Джулия Робертс: «Оскар» в 23 года, смена имени, и другие факты об американской «Красотке»

Звезда с мировой популярностью, сложной судьбой и головокружительной карьерой — такой стала Джулия Робертс за десятилетия в Голливуде.
Несмотря на нестандартную внешность и суровое детство, артистке удалось стать настоящей иконой американских романтических фильмов, но она не стала надолго задерживаться в этом амплуа и стала лауреатом премии «Оскар», когда ей было чуть больше 20 лет.
В этом материале мы поделимся самыми интересными фактами о жизни голливудской звезды.
Тяжелое детство
Джулия выросла в большой семье из троих детей, однако в какой-то момент матери актрисы пришлось оставить работу, чтобы успевать заботиться о них. Родные звезды могли бы оказаться за гранью нищеты, но не остались без помощи: поддержку родителям Джулии оказала жена Мартина Лютера Кинга. Она помогала семье с финансовыми проблемами и оплатила медицинские процедуры, которые были им не по карману. Несчастья семьи начались со смерти отца артистки, который скончался от рака, причем мать сообщила девочке о болезни папы лишь в день его смерти
Главная роль
В юности Джулия интересовалась не только кино, но и музыкой. Артистка серьезно относилась к своему увлечению и даже брала уроки игры на кларнете и гобое. Однако спустя годы она раскрыла свой актерский талант. Ее звездную роль в фильме «Красотка» знает каждый, однако не всем известно, что картина не должна была быть ромкомом.
Изначально предполагалось, что «Красотка» станет драмой на тему социального неравенства и незащищенности американского населения. На роль проститутки рассматривались такие звезды, как Мишель Пфайффер или Мег Райан, но обеих смутила эта роль. В то же время Джулию привлек остросоциальный проект — тогда она еще не догадывалась, что он станет главным ромкомом 90-х.
Первый «Оскар»
Первую номинацию на престижную американскую кинопремию актриса получила за роль в картине «Стальные магнолии», вторую ей принесла «Красотка», но в коллекции звезды есть всего одна статуэтка, которую та завоевала в 2001 году.
К тому моменту в США набирало обороты феминистское движение, и Робертс стала его его воплощением в картине «Эрин Брокович» Стивена Содерберга. Для актрисы эта роль была возможностью резко сменить амплуа американской красавицы на не самую обаятельную, но сильную духом женщину, а для Содерберга картина стала очередным экспериментом в кино.
В том году Робертс отказалась от гламурного образа и обошла в погоне за статуэткой Джоан Аллен, Жюльет Бинош, Лору Линни и Эллен Берстин.
Смена имени
На самом деле, какими бы талантливыми ни были голливудские знаменитости, они не могли бы и мечтать об «Оскаре» без того, чтобы вступить в Гильдию Соединенных Штатов Америки. Джулия не упустила этот шанс, но, подавая заявку, обнаружила, что гильдии уже есть с ее именем — некая Джули Робертс. Чтобы не терять уже заработанную славу, артистка слегка подкорректировала свое имя и стала Джулией Робертс. Так она и вошла в историю Голливуда.
Сегодня в послужном списке Джулии Робертс есть еще множество престижных наград, включая еще одну номинацию на премию «Оскар». Кроме того, впереди у нее запланирован далеко не один интригующий проект, который еще ждет своего звездного часа. Какие роли Джулии стали для вас самыми яркими, любимыми или, наоборот, неоднозначными? Делитесь в комментариях!
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АНТИФИШКИ
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