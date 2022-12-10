В детстве голодал, в партию вступил за год до полёта: рассекречено личное дело Юрия Гагарина

На каждого советского человека заводили папку под названием «Личное дело». Папка хранилась в сейфе, и посмотреть ее содержимое человек не мог примерно никогда, - пишет "КП". И вот, в декабре 2022 года день "Ч" настал и выяснилось, что про Гагарина зачем-то скрывали довольно обычные факты, представляющие конечно большой исторический интерес, но сами по себе не содержащие ничего "жареного".
Досье на Юрия Гагарина завели в 1955 году, когда он стал курсантом Чкаловского училища, говорится в публикации журнала «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса), на который ссылается "Комсомолка". После гибели Гагарина папка не ушла в архив Минобороны, как положено, а осталась в Центре подготовки космонавтов.
Гланый вывод после рассекречивания личного дела - секретить там было особенно нечего. Например, непонятно, почему надо было скрывать членство Гагарина в КПСС. То, что он – коммунист, не отрицалось, но как в партию попал, почему-то про это нельзя было говорить. Теперь мы знаем: коммунистом Гагарин стал уже в отряде космонавтов, за год до полета, в 1960 году. Может, стеснялись, что в космос полетел не ветеран КПСС, а свежеиспеченный член партии? Но не за день же до полета его приняли.
А вот почему Гагарин бросил школу в 7-м классе на Смоленщине, и поехал учиться в ремесленное училище в Москве, понятно отчего засекретили.
В личном деле есть документ, написанный самим Гагариным, где он объясняет, почему. Дело было в 1949 году, и Смоленская область жестко голодала. Тогда как в ремесленном училище учеников кормили. Останься Гагарин в Смоленской школе, космонавтом бы он не стал. Но, конечно, советские историки, замалчивая сам факт послевоенного голода, этот момент биографии Гагарина старательно обходили.
А вот ещё интересное. Вопреки легендам о том, что в личном деле фиксируется каждый шаг, в папке нет ничего о том, как по всей стране искали кандидатов в космонавты, как наткнулись на молодого летчика на Севере, как с ним говорили, как пригласили. Но можно заключить: парень очень понравился.
Он и вправду, был идеальным: отличный семьянин (жена, дочь, вторая дочь появится спустя год), спортивен: не просто играет в баскетбол, а еще и имеет в этом виде спорта судейскую категорию.
Как летчик тоже выше всех похвал: и за теорию, и за практическое пилотирование неизменно получал отличные оценки, благодарности командиров. 7 марта 1960 года вышел приказ о зачислении Юрия Гагарина в отряд космонавтов.
Личное дело скрупулезно перечисляет дальнейшую карьеру первого космонавта, но как бы формально и пунктиром. Как будто не о легенде речь. И заканчивается кратким сообщением: «27 марта 1968 года погиб при исполнении служебных обязанностей в результате катастрофы самолета. Похоронен в г. Москве на Красной площади у Кремлевской стены». Больше никаких подробностей, - пишет КП.
Источник:
- Кувырок Земли в космосе и самые симпатичные существа кембрия
- Факты о Солнечной системе
- 10 удивительных фактов о космонавтике
- 25 интересных космических открытий современности
- Сварка в космосе: почему металлы сами прилипают друг к другу?
"нет ничего о том, как по всей стране искали кандидатов"(с) - а нах эту информацию записывать в чьё-то личное дело?
Что такое личное дело, видимо, писатели тоже не совсем в курсе...
И не могло быть чтобы в ЛД Гагарина попали данные как искали в СССР кандидатов в космонавты.
Листок этот лежал в кармашке, на обложке в конце.
"Спецы" дела не заводили, там просто карточка учета, в ней на все места хватало
_________________________
Ага. А в других странах, где социалистического строя не было, в космос полетели не "простые пареньки", а исключительно дворяне-аристократы и буржуи-капиталисты.
А вот если посмотреть старые интервью с Лексеевичем, причем не только сделанные в СССР, но и в забугорных поездках, то там Юрий Гагарин вполне открыто говорит и о жизни при оккупации и о трудной жизни в послевоенные годы. Причем это не единственное интервью - ездил то первый космонавт по всему миру и везде открыто рассказывал о своей жизни.
Из аннотации: ...Фильм повествует о детстве Юрия Гагарина, о той поре жизни, которая, по собственным его словам, сыграла важную роль в формировании его характера: война, оккупация их села немцами, голод, угон в Германию старшего брата и сестры, изгнание фашистов из Смоленщины, переезд семьи в город Гжатск. .. Что из этого за последние годы стало секретом х/з.