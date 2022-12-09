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20+ интересных космических открытий современности

20+ интересных космических открытий современности

Автор:
09 декабря 2022 21:28
Сообщество : Космос
Метки: Открытия   астронавты   космические объекты   космос   планеты   подборка   спутники   ученые   факты   фото   
1852
26
Космос - такой далёкий, загадочный, манящий исследователей и простых интересующихся. В наше время сделано немало любопытных открытий в сфере изучения космоса. Остаётся только догадываться, существует ли тёмная материя, и зачем в космосе гигантские пузыри - и предвкушать новые открытия человечества. А пока - посмотрим на уже сделанные.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   астронавты   космические объекты   космос   планеты   подборка   спутники   ученые   факты   фото   
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7  комментариев
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31k
MatveiVainrub Час назад
Прямая ссылка на режим аппаратов "Вояджер 1" и "Вояджер2" в реальном времени . Плюс ещё дофигища всяких ништяков про аппараты их место положение относительно земли .
Акромя того есть так же инфа и по другим космическим зондам которые бороздят просторы вселеной .
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/
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1k
Котовский 24 минуты назад
По мне - так вот самое значимое открытие!
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Благоглупостная поыанация веся тема. Да. Есьт реально очнео интересные отврытия в нашей науке но тут собрано всё то, чот всё опошляетю ПРотивно читать что творится на всяких "фишках" и подобных ресурсах. Всё, даже очень хорошее и полезное, одаётся так, чот блкотина сплошная и глупость несусветная.
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6k
Allmaster Полчаса назад
Вот через неделю планировал полететь на систему Сигара. Погулять на новой звезде зарождающейся.
А то земная суета так поднадоела.
Хоть что то новое...
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4k
Нескучный сад 42 минуты назад
темная материя - это форма материи, которая составляет часть Вселенной, но не вступает в электромагнитные взаимодействия - то есть не испускает свет
---
Не свет, а фотоны, которые являются квантами электромагнитного взаимодействия. Причём всего спектра эм излучения, а не только света.
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12k
Alex Djeff 49 минут назад
"Алкогольная" комета
"Для ученых это еще один намёк на то, что кометы, возможно, участвовали в зарождении жизни на нашей планете"
Не знаю как по поводу "жизни на планете", но разумной жизни - это точно. В пятницу вечером каждый второй из нас - философ...))

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21k
BiZ Час назад
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