кроссовки пришлось взять у папы, потому что жена не разрешила купить такие же.


Где заканчиваются детские игрушки и начинаются папины

Как мой муж занимается с нашими близнецами

Любимая фотография моей жены

Когда-то отец сказал, что мои будущие дети точно испугаются моих татуировок

Я знал, что понравится моим дочкам

Первая неделя отцовства. Мы пошли перекусить

На 83 неделе отцовства вы будете говорить: «Я помню, что мы ходили перекусить»…


Итак, моему двухмесячному сыну идёт борода

Когда оставила мужа присмотреть за детьми

Вот так папа наносит солнцезащитный крем

Мам, он меня дразнит!

Жена сказала надеть лучший костюм на прогулку с ребёнком

Вот оно как!

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Метки: Юмор   дети   забавно   отец   папа   родители   фото   
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Дмитрий ! Час назад
"Мужики", блин. Одному жена кроссовки не разрешает покупать, у второго либо жена черная, либо она с черным ему "детей" сделала, а у всех в жопе детство играет.
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