Россиян до 30 лет могут призвать в армию уже этой весной

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «Парламентской газете», что уже в весенний призыв граждане до 30 лет могут отправиться в военкоматы. Картаполов отметил, что полный переход на новую систему займет от года до трех.

«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в Закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, — пояснил Андрей Картаполов. — А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст».