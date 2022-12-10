«Служебный роман» разрушил брак Алисы Фрейндлих с известным режиссером. Последний муж на 15 лет младше и жизнь 88-летней актрисы сегодня

8 декабря отметила свой день рождения легендарная актриса Алиса Фрейндлих! Она прославилась, когда ей было уже за 40, а сегодня актрисе исполняется 88 лет и она продолжает свою творческую карьеру. Узнаем, как складывалась ее судьба и что ей пришлось пережить в личной жизни.
Детство и творческий путь
Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде в 1934 г. Алисой ее назвали по настоянию немецкой бабушки, которой нравилось это редкое имя. Отцом девочки был известный актер Бруно Артурович Фрейндлих, предки которого (стеклодувы) переехали в Россию по приглашению Петра I. Мать тоже имела творческие таланты, и познакомилась она с будущим мужем на театральных курсах.
К сожалению, спустя шесть лет родители расстались, отец успел покинуть страну, а Алиса, ее мать и бабушка остались в блокадном Ленинграде. Только благодаря бабушке, которая строго контролировала время приема пищи и размер порций, им удалось выжить. С тех пор актриса всегда бережно относилась к еде, чтобы не пропало ни кусочка.
В детстве она занималась в театральном кружке, а еще увлекалась пением. Ей прекрасно удавалось и то, и другое, и окончив школу, она не могла выбрать, что лучше: быть актрисой или оперной певицей. Отец, который тогда уже вернулся в Ленинград со своей новой семьей, посоветовал поступать в театральный: дескать, певицы должны быть фактурными, а Алиса была низенькой (152 см) и хрупкой.
Она начала сниматься в кино еще во время обучения в институте им. А. Н. Островского, но более значимые успехи она начала делать в театре, и через несколько лет уже была ведущей актрисой театра им. Ленсовета.
За 20 лет Фрейндлих успела сняться в 30 фильмах, среди которых «Полосатый рейс», «Тайна железной двери», «Соломенная шляпка», «Похождения зубного врача», «Анна и Командор». А в 1977 году состоялась премьера фильма «Служебный роман», который принес Фрейндлих большую известность и любовь зрителей. Ее муж, театральный режиссер, не хотел отпускать ее из театра на съемки, как будто предчувствуя, что это приведет к краху семьи. Тогда Рязанову пришлось ехать к нему из Москвы и уговаривать. Актриса работала на износ, она моталась меж двух городов, а слова учила по ночам, когда оставалось свободное время от репетиций.
Стоит отметить, что многие сцены в комедии были импровизацией Андрея Мягкова и Алисы Фрейндлих: это и 10-минутная сцена совместного ужина их героев, и момент, когда Новосельцев набирает в рот воду и прыскает в лицо своей начальнице, чего та никак не ожидала. Мягков отмечал, что будь на ее месте другая актриса, то неизвестно, чем бы обернулась его выходка, но Фрейндлих оказалась женщиной с чувством юмора. К тому времени актеры давно были знакомы и у них сложились хорошие отношения.
После этого успеха Фрейндлих стала очень востребованной, и ее часто приглашали на главные роли («Опасный возраст», «Сталкер», «Жестокий романс», «Тайна Снежной Королевы»). В новом веке она появилась в сериалах «Женская логика», «Линия Марты», «Карп отмороженный» и др.
Три брака
Впервые Алиса вышла замуж в 22-летнем возрасте за своего однокурсника Владимира Карасева. Но этот брак продержался всего полтора года и распался из-за отсутствия любви между супругами и творческой ревности со стороны Владимира.
В Театре имени Комиссаржевской, куда пришла Алиса после выпуска, она влюбилась в режиссера Игоря Владимирова, который ставил там спектакли. В 1960 году Владимиров возглавил театр им. Ленсовета, и Фрейндлих перешла к нему. Он был старше на 16 лет и жил с актрисой Зинаидой Шарко, где у него рос сын, но ушел из семьи, чтобы жениться на Алисе. В 1968 году на свет появилась их дочь Варвара.
Благодаря талантливому и мудрому мужу, который многому ее научил, она открылась как актриса для всего театрального мира и стала примой. Оба сыграли главные роли в фильме «Старомодная комедия», но Владимиров настаивал, что его супруга в первую очередь театральная актриса, и не отпускал ее на съемки других фильмов. Однако кинематограф без нее обойтись не мог, так как после «Служебного романа» популярность актрисы стала расти. А однажды в газете появилась заметка с заголовком «Театр одной актрисы». Все это угнетало ее мужа, у него наступил период творческого кризиса, он стал все чаще увлекаться другими актрисами, и в 1981 году супруги развелись. Незадолго до этого Фрейндлих получила звание Народной артистки СССР.
Третий избранник актрисы Юрий Соловей, хотя и не имел соответствующего образования, но тоже играл в театре Ленсовета. Он был младше на 15 лет, и 13-летняя дочь актрисы восприняла появление отчима в штыки. Юрий был творческим, талантливым человеком, но так и оставался на вторых ролях, и его называли не иначе как «муж Фрейндлих». Это его очень задевало и он решил оставить сцену и переквалифицировался в художника, что у него получалось гораздо лучше. Позже ему предложили работу в Германии, Фрейндлих уезжать не захотела и супруги развелись. Этот брак продлился 13 лет.
В дальнейшем актриса больше не пыталась устроить свою личную жизнь, поняв, что из-за ее занятости и чрезмерной самостоятельности
счастья в семье не обрести. Ко всем бывшим мужьям она относилась с теплом и уважением.
Актриса сегодня
Лишь с годами актриса поняла, что главное в жизни не работа, а материнство. У нее прекрасная и любящая дочь, которая пошла по ее стопам. Внуки Никита и Анна тоже творческие люди. Есть у Алисы Бруновны маленькие правнучка и правнук, их подарила любимая внучка.
Благодаря внуку, который был продюсером фильма «Карп отмороженный» она сыграла в этой картине заинтересовавшую ее роль сельской женщины. Раньше в таких образах актрисе сниматься не приходилось. А в 2022 году на экраны вышел фильм-трагикомедия «Родители строгого режима», где ее внук выступил и режиссером, и продюсером. Здесь Алиса Бруновна сыграла главную роль матери.
Уже почти 40 лет Фрейндлих является примой БДТ, она любит посещать театр и как зритель, и вообще предпочитает кинематографу родную сцену, где можно творить.
Несмотря на свой звездный статус, Алиса Бруновна всегда оставалась скромным, тактичным и отзывчивым человеком. Ею восхищаются коллеги и поклонники, ее любит большая и дружная семья. Родственники вместе собираются на праздники и стараются окружить ее вниманием и теплом, так как понимают, что в силу возраста она все-равно чувствует себя немного одинокой, ведь многих ее друзей уже нет.
Желаем Алисе Бруновне крепкого здоровья, оптимизма, счастья и долгих лет жизни!
Источник:
- Почему Татьяна Васильева снималась в головных уборах в фильме "Самая обаятельная и привлекательная"
- Почему Наталья Крачковская обиделась на предложение Леонида Гайдая
- Жизнь в трейлере, диеты и каббала: факты о Деми Мур
- В каких фильмах Леонид Гайдай снял свою жену Нину Гребешкову
- Джулия Робертс: «Оскар» в 23 года, смена имени, и другие факты об американской «Красотке»
Потрясающе харизматичная актриса.
Даж язык не поворачивается сказать, "бабулька"