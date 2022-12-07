«Пукающий» противогаз и корова-зебра. 5 странных фотографий Второй мировой

Британская армия активно использовала собак во время Второй мировой. И вовсе не только для охраны складов. У них была специальная школа дрессировки боевых собак.

Собак запускали перед наступлением или спецоперациями. Как правило, не в одиночку - собаки выполняли роль поддержки для солдат после приземления. Они обезвреживали мины и другие ловушки, а также доставляли сведения о том, где именно расположен враг.

Парадогами их прозвали, совместив два слова - парашют и собака (dog по-английски).