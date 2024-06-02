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Как в Афганистане на коврах стали ткать танки и гранаты

Как в Афганистане на коврах стали ткать танки и гранаты

Автор:
02 июня 2024 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Афганистане   Ковер   в мире   люди   танки   удивительно   фото   
829
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У вас есть на стене толстый ковер с узорами? У меня есть – напоминает о детстве. Ковры вообще очень интересно вплетаются в историю поколений, но интереснее всего это случилось у Афганистана.

Афганские и Пакистанские ковры продаются по всему миру, они плотные, пушистые, надежные. Но интереснее всего – как за последние 20 лет менялись узор на этих коврах.

Афганское ковровое чудо

Если Пакистан старается придерживаться традиционных мотивов, то Афганистан вот уже 20 лет как понесло и уносит, уносит все дальше.

На классических пушистых коврах появились танки, самолеты, ГРАНАТЫ и даже довольно похожие на реальные автоматы Калашникова.

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Если считать, что ковры – это народный промысел, то именно в нем отражается изменение культуры народа. Конечно, ведь не 20, а уже почитай 40 лет в Афганистане росли люди, которые постоянно с кем-то воевали – скрыто или открыто. Напомню, что СССР присутствовал в Афганистане с 1979 по 1989, США присутствовали с 2001 по 2021 года.

Считается, что первый такой ковер с танком был куплен где-то в 1988 году, до этого на коврах все же предпочитали ткать верблюдов.

Ковры – главный товар Афганистана

Ковры в Афганистане ткали издревле, это всегда была женская работа. Женщины дома ткут, мужчины на улице продают – такие вот семейные подряды. А кочевники-животноводы приводят в город свои табуны, чтобы продать шерсть на ковер.

Поскольку сейчас женщинам запретили почти все – ходить по улицам в одиночку, посещать салоны красоты, запретили работать в парикмахерских, ткание ковров – практически единственная работа для них. Ведь они могут оставаться дома и не общаться с мужчинами.

Так с начала 2020-тых ковры стали главным экспортным товаром Афганистана. Всего в стране проживает около 40 миллионов людей, из них 1,2 миллиона заняты в ковровой индустрии.

На базарах Афганистана половина лавок – точно с коврами. Правда цвета стали ярче и «злее» на рынки наконец попали синтетические броские красители.

Правда с приходом талибов к власти очень усложнились цепочки поставок красителей и химикатов для шерсти. Это все взвинтило для европейского покупателя цены на ковры с танками до небес. Можно купить попроще пакистанский, но уже без танков, неинтересно.

Первыми покупателями ковров с танками были, конечно же, военные. Им такие сувениры казались забавными, а у них эти ковры выкупали удивленные коллекционеры.

Сначала на коврах изображали танки, выходящие из Афганистана, некоторые – башни-близнецы, это уже из периода присутствия США в стране. Постепенно сюжетные ковры вырождались в условно-символичные «просто гранаты и танки». Прямо как развитие народного промысла – его сюжетность и превращение в символичность прямо у нас на глазах! Ведь раньше древние тоже пряли на коврах то, что видят – охоту, оленей, а потом те становились условными узорами.

Беженцы из Афганистана приносили свои мотивы в Пакистан, но там новые узоры не приживались, кстати. Это не их история.


Повесили бы такой ковер на стену?

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Метки: Афганистане   Ковер   в мире   люди   танки   удивительно   фото   
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4  комментария
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7k
livaneth 49 минут назад
Главный экспортный товар Афганистана - не ковры.
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1k
Уходим отсюда 6 минут назад
Кличко уже в Афганистане
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34k
Slonyash 7 минут назад
Красиво смотрится!
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9k
Тяжолый Орк 8 минут назад
у нас любят сюжеты великой отечественной, и у них своя история.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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