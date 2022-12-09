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Что стало с девушкой, которая обрела известность из-за моноброви

Что стало с девушкой, которая обрела известность из-за моноброви

Автор:
09 декабря 2022 09:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Показы   брови   звезды   интересно   модель   монобровь   необычная внешность   шоу бизнес   
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София Хаджипантели - самая известная модель с монобровью. Она стала популярна в 2017 году, когда привлекла внимание общества своим необычным внешним видом.

София родилась на Кипре, затем переехала с отцом и братом в США. Как только на внешность девушки обратили внимание, ее карьера модели пошла в гору.


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Она участвовала в показе на Лондонской недели моды 2020 года. Работала в проектах для брендов Hugo Boss, Guess Jeans, Polaroid, Chanel и Fenty Beauty.


Она подписала контракт с ведущими агенствами Premier Model Management и MUSE NYC.

Помимо показов, ее фото было в разных журналах по всему миру: более 50 публикаций в Vogue, Elle, Harpers Bazaar, New York Times и Vanity Fair и других.

Сейчас София встречается с фотографом, публикует фото в соцсетях, зарабатывает на блоге.

Девушка также создала движение под названием "UnibrowMovement", чтобы продвигать и поддерживать нетрадиционную красоту. Монобровь, кстати, она назвала "Вероника". Раньше модель не принимали, потому что считали ее внешность странной, но она доказала, что можно любить себя и быть уникальным, и сейчас помогает это понять другим с помощью своего проекта.


А вы считаете такую внешность привлекательной?

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Метки: Показы   брови   звезды   интересно   модель   монобровь   необычная внешность   шоу бизнес   
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16  комментариев
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4k
Egoro 2 часа назад
Нет, я не считаю. И дело не в моноброви.
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20k
Will2006 8 минут назад
А вы считаете такую внешность привлекательной?
Всё, что ниже шеи, вроде ничего, но тема таки не раскрыта
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28k
koleos72 12 минут назад
С такими хаджипантелями, очень даже можно и потерпеть. Тем более что можно и...
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 22 минуты назад
Только за вопрос в конце поста можно ставить минус...
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947
Джонни Полчаса назад
наверняка у нее еще и монокуст
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22k
Inter Полчаса назад
страшная,аж пипец
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13k
sonic24a 36 минут назад
Куда ей смотреть? Много всего везде.
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2k
Инквизитор РФ 37 минут назад
Чудовище
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 46 минут назад
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3k
Могвай 54 минуты назад
Ну если пакет на верхнюю часть организма нацепить, то вполне ничего.
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4k
vasilykopkov 57 минут назад
Ну и что с ней стало?
Как была страшная так и осталась...

PS Насчет контрактов с агентствами, могу себе представить.
Она приходит в агентство вместе со своим адвокатом, и такая типа:
"Вы меня берёте или дискриминируете из-за моноброви?"
Те, тяжело вздохнув:
" Ну берём, а куда деваться-то..."
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10k
kaboza Час назад
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1k
ZOV Час назад
Что стало с девушкой, которая обрела известность из-за монобровиПосмотреть
Что стало с девушкой, которая обрела известность из-за моноброви
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32k
Fat Lynx Час назад
В-ВАХ!
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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Спелая кукурузинка

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