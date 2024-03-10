Он сказал: «Поехали!». Факты и мифы о Юрии Гагарине

«Первому гражданину Вселенной» иногда самому приходилось подыгрывать мифотворцам от официальной пропаганды, а орбитальный полет и гибель Юрия Гагарина породили множество конспирологических теорий. «Вокруг света» разобрался, правда ли, что…
Гагарин обошел других претендентов на участие в первом полете благодаря «фирменной» улыбке
Нет
Обаятельная улыбка стала фирменным знаком Гагарина уже после 12 апреля 1961 года, когда ему пришлось много ездить по миру, выступать и фотографироваться. До запуска «Востока‑1» в СССР обращали внимание на другие факторы и об имидже не задумывались.
Гагарина и Титова отобрали из первого состава космонавтов как наиболее выносливых и подготовленных. Гагарина рекомендовали для первого запуска, на один оборот вокруг Земли, а чуть более выдержанному Титову предстояло совершить суточный полет, если все пройдет гладко.
Гагарина отобрали в космонавты, потому что он был небольшого роста
Да
Чтобы космонавт поместился в кабину корабля «Восток‑1», его рост не должен был превышать 170 см, и Гагарин при своих 165 см вполне подходил. Однако существовали и другие требования: вес (70–72 кг), безупречное здоровье, возраст (не старше 30 лет), летный опыт, моральные качества, «правильное» происхождение и политическая благонадежность.
Гагарин ухаживал за будущей женой Бориса Ельцина
Нет
Анастасия Гирина, впоследствии Наина Ельцина, и Юрий Гагарин могли бы познакомиться в 1955–1956 годах, когда он был курсантом летного училища в Оренбурге (в то время называвшемся Чкалов), а она работала в этом городе после института. Однако вдова первого президента России в интервью газете «Московский комсомолец» в 2012 году развеяла миф о романе с космонавтом, рассказав, что эту историю сочинила и поведала журналистам ее соседка. Сама Ельцина не уверена, встречала ли вообще Гагарина.
Ответственные за первый полет человека в космос подтасовали факты, чтобы полет 12 апреля 1961 года засчитали как рекорд
Да
Конструкторы опасались непредвиденных последствий во время жесткой посадки «Востока‑1», поэтому было принято решение, что пилот корабля, облетев Землю, катапультируется на высоте примерно семь километров.
Однако в таком случае по правилам Международной авиационной федерации приземление рассматривали бы как аварийное и космические рекорды могли не засчитать. Поэтому в официальных сообщениях о катапультировании умолчали.
Перед пуском Гагарин действительно сказал «Поехали!»
Да
Это зафиксировано на записи переговоров космонавта. Возможно, выражение стало привычным в отряде космонавтов благодаря их методисту, летчику-испытателю Марку Галлаю, который предпочитал его формальному «Экипаж, взлетаю».
«По моим наблюдениям, — писал Галлай, — „поехали“ отлично снимало то едва уловимое напряжение, которое почти всегда возникает в машине, особенно опытной, перед стартом».
По другой версии, Гагарин «подхватил» это распространенное у авиаторов выражение в летном училище от инструктора.
На приеме у английской королевы Гагарин шокировал двор, съев ломтик лимона
Вряд ли
В народе популярна история о том, как первый космонавт выловил из чашки кусок лимона и съел его и Елизавета II, желая сгладить неловкость, поступила так же. Однако ни сам Гагарин, ни сопровождавшие его в Букингемском дворце 14 июля 1961 года Николай Каманин, посол Александр Солдатов и журналист Николай Денисов не упоминают этот эпизод.
Секретарю ЦК ВЛКСМ Борису Пастухову Гагарин рассказывал другую историю: мол, он заранее извинился перед королевой за недостаточное знание застольного этикета, а Елизавета заверила гостя, что сама не помнит всех тонкостей, и посоветовала брать приборы, лежащие с краю. А байка про королеву и лимон ходит по интернету и в другом варианте — о композиторе Дмитрии Шостаковиче.
Шрам на лице Гагарин получил, спасая ребенка
Нет
Осенью 1961 года космонавт с семьей отдыхал в санатории в Крыму и накануне отъезда сильно разбил лицо. Шрам на левой брови остался на всю жизнь. Официальной прессе Гагарин озвучил причину травмы так: «Разыгравшись с дочуркой Галкой, я споткнулся. И чтобы Галка не ударилась, я успел поднять ее над головой, а сам налетел на острый крымский камень».
Сопровождавший Юрия в поездке Каманин в дневнике рассказал, как было на самом деле: космонавт, будучи навеселе после банкета в честь отъезда, приставал к одной из медсестер, когда в комнату постучалась жена. Пытаясь избежать скандала, Гагарин выпрыгнул с балкона и ударился лицом о бордюр.
Гагарин погиб, совершая секретный полет к Луне
Нет
Смерть первого космонавта стала большим потрясением для страны, а результаты официального расследования засекретили почти на полвека, потому и появилось множество конспирологических версий.
На самом деле СССР так и не отправил к Луне ни одного космонавта. А Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе (в ходе тренировочного полета на МиГ‑15 УТИ) 27 марта 1968 года во Владимирской области, чему есть немало свидетелей; найденные останки опознали коллеги космонавта.
Источник:
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Это да, Титов по своей подготовке даже больше подходил, но имя первого советского космонавта с именем Герман как-то не вязалось.
Автор не упомянул про развязанный шнурок Гагарина.
14 апреля космонавт Гагарин на самолете "Ил-18" прилетел в аэропорт Внуково на торжественный доклад руководству страны. Перед посадочным люком проложили дорожку, которая шла прямо к трибуне. На трибуне стояли руководители государства. Когда Гагарин шел по дорожке, торжественность момента слегка нарушила одна осечка. У Гагарина болтались развязанные шнурки на одном ботинке.
Правда Сергей, сын Никиты Сергеевича Хрущева утверждал, что на самом деле это была подтяжка для носков. Раньше носки делались без резинок, поэтому носились специальные резиновые подтяжки на икре.
Первый раз слышу эту сказочную теорию о_0
В шестьдесят первом.
Тогда ж Гагарин в космос полетел.
Ну, видимо в честь этого и отменили.