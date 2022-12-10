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В детстве голодал, в партию вступил за год до полёта: рассекречено личное дело Юрия Гагарина

В детстве голодал, в партию вступил за год до полёта: рассекречено личное дело Юрия Гагарина

Автор:
10 декабря 2022 18:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рассекречено   архивы   космос   личное дело   факты   юрий гагарин   
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На каждого советского человека заводили папку под названием «Личное дело». Папка хранилась в сейфе, и посмотреть ее содержимое человек не мог примерно никогда, - пишет "КП". И вот, в декабре 2022 года день "Ч" настал и выяснилось, что про Гагарина зачем-то скрывали довольно обычные факты, представляющие конечно большой исторический интерес, но сами по себе не содержащие ничего "жареного".

Досье на Юрия Гагарина завели в 1955 году, когда он стал курсантом Чкаловского училища, говорится в публикации журнала «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса), на который ссылается "Комсомолка". После гибели Гагарина папка не ушла в архив Минобороны, как положено, а осталась в Центре подготовки космонавтов.

Гланый вывод после рассекречивания личного дела - секретить там было особенно нечего. Например, непонятно, почему надо было скрывать членство Гагарина в КПСС. То, что он – коммунист, не отрицалось, но как в партию попал, почему-то про это нельзя было говорить. Теперь мы знаем: коммунистом Гагарин стал уже в отряде космонавтов, за год до полета, в 1960 году. Может, стеснялись, что в космос полетел не ветеран КПСС, а свежеиспеченный член партии? Но не за день же до полета его приняли.

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А вот почему Гагарин бросил школу в 7-м классе на Смоленщине, и поехал учиться в ремесленное училище в Москве, понятно отчего засекретили.

В личном деле есть документ, написанный самим Гагариным, где он объясняет, почему. Дело было в 1949 году, и Смоленская область жестко голодала. Тогда как в ремесленном училище учеников кормили. Останься Гагарин в Смоленской школе, космонавтом бы он не стал. Но, конечно, советские историки, замалчивая сам факт послевоенного голода, этот момент биографии Гагарина старательно обходили.

А вот ещё интересное. Вопреки легендам о том, что в личном деле фиксируется каждый шаг, в папке нет ничего о том, как по всей стране искали кандидатов в космонавты, как наткнулись на молодого летчика на Севере, как с ним говорили, как пригласили. Но можно заключить: парень очень понравился.

Он и вправду, был идеальным: отличный семьянин (жена, дочь, вторая дочь появится спустя год), спортивен: не просто играет в баскетбол, а еще и имеет в этом виде спорта судейскую категорию.

Как летчик тоже выше всех похвал: и за теорию, и за практическое пилотирование неизменно получал отличные оценки, благодарности командиров. 7 марта 1960 года вышел приказ о зачислении Юрия Гагарина в отряд космонавтов.

Личное дело скрупулезно перечисляет дальнейшую карьеру первого космонавта, но как бы формально и пунктиром. Как будто не о легенде речь. И заканчивается кратким сообщением: «27 марта 1968 года погиб при исполнении служебных обязанностей в результате катастрофы самолета. Похоронен в г. Москве на Красной площади у Кремлевской стены». Больше никаких подробностей, - пишет КП.

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Метки: Рассекречено   архивы   космос   личное дело   факты   юрий гагарин   
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13  комментариев
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307
Maksim 2 часа назад
"Вопреки легендам"(с) - похоже афторы больше верят легендам и слухам...
"нет ничего о том, как по всей стране искали кандидатов"(с) - а нах эту информацию записывать в чьё-то личное дело?
Что такое личное дело, видимо, писатели тоже не совсем в курсе...
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5k
slesarnick 18 минут назад
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40k
Сергей 54 минуты назад
Личное дело вёл отдел кадров, а если у человека был доступ к Гостайне то спецотдел.
И не могло быть чтобы в ЛД Гагарина попали данные как искали в СССР кандидатов в космонавты.
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1k
Олег 58 минут назад
До слез! Оказывается советские историки замалчивали голод! Ну что за брехня! Последний голод был в 1947-м. Там и засуха и много другое но жестоким он не был. Ну сами подумайте - в том же году отменили карточную систему. Как это еще не вставили что Юрий Алексеевич был в оккупации? Тон статьи явно антисоветский и какой то мутноватый. А то что простой колхозный паренек мог полететь в космос (антисоветчики упорно парят что колхозникам не давали паспорта и чуть ли не силком удерживали в деревне) об этом ни слова ни даже полунамека. И то что такую возможность дал именно социалистический строй.
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82
Мирлан Дононбаев Олег 14 минут назад
---простой колхозный паренек мог полететь в космос... такую возможность дал именно социалистический строй.----
_________________________
Ага. А в других странах, где социалистического строя не было, в космос полетели не "простые пареньки", а исключительно дворяне-аристократы и буржуи-капиталисты.
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307
Maksim Олег 13 минут назад
Нынешние "ЫсторЫкЫ" чего только не придумают...
А вот если посмотреть старые интервью с Лексеевичем, причем не только сделанные в СССР, но и в забугорных поездках, то там Юрий Гагарин вполне открыто говорит и о жизни при оккупации и о трудной жизни в послевоенные годы. Причем это не единственное интервью - ездил то первый космонавт по всему миру и везде открыто рассказывал о своей жизни.
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
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82
Мирлан Дононбаев Dema 12 минут назад
Какого слова нет? Фатерлянд?
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