Откушен палец и вырван клок волос: в фитнес-клубе Санкт-Петербурга подрались сексолог и любительница вязания

В итоге обе женщины уехали на скорой помощи.
В фитнес-клубе в Санкт-Петербурге между двумя женщинами произошла кровавая драка. Увлекающаяся вязанием 38-летняя Анна и 46-летняя сексолог Юлия устроили потасовку у шкафчика раздевалки. Всё дело в том, что у одной женщины вещи лежали снизу, а у другой - сверху. Анна рассказала журналистам, что Юлия первая начала конфликт.
Барышня мне сказала, что я открыла ящик и её задела. Я не придала этому особого значения и пошла сушить волосы. Я была после душа и после сушки снова подошла к шкафчику, чтобы одеться. Получила несколько ударов по голове.
После драки Анна помнит мало чего. Из фитнеса её увезли на скорой помощи. Руку забинтовали, но вот кончик мизинца уже не вернуть, сообщает Mash.
Сексолог Юлия рассказала, как именно был откушен палец. По её словам, Анна выдрала ей клок волос, исцарапала всё лицо и шею, а также пыталась порвать рот. Именно так палец и попал в рот Юлии, которая откусила кусочек. Врачи диагностировал Юлии сотрясение. Женщина посетовала на то, что персонал клуба ничем ей не помог.
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так что по легкому отделалась))))
Ан нет, всё в порядочке
Хорошо, что только палец.
Могла бы и ногу отпилить