29 самых странных и необычных кукол Барби

Более 60 лет компания Mattel выпускает куклы Барби. Продажи по-прежнему радуют производителя, и способствует этому не только качество игрушки, но и разнообразие моделей. Барби меняется вместе с миром и не теряет популярности.

Предлагаю взглянуть на самые необычные амплуа знаменитой куколки и ее друзей.