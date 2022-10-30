Джулия Робертс: «Оскар» в 23 года, смена имени, и другие факты об американской «Красотке»

Первую номинацию на престижную американскую кинопремию актриса получила за роль в картине «Стальные магнолии», вторую ей принесла «Красотка», но в коллекции звезды есть всего одна статуэтка, которую та завоевала в 2001 году.

К тому моменту в США набирало обороты феминистское движение, и Робертс стала его его воплощением в картине «Эрин Брокович» Стивена Содерберга. Для актрисы эта роль была возможностью резко сменить амплуа американской красавицы на не самую обаятельную, но сильную духом женщину, а для Содерберга картина стала очередным экспериментом в кино.

В том году Робертс отказалась от гламурного образа и обошла в погоне за статуэткой Джоан Аллен, Жюльет Бинош, Лору Линни и Эллен Берстин.

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