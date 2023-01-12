Россиян до 30 лет могут призвать в армию уже этой весной

В декабре 2022 года Шойгу предложил изменить призывной возраст. Если раньше в армию призывали с 18 до 27 лет, то теперь, по мнению министра обороны, нужно призывать мужчин с 21 до 30 лет. Путин поддержал эту инициативу.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «Парламентской газете», что уже в весенний призыв граждане до 30 лет могут отправиться в военкоматы. Картаполов отметил, что полный переход на новую систему займет от года до трех.
«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в Закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, — пояснил Андрей Картаполов. — А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст».
Министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года предложил повысить минимальный призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, планируется довести численность Вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек.
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Речь может лишь о бегунках, что до 30 лет попались наконец военкомату. Однако новость попадана с намёком на мобилизацию.
ТС - мудак!
Наверное действующий диапазон неспроста приняли когда молодой человек еще не успел обзавестись семьёй, когда после школы еще мозги работают на учебу! А ближе к 30 уже живот и куча болезней появляется - какой солдат?!
18 лет самое то что бы идти служить, но не в 26 и даже не в 29 лет.
Считаю плохой данную инициативу от Шойгу. имхо.
Сейчас люди взрослеют позже и 18 летние как дети ещё.
Если кто не понял - это сарказм.
Моих сокурсников ( которые ушли служить в 18) хоронили всем факультетом(Афган). Запаяные гробы, салют холостыми - это ... До слёз.
Короче , я за то , чтобы поднять призывной возраст.
в 21+ год чел уже хоть что то наживет и чему то научится, спокойно закончит универ, получит права и специальность, натрахается, набухается, ну а в армии его научат рано вставать и не опаздывать на работу если рабочая специальность пригодилась в армии можно службу и в стаж работы записать