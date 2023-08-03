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29 самых странных и необычных кукол Барби

29 самых странных и необычных кукол Барби

Автор:
03 августа 2023 14:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кукла   барби   коллекция   модель   образ   фото   
1312
30

Более 60 лет компания Mattel выпускает куклы Барби. Продажи по-прежнему радуют производителя, и способствует этому не только качество игрушки, но и разнообразие моделей. Барби меняется вместе с миром и не теряет популярности.

Предлагаю взглянуть на самые необычные амплуа знаменитой куколки и ее друзей.

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Kool-Aid - растворимый напиток.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кукла   барби   коллекция   модель   образ   фото   
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4  комментария
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Такие коллекционные куклы дохрена стоят
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59k
Александр 48 минут назад
-Папа, я хочу большую Барби!
-Дочь, я тоже. Мама не разрешает.
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949
ruslan d 2 часа назад
Круто , не знал что у них есть такие коллабы
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3k
Lexx 2 часа назад
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