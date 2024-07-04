Откушен палец и вырван клок волос: в фитнес-клубе Санкт-Петербурга подрались сексолог и любительница вязания

В фитнес-клубе в Санкт-Петербурге между двумя женщинами произошла кровавая драка. Увлекающаяся вязанием 38-летняя Анна и 46-летняя сексолог Юлия устроили потасовку у шкафчика раздевалки. Всё дело в том, что у одной женщины вещи лежали снизу, а у другой - сверху. Анна рассказала журналистам, что Юлия первая начала конфликт.

Барышня мне сказала, что я открыла ящик и её задела. Я не придала этому особого значения и пошла сушить волосы. Я была после душа и после сушки снова подошла к шкафчику, чтобы одеться. Получила несколько ударов по голове.

После драки Анна помнит мало чего. Из фитнеса её увезли на скорой помощи. Руку забинтовали, но вот кончик мизинца уже не вернуть, сообщает Mash.