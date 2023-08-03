29 самых странных и необычных кукол Барби

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Более 60 лет компания Mattel выпускает куклы Барби. Продажи по-прежнему радуют производителя, и способствует этому не только качество игрушки, но и разнообразие моделей. Барби меняется вместе с миром и не теряет популярности.
Предлагаю взглянуть на самые необычные амплуа знаменитой куколки и ее друзей.
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Kool-Aid - растворимый напиток.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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