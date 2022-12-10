В детстве голодал, в партию вступил за год до полёта: рассекречено личное дело Юрия Гагарина

Досье на Юрия Гагарина завели в 1955 году, когда он стал курсантом Чкаловского училища, говорится в публикации журнала «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса), на который ссылается "Комсомолка". После гибели Гагарина папка не ушла в архив Минобороны, как положено, а осталась в Центре подготовки космонавтов.

Гланый вывод после рассекречивания личного дела - секретить там было особенно нечего. Например, непонятно, почему надо было скрывать членство Гагарина в КПСС. То, что он – коммунист, не отрицалось, но как в партию попал, почему-то про это нельзя было говорить. Теперь мы знаем: коммунистом Гагарин стал уже в отряде космонавтов, за год до полета, в 1960 году. Может, стеснялись, что в космос полетел не ветеран КПСС, а свежеиспеченный член партии? Но не за день же до полета его приняли.