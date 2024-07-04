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Откушен палец и вырван клок волос: в фитнес-клубе Санкт-Петербурга подрались сексолог и любительница вязания

Откушен палец и вырван клок волос: в фитнес-клубе Санкт-Петербурга подрались сексолог и любительница вязания

Автор:
04 июля 2024 20:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Санкт-Петербург   Сексолог   вязание   драка   женщины   скорая помощь   ссора   фитнес-клуб   
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В итоге обе женщины уехали на скорой помощи.

В фитнес-клубе в Санкт-Петербурге между двумя женщинами произошла кровавая драка. Увлекающаяся вязанием 38-летняя Анна и 46-летняя сексолог Юлия устроили потасовку у шкафчика раздевалки. Всё дело в том, что у одной женщины вещи лежали снизу, а у другой - сверху. Анна рассказала журналистам, что Юлия первая начала конфликт.

Барышня мне сказала, что я открыла ящик и её задела. Я не придала этому особого значения и пошла сушить волосы. Я была после душа и после сушки снова подошла к шкафчику, чтобы одеться. Получила несколько ударов по голове.

После драки Анна помнит мало чего. Из фитнеса её увезли на скорой помощи. Руку забинтовали, но вот кончик мизинца уже не вернуть, сообщает Mash.

Сексолог Юлия рассказала, как именно был откушен палец. По её словам, Анна выдрала ей клок волос, исцарапала всё лицо и шею, а также пыталась порвать рот. Именно так палец и попал в рот Юлии, которая откусила кусочек. Врачи диагностировал Юлии сотрясение. Женщина посетовала на то, что персонал клуба ничем ей не помог.

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Метки: Санкт-Петербург   Сексолог   вязание   драка   женщины   скорая помощь   ссора   фитнес-клуб   
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8  комментариев
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2k
Corkscrew 57 минут назад
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6k
Горожанин 15 минут назад
Откушеный палец сексолога - это травма на производстве. Положена компенсация.
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769
стеклоВАТА 22 минуты назад
откушенный/оторванный/отрезанный палец - легкий вред здоровью... так мне главный хирург военный по питеру заключение дал, когда мне два пальца пришивали
так что по легкому отделалась))))
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40k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Сексологи - страшные люди. Один доктор Щеглов чего стоит
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей 57 минут назад
бояться надо любительниц вязания.
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20k
GROMOZEKA Час назад
Сначала прочёл про палец, заволновался, а потом увидел город.
Ан нет, всё в порядочке
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PokemonKa
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  • 5194 поста (4979 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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