FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9864 поста • 1381 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Россиян до 30 лет могут призвать в армию уже этой весной

Россиян до 30 лет могут призвать в армию уже этой весной

Автор:
12 января 2023 10:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   армия   закон   интересное   призыв   призывной возраст   фото   
1047
2

В декабре 2022 года Шойгу предложил изменить призывной возраст. Если раньше в армию призывали с 18 до 27 лет, то теперь, по мнению министра обороны, нужно призывать мужчин с 21 до 30 лет. Путин поддержал эту инициативу.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил «Парламентской газете», что уже в весенний призыв граждане до 30 лет могут отправиться в военкоматы. Картаполов отметил, что полный переход на новую систему займет от года до трех.

«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство — в частности, в Закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, — пояснил Андрей Картаполов. — А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст».

Министр обороны Сергей Шойгу 21 декабря 2022 года предложил повысить минимальный призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, планируется довести численность Вооруженных сил РФ до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   армия   закон   интересное   призыв   призывной возраст   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
760
Олег Квирулянт 15 минут назад
Хах, какой паскудный заголовок!
Речь может лишь о бегунках, что до 30 лет попались наконец военкомату. Однако новость попадана с намёком на мобилизацию.

ТС - мудак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 38 секунд назад
Ну, надо же! Какие дураки были в сов.времена, когда приняли такой диапазон для призыва?! Столько войн выиграли в разных регионах Земли, победили фашизм, а не додумались брать с 21 года и до 30! (сарказм, если кто не понял).
Наверное действующий диапазон неспроста приняли когда молодой человек еще не успел обзавестись семьёй, когда после школы еще мозги работают на учебу! А ближе к 30 уже живот и куча болезней появляется - какой солдат?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad 3 минуты назад
Покемонка снова гадит...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 10 минут назад
то что до 30 будут призывать - это отлично ИМХО. Если бы раньше так было, я бы кандиатскую защитил. А так как стукнуло 27 сразу интерес к науке пропал, отвез руководителю коньяк и попрощался с наукой)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
NordSun 11 минут назад
Может лучше поднять первый порог? Набирать с 21 года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 12 минут назад
Хотел бы я на это посмотреть как 22-й летний новоиспеченный лейтенант после курсантской жизни будет "строить" 29-его мужика, у которого хоть как то уже есть немого жизненного опыта. И в 29 лет у многих мужиков уже есть свои семьи женой, детьми, ипотекой и прочих кредитов, и даже кто то уже как человек уже состоялся в жизни и все это рушить ради года в армии?!
18 лет самое то что бы идти служить, но не в 26 и даже не в 29 лет.
Считаю плохой данную инициативу от Шойгу. имхо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Sama 16 минут назад
Давно пора.
Сейчас люди взрослеют позже и 18 летние как дети ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
SuperTroll 19 минут назад
Покемоника из ЦИПсО?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
livaneth 20 минут назад
А почему бы не призывать в шестьдесят? Человек наработал стаж, вырастил детей, можно теперь и в армию. И воевать будет не за страх а за совесть, поскольку за спиной дети и внуки. И умирать такому солдату не страшно - он уже пожил. И кстати, если дед падет в бою - сплошная экономия пенсионному фонду.
Если кто не понял - это сарказм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Влад Полчаса назад
Довольно идиотская инициатива. В 18 лет в армию это был некий компромисс. Конечно армия из 18 летних пацанов это детский сад при дурдоме и армии это не выгодно, но это было сделано чтобы обеспечить людей нормальной учёбой и работой, а главное позволить раньше создавать семьи и не разрушать уже существующие. Прежде чем отменять или изменять советские нормы нужно хорошенько подумать, они все не просто так принимались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
49
Иван Сусанин Влад 9 минут назад
семей сейчас толком и нет в 2022 году по статистике росстата 850 000 разводов!!!! полный трэш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx Полчаса назад
По моему, это какая-то янйух...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322506



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января
Набирающие популярность в сообществах
Она в 2 раза больше синего кита: интересные факты о гигантской медузе Цианее
Она в 2 раза больше синего кита: интересные факты о гигантской медузе Цианее
«Неприглядные» картины, которые ушли с молотка аукциона за миллионы долларов
«Неприглядные» картины, которые ушли с молотка аукциона за миллионы долларов
Создан сервис для общение с умершими людьми. Дорого (видео)
Создан сервис для общение с умершими людьми. Дорого (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло-повезло

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#дтп#автомир#забавно#люди#позитив#кино#познавательно#Мемы
#Юмор#факты#история#подборка#авто аварии#картинки#СССР#Приколы#драка#найдено на ebay
#интересно#интересное#автомобили#аварии#животные#в мире#Москва#Фотографии#креатив#США
Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах Новый урок, с которого начинаются понедельники во всех школах Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции "Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ "Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят... В список культурного наследия ЮНЕСКО внесли борщ, назвав его украинским блюдом В список культурного наследия ЮНЕСКО внесли борщ, назвав его украинским блюдом В Госдуме не поддержали решение по увеличению срока службы в армии по призыву В Госдуме не поддержали решение по увеличению срока службы в армии по призыву

На что жалуетесь?

Вернуться