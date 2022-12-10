«Служебный роман» разрушил брак Алисы Фрейндлих с известным режиссером. Последний муж на 15 лет младше и жизнь 88-летней актрисы сегодня

В дальнейшем актриса больше не пыталась устроить свою личную жизнь, поняв, что из-за ее занятости и чрезмерной самостоятельности

счастья в семье не обрести. Ко всем бывшим мужьям она относилась с теплом и уважением.

Актриса сегодня

Лишь с годами актриса поняла, что главное в жизни не работа, а материнство. У нее прекрасная и любящая дочь, которая пошла по ее стопам. Внуки Никита и Анна тоже творческие люди. Есть у Алисы Бруновны маленькие правнучка и правнук, их подарила любимая внучка.

Благодаря внуку, который был продюсером фильма «Карп отмороженный» она сыграла в этой картине заинтересовавшую ее роль сельской женщины. Раньше в таких образах актрисе сниматься не приходилось. А в 2022 году на экраны вышел фильм-трагикомедия «Родители строгого режима», где ее внук выступил и режиссером, и продюсером. Здесь Алиса Бруновна сыграла главную роль матери.