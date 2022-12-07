«Пукающий» противогаз и корова-зебра. 5 странных фотографий Второй мировой

Недавно наткнулся на любопытную книгу под названием Weird War Two, что можно перевести, как «Странная Вторая мировая». Автор - Питер Тейлор, работает в Имперском военном музее в Лондоне. Много лет он фотографирует самые необычные экспонаты музея и реконструирует историю.
Фотографии покажут Вторую мировую с необычного ракурса, и за каждой из них - история.
«Пукающий» противогаз
Изобретен специально для детей. Чтобы дети не пугались людей в противогазах и не боялись надевать сами. Кроме яркой расцветки противогаз издавал «пукающий» звук, который крайне веселил детвору.
Запуск Парадога
Британская армия активно использовала собак во время Второй мировой. И вовсе не только для охраны складов. У них была специальная школа дрессировки боевых собак.
Собак запускали перед наступлением или спецоперациями. Как правило, не в одиночку - собаки выполняли роль поддержки для солдат после приземления. Они обезвреживали мины и другие ловушки, а также доставляли сведения о том, где именно расположен враг.
Парадогами их прозвали, совместив два слова - парашют и собака (dog по-английски).
Собак научили правильно приземляться, управляя парашютом: «передние лапы вверх, задние — вниз». Их также приучали к громким звукам, чтобы они не боялись.
Однако собаки очень не хотели выпрыгивать из самолета - это было главной проблемой. Выманивали их килограммовым куском мяса.
Корова-зебра
Как вы думаете, зачем фермерша красит свою корову, чтобы придать ей сходство с зеброй?
В Великобритании часто выключали электричество во время воздушных налетов. Да и автомобильные дороги не были освещены. Такая раскраска - как яркие куртки ДПСников, помогала разглядеть корову на дороге. Чтобы и буренка не потерялась, и автомобильной аварии не произошло.
Черчилль в костюме сирены
Уинстон Черчилль с малышом-бароном Киллёном в коляске.
На нем так называемый «костюм сирены» собственного изобретения. Это цельный костюм, который можно моментально надеть на себя. Костюм надевался во время воздушных налетов. Во-первых, действовал, как маскировка - помогал безопасно добежать до убежища, потому что был заметен куда меньше, чем деловой костюм. Во-вторых, был практичным - в убежищах часто бывало сыро и грязно.
Костюмом сирены его прозвали, потому что сигналом к его надеванию был...звук сирены.
Надувной танк «Шерман»
Такие фиктивные танки британцы активно использовали во время операции Fortitude («Стойкость»). Задача была - обмануть немцев, чтобы они ждали высадки союзников не в Нормандии, а в Кале.
Хороший макет! Для воздушной разведки танк выглядит, как настоящий.
Вторым важным этапом операции «Стойкость» было создание сети двойных агентов. Британцы вычислили и перевербовали нескольких ключевых немецких агентов.
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