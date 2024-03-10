Он сказал: «Поехали!». Факты и мифы о Юрии Гагарине

Нет

Обаятельная улыбка стала фирменным знаком Гагарина уже после 12 апреля 1961 года, когда ему пришлось много ездить по миру, выступать и фотографироваться. До запуска «Востока‑1» в СССР обращали внимание на другие факторы и об имидже не задумывались.

Гагарина и Титова отобрали из первого состава космонавтов как наиболее выносливых и подготовленных. Гагарина рекомендовали для первого запуска, на один оборот вокруг Земли, а чуть более выдержанному Титову предстояло совершить суточный полет, если все пройдет гладко.

Гагарина отобрали в космонавты, потому что он был небольшого роста