20+ интересных космических открытий современности

Космос - такой далёкий, загадочный, манящий исследователей и простых интересующихся. В наше время сделано немало любопытных открытий в сфере изучения космоса. Остаётся только догадываться, существует ли тёмная материя, и зачем в космосе гигантские пузыри - и предвкушать новые открытия человечества. А пока - посмотрим на уже сделанные.
В 2017 году ученые зафиксировали столкновение двух нейтронных звёзд. Данное "космическое ДТП" породило мощный гравитационно-волновой всплеск - GW170817. Это был первый случай, когда ученые зарегистрировали гравитационные волны от столкновения нейтронных звезд. Эти волны приводят к возникновению временно-пространственных искривлений.
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Первая фотография чёрной дыры
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В 2019 году учёным удалось получить первый снимок черной дыры. Эта чёрная дыра находится в центре галактики М87 в 55 миллионах световых лет от Земли.
Тёмная материя
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По определениям астрономии, темная материя - это форма материи, которая составляет часть Вселенной, но не вступает в электромагнитные взаимодействия - то есть не испускает свет. Она влияет на движение звезд в галактиках, оказывает гравитационное воздействие, и окружена флером таинственности. Ее пока никому не удалось обнаружить.
Цунами и лёд на Марсе
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В 2016 году под слоем почвы на Марсе обнаружили огромный слой льда толщиной 80-170 метров. Годом позже группа ученых из Франции и США определила, что в результате падения астероида на Марс несколько миллиардов лет назад образовался огромный кратер. Кроме того, он вызвал сильное цунами на Красной планете - это также проследили по береговым осадочным структурам.
Пузыри
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В 2010 году астрономы нашли пузыри Ферми - две области слабого рентгеновского излучения, лежащие по обе стороны от плоскости нашей галактики. Они достигают в ширину около 300 световых лет, и их природа не ясна ученым до сих пор. Лишь однажды они предположили, что загадочные пузыри возникли из-за активности сверхмассивной черной дыры Стрелец А*.
Поиски пригодной для жизни планеты
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Поиски другой пригодной для жизни планеты продолжаются уже давно. Среди вариантов на данный момент - экзопланета Ross 128b, открытая в 2017 году, и планета класса "суперземля" под названием SPECULOOS-2c, обнаруженная в 2022 году. Последняя находится дальше от нас, чем Ross128b, она на 40% больше Земли, и её Солнце в шесть раз меньше и вдвое теплее нашего.
Теория синестии
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Это всего лишь теория, но.. всё же она существует. Отдельные исследователи предполагают, что когда-то, около 4,5 миллиардов лет назад, наша планета имела форму толстого диска (похожего на пончик). Изначально синестия - это гипотетическое планетарное тело, сформировавшееся после столкновения космических объектов.
Магнитные поля, которые "питают" галактику
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В 2018-м ученые обнаружили необычную функцию магнитных полей в галактике Лебедь А. Эти магнитные поля захватывают и удерживают пыль, и "питают" сверхмассивную чёрную дыру, находящуюся в центре галактики.
Прожорливая черная дыра
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В этому году австралийская группа астрономов обнаружила в созвездии Центавра сверхмассивную черную дыру, которая увеличивается с рекордной скоростью. Она в 500 раз больше дыры, находящейся в центре Млечного Пути. "Прожорливая" черная дыра в секунду поглощает объём материи, равный одной Земле.
SpaceX
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Космическая техника SpaceX меняет все представления об исследовании космоса. Эти космические корабли с несколькими миссиями и многоцелевым использованием добавляют темпа изучениям планет и звезд. Кстати, всего SpaceX вывели на орбиту 3556 спутников системы Starlink - при этом 2903 спутника находятся на рабочих орбитах.
"Алкогольная" комета
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Комета Лавджоя (C/2011 W3) выделяет в космос большое количество этилового спирта и сахара. По данным астрономов, комета "каждую секунду выбрасывала в космос столько же спирта, сколько содержится в 500 бутылках вина". Для ученых это еще один намёк на то, что кометы, возможно, участвовали в зарождении жизни на нашей планете.
Необычная звёзда в Туманности Ориона
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В 2019 году ученые обнаружили в Туманности Ориона новорожденную звезду, которая слегка перевернула ранние представления о формировании звёзд. Вокруг неё образовался пузырь - а звездный ветер вокруг препятствовал образованию новых звезд поблизости. Это первый случай, когда звездный ветер предотвращал рождение новых звезд.
Телескоп Джеймса Уэбба
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С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба ученые впервые могут отслеживать движущиеся астероиды, что до этого не было возможно. Его запустили 11 месяцев назад - 25 декабря 2021 года.
Вращающиеся черные дыры
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В 2015 году в космосе произошел мощный взрыв, который, как считалось, был вспышкой сверхновой. Однако, в 2016 году группа исследователей это опровергла. На самом деле в тот момент одну из звёзд затянула вращающаяся сверхмассивная чёрная дыра - в процессе и произошла эта вспышка. Вращающиеся черные дыры, оказывается, могут поглощать и внешние небесные тела.
Астероид Оумуамуа
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В 2020 году телескоп Pan-STARRS 1 на Гавайях обнаружил новый тип космического объекта - межзвездный, не связанный гравитационно с Солнечной системой. Это был объект размером примерно с футбольное поле, если не больше - ученые долго гадали, что это, но пришли к выводу, что перед ними астероид. Объект назвали Оумуамуа. Считается, что он прилетел с планеты за пределами солнечной системы.
Эпсилон Эридана
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В 2017 году ученые обнаружили зарождающуюся планетарную систему вокруг звезды Эпсилон Эридана, очень близкой к Земле (10,5 световых лет). Предполагается, что вокруг звезды вращается от одной до трёх планет.
Вояджер-1
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Космический зонд Вояджер-1, запущенный в космос в 1977 году, в 2012 году стал первым рукотворным земным объектом, вошедшим в межзвездное пространство. Он также стал первым космическим зондом, который сделал детальные снимки спутников Юпитера и Сатурна. Зонд в полете уже 45 лет, и на данный момент находится примерно в 14 миллиардах миль от нашей планеты.
"Ледяной вулкан"
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В 2015 году ученые пришли к выводу, что крупнейшая гора на карликовой планете Церера на самом деле является ледяным криовулканом. При этом, планета, вероятно, была геологически активна в течение последнего миллиарда лет (а может активна до сих пор). Считается, что криовулкан извергал ледяную соленую воду, смешанную с грязью.
Gaia
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Космический телескоп Gaia запустили 19 декабря 2013 года. С тех пор телескоп составляет подробную карту распределения звёзд нашей Галактики, отображая 1,7 млрд звезд и помогая учёным делать новые открытия.
Сигара
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Галактика Сигара известна невероятной скоростью, с которой она образует новые звезды - в 10 раз быстрее, чем Млечный путь. Она расположена в 12 миллионах световых лет от нас, и в 5 paз пpeвocxoдит пo яpкocти нaшу гaлaктику.
Вода на Луне
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В 2018 году на северном и южном полюсах Луны обнаружили лёд. Затем, с каждым годом ученые находили всё больше замерзшей воды во множестве кратеров. На данный момент в районе Северного полюса Луны в 40 кратерах находится около 0,6 км³ льда. На Южном полюсе льдом покрыто 22% поверхности кратера Шеклтон.
Новые галактики
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На данный момент исследователи обнаружили 55 далеких галактик - и 44 из них никогда ранее не наблюдались.
Спутники Юпитера
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На 2022 год известно, что у Юпитера 80 спутников, размеры которых варьируются от планеты Меркурий до размеров стандартной спортивной арены. По данным астрономов, у этого гиганта может быть ещё 20 спутников - в данный момент ожидается их подтверждение. Кстати, в августе 2022 года телескоп Джеймса Уэбба увидел и заснял на Юпитере полярные сияния.
Состав экзопланеты
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Еще одно открытие на счету телескопа Джеймса Уэбба: он определил химический и молекулярный состав одной из экзопланет за пределами Солнечной системы. Экзопланета WASP-39b содержит в своей атмосфере калий, натрий, воду, углекислый газ, монооксид углерода и диоксид серы.
Самая старая галактика во вселенной
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В июле 2022 года телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактику GLASS-z13, которая теперь считается самой древней из обнаруженных на данный момент. Сейчас ей примерно 13,5 млрд лет, и она сформировалась ориентировочно через 300 миллионов лет после Большого взрыва.
Акромя того есть так же инфа и по другим космическим зондам которые бороздят просторы вселеной .
https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/
А то земная суета так поднадоела.
Хоть что то новое...
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Не свет, а фотоны, которые являются квантами электромагнитного взаимодействия. Причём всего спектра эм излучения, а не только света.
"Для ученых это еще один намёк на то, что кометы, возможно, участвовали в зарождении жизни на нашей планете"
Не знаю как по поводу "жизни на планете", но разумной жизни - это точно. В пятницу вечером каждый второй из нас - философ...))