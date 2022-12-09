Что стало с девушкой, которая обрела известность из-за моноброви

София Хаджипантели - самая известная модель с монобровью. Она стала популярна в 2017 году, когда привлекла внимание общества своим необычным внешним видом.
София родилась на Кипре, затем переехала с отцом и братом в США. Как только на внешность девушки обратили внимание, ее карьера модели пошла в гору.
Она участвовала в показе на Лондонской недели моды 2020 года. Работала в проектах для брендов Hugo Boss, Guess Jeans, Polaroid, Chanel и Fenty Beauty.
Она подписала контракт с ведущими агенствами Premier Model Management и MUSE NYC.
Помимо показов, ее фото было в разных журналах по всему миру: более 50 публикаций в Vogue, Elle, Harpers Bazaar, New York Times и Vanity Fair и других.
Сейчас София встречается с фотографом, публикует фото в соцсетях, зарабатывает на блоге.
Девушка также создала движение под названием "UnibrowMovement", чтобы продвигать и поддерживать нетрадиционную красоту. Монобровь, кстати, она назвала "Вероника". Раньше модель не принимали, потому что считали ее внешность странной, но она доказала, что можно любить себя и быть уникальным, и сейчас помогает это понять другим с помощью своего проекта.
А вы считаете такую внешность привлекательной?
Источник:
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Всё, что ниже шеи, вроде ничего, но тема таки не раскрыта
Как была страшная так и осталась...
PS Насчет контрактов с агентствами, могу себе представить.
Она приходит в агентство вместе со своим адвокатом, и такая типа:
"Вы меня берёте или дискриминируете из-за моноброви?"
Те, тяжело вздохнув:
" Ну берём, а куда деваться-то..."