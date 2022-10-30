FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6868 постов • 752 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Джулия Робертс: «Оскар» в 23 года, смена имени, и другие факты об американской «Красотке»

Джулия Робертс: «Оскар» в 23 года, смена имени, и другие факты об американской «Красотке»

Автор:
30 октября 2022 09:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   джулия робертс   знаменитости   кино   красотка   факты   фото   
276
9

Звезда с мировой популярностью, сложной судьбой и головокружительной карьерой — такой стала Джулия Робертс за десятилетия в Голливуде.

Несмотря на нестандартную внешность и суровое детство, артистке удалось стать настоящей иконой американских романтических фильмов, но она не стала надолго задерживаться в этом амплуа и стала лауреатом премии «Оскар», когда ей было чуть больше 20 лет.

×
×

В этом материале мы поделимся самыми интересными фактами о жизни голливудской звезды.


Тяжелое детство

Джулия выросла в большой семье из троих детей, однако в какой-то момент матери актрисы пришлось оставить работу, чтобы успевать заботиться о них. Родные звезды могли бы оказаться за гранью нищеты, но не остались без помощи: поддержку родителям Джулии оказала жена Мартина Лютера Кинга. Она помогала семье с финансовыми проблемами и оплатила медицинские процедуры, которые были им не по карману. Несчастья семьи начались со смерти отца артистки, который скончался от рака, причем мать сообщила девочке о болезни папы лишь в день его смерти


Главная роль

В юности Джулия интересовалась не только кино, но и музыкой. Артистка серьезно относилась к своему увлечению и даже брала уроки игры на кларнете и гобое. Однако спустя годы она раскрыла свой актерский талант. Ее звездную роль в фильме «Красотка» знает каждый, однако не всем известно, что картина не должна была быть ромкомом.

Изначально предполагалось, что «Красотка» станет драмой на тему социального неравенства и незащищенности американского населения. На роль проститутки рассматривались такие звезды, как Мишель Пфайффер или Мег Райан, но обеих смутила эта роль. В то же время Джулию привлек остросоциальный проект — тогда она еще не догадывалась, что он станет главным ромкомом 90-х.


Первый «Оскар»

Первую номинацию на престижную американскую кинопремию актриса получила за роль в картине «Стальные магнолии», вторую ей принесла «Красотка», но в коллекции звезды есть всего одна статуэтка, которую та завоевала в 2001 году.

К тому моменту в США набирало обороты феминистское движение, и Робертс стала его его воплощением в картине «Эрин Брокович» Стивена Содерберга. Для актрисы эта роль была возможностью резко сменить амплуа американской красавицы на не самую обаятельную, но сильную духом женщину, а для Содерберга картина стала очередным экспериментом в кино.

В том году Робертс отказалась от гламурного образа и обошла в погоне за статуэткой Джоан Аллен, Жюльет Бинош, Лору Линни и Эллен Берстин.


Смена имени

На самом деле, какими бы талантливыми ни были голливудские знаменитости, они не могли бы и мечтать об «Оскаре» без того, чтобы вступить в Гильдию Соединенных Штатов Америки. Джулия не упустила этот шанс, но, подавая заявку, обнаружила, что гильдии уже есть с ее именем — некая Джули Робертс. Чтобы не терять уже заработанную славу, артистка слегка подкорректировала свое имя и стала Джулией Робертс. Так она и вошла в историю Голливуда.

Сегодня в послужном списке Джулии Робертс есть еще множество престижных наград, включая еще одну номинацию на премию «Оскар». Кроме того, впереди у нее запланирован далеко не один интригующий проект, который еще ждет своего звездного часа. Какие роли Джулии стали для вас самыми яркими, любимыми или, наоборот, неоднозначными? Делитесь в комментариях!


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актриса   джулия робертс   знаменитости   кино   красотка   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Леонович 41 минуту назад
Так себе красотка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Бритва 3 минуты назад
да, с возрастом от красотки осталось очень мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

848348



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?
Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?
Фашисты пожалели, бросив под танк советского подполковника
Фашисты пожалели, бросив под танк советского подполковника
Набирающие популярность в сообществах
Даёшь искусство в народные массы!
Даёшь искусство в народные массы!
“Остров людоедов” или почему вокруг СССР сталинских времён ходит столько мифов
“Остров людоедов” или почему вокруг СССР сталинских времён ходит столько мифов
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#подборка#кино#аварии#авто аварии#США#актеры
#интересно#люди#фотографии#в мире#СССР#дтп#истории#шоу бизнес
#история#факты#Прикол#забавно#страна#картинки#сарказм#познавательно
Новой Москве - новый мост Новой Москве - новый мост 25 различных фактов об американских фильмах 25 различных фактов об американских фильмах Умерла Анджела Лэнсбери — звезда сериала «Она написала убийство» Умерла Анджела Лэнсбери — звезда сериала «Она написала убийство» Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева» Ярко сверкнула на экране и пропала: разбойница из фильма «Снежная королева» Непростая судьба советской Золушки Непростая судьба советской Золушки 9 интересных фактов о Джулии Робертс 9 интересных фактов о Джулии Робертс

На что жалуетесь?

Вернуться