Жертва пластики и косметологии: как сейчас выглядит бывшая жена Тимати

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Тимати уже сменил несколько жен и возлюбленных, но Алена Шишкова - мама первой дочки артиста, продолжает мелькать в медиапространстве. Девушка уже давно замечена в пристрастии к изменению внешности, но ее новые фото заставляют усомниться в том, на благо ли вообще ей косметические процедуры.
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Это самые свежие фото из микроблога девушки: над лицом поработали и филлеры, и хирурги, и фоторедакторы
Однако в последнее время поклонники заметили, что лицо девушки во время съемок по ТВ и в жизни очень отличаются
Заподозрили ее в злоупотреблении косметическими процедурами, ведь внешний вид, мягко говоря, изменился не в лучшую сторону
А вы как думаете, что так меняет внешность молодых 30-летних девушек?
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