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«Пукающий» противогаз и корова-зебра. 5 странных фотографий Второй мировой

«Пукающий» противогаз и корова-зебра. 5 странных фотографий Второй мировой

Автор:
07 декабря 2022 09:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: вторая мировая   забавно   интересно   познавательно   странности   факты   фото   
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Недавно наткнулся на любопытную книгу под названием Weird War Two, что можно перевести, как «Странная Вторая мировая». Автор - Питер Тейлор, работает в Имперском военном музее в Лондоне. Много лет он фотографирует самые необычные экспонаты музея и реконструирует историю.


Фотографии покажут Вторую мировую с необычного ракурса, и за каждой из них - история.


«Пукающий» противогаз

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Изобретен специально для детей. Чтобы дети не пугались людей в противогазах и не боялись надевать сами. Кроме яркой расцветки противогаз издавал «пукающий» звук, который крайне веселил детвору.


Запуск Парадога

Британская армия активно использовала собак во время Второй мировой. И вовсе не только для охраны складов. У них была специальная школа дрессировки боевых собак.

Собак запускали перед наступлением или спецоперациями. Как правило, не в одиночку - собаки выполняли роль поддержки для солдат после приземления. Они обезвреживали мины и другие ловушки, а также доставляли сведения о том, где именно расположен враг.

Парадогами их прозвали, совместив два слова - парашют и собака (dog по-английски).

Собак научили правильно приземляться, управляя парашютом: «передние лапы вверх, задние — вниз». Их также приучали к громким звукам, чтобы они не боялись.

Однако собаки очень не хотели выпрыгивать из самолета - это было главной проблемой. Выманивали их килограммовым куском мяса.


Корова-зебра

Как вы думаете, зачем фермерша красит свою корову, чтобы придать ей сходство с зеброй?

В Великобритании часто выключали электричество во время воздушных налетов. Да и автомобильные дороги не были освещены. Такая раскраска - как яркие куртки ДПСников, помогала разглядеть корову на дороге. Чтобы и буренка не потерялась, и автомобильной аварии не произошло.


Черчилль в костюме сирены

Уинстон Черчилль с малышом-бароном Киллёном в коляске.

На нем так называемый «костюм сирены» собственного изобретения. Это цельный костюм, который можно моментально надеть на себя. Костюм надевался во время воздушных налетов. Во-первых, действовал, как маскировка - помогал безопасно добежать до убежища, потому что был заметен куда меньше, чем деловой костюм. Во-вторых, был практичным - в убежищах часто бывало сыро и грязно.

Костюмом сирены его прозвали, потому что сигналом к его надеванию был...звук сирены.


Надувной танк «Шерман»

Такие фиктивные танки британцы активно использовали во время операции Fortitude («Стойкость»). Задача была - обмануть немцев, чтобы они ждали высадки союзников не в Нормандии, а в Кале.

Хороший макет! Для воздушной разведки танк выглядит, как настоящий.

Вторым важным этапом операции «Стойкость» было создание сети двойных агентов. Британцы вычислили и перевербовали нескольких ключевых немецких агентов.

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Метки: вторая мировая   забавно   интересно   познавательно   странности   факты   фото   
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Борис Карабанов 16 минут назад
"Пукающий" противогаз изобретён специально для детей? Ерунда какая-то. Это стандартный для тех времён выпускной клапан. Надёжный клапан. На старых резиновых лодках такие до сих пор стоят. Да, он издаёт специфический звук при прохождении воздуха, но, отнюдь, не для развлечения детей.
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