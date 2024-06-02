Как в Афганистане на коврах стали ткать танки и гранаты

Афганские и Пакистанские ковры продаются по всему миру, они плотные, пушистые, надежные. Но интереснее всего – как за последние 20 лет менялись узор на этих коврах.

Афганское ковровое чудо

Если Пакистан старается придерживаться традиционных мотивов, то Афганистан вот уже 20 лет как понесло и уносит, уносит все дальше.

На классических пушистых коврах появились танки, самолеты, ГРАНАТЫ и даже довольно похожие на реальные автоматы Калашникова.