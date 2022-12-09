20+ интересных космических открытий современности

Поиски другой пригодной для жизни планеты продолжаются уже давно. Среди вариантов на данный момент - экзопланета Ross 128b, открытая в 2017 году, и планета класса "суперземля" под названием SPECULOOS-2c, обнаруженная в 2022 году. Последняя находится дальше от нас, чем Ross128b, она на 40% больше Земли, и её Солнце в шесть раз меньше и вдвое теплее нашего.