Что стало с девушкой, которая обрела известность из-за моноброви

Девушка также создала движение под названием "UnibrowMovement", чтобы продвигать и поддерживать нетрадиционную красоту. Монобровь, кстати, она назвала "Вероника". Раньше модель не принимали, потому что считали ее внешность странной, но она доказала, что можно любить себя и быть уникальным, и сейчас помогает это понять другим с помощью своего проекта.