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Жертва пластики и косметологии: как сейчас выглядит бывшая жена Тимати

Жертва пластики и косметологии: как сейчас выглядит бывшая жена Тимати

Автор:
15 декабря 2022 13:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алена Шишкова   жена тимати   звезды   модель   тимати   фото   шоу бизнес   щнаменитости   
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Тимати уже сменил несколько жен и возлюбленных, но Алена Шишкова - мама первой дочки артиста, продолжает мелькать в медиапространстве. Девушка уже давно замечена в пристрастии к изменению внешности, но ее новые фото заставляют усомниться в том, на благо ли вообще ей косметические процедуры.

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А вы как думаете, что так меняет внешность молодых 30-летних девушек?


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Метки: Алена Шишкова   жена тимати   звезды   модель   тимати   фото   шоу бизнес   щнаменитости   
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17  комментариев
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Охотник Час назад
Ээээээ, боюсь показаться некорректным, но...
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8k
Джонатан Свифт 12 минут назад
Сильнее всего на внешность девушек влияет время и их собственный комплексы по этому поводу. Чем сильнее комплексы, тем больше телодвижений в разные стороны, по сохранению "как было" и тем хуже результат в итоге.
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Seryi_spb 15 минут назад
"молодых 30-летних"... Бальзак встревожился.
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14k
Alex 19 минут назад
Тупой вопрос в конце поста? Лови ответ: мы никак не думаем, нам глубоко по хрену. И как она выглядит и вопрос твой...
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795
Kanifolkin Полчаса назад
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5k
Горожанин 38 минут назад
Если с молоду постоянно полосовать и травмировать ткани - природа просто кладёт...
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55
Вася Васильев 41 минуту назад
как жаба выглядит.
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11k
Rus77 41 минуту назад
Может хватит всяких шлюх и цыган?!
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1k
Руслан 53 минуты назад
30 лет, а выглядит очень потасканной шалавой какой-то. Бухает, видимо и зажирает депрессию.
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14k
Majul 53 минуты назад
Была очень даже привлекательна. Отсутствие мозгов вкупе с наличем больших денег превратили ее в чудовище
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2k
Р Х 55 минут назад
Фубл@, кто это чудовище?
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2k
Pioner76 56 минут назад
Во первых чернильница, а во вторых сама потвердила, что мозгов в голове нет от слова совсем...
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10k
Мафусаил Час назад
Была симпатичной девушкой, стала как все...
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3k
Трям Час назад
Чернильница.
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1k
Lexx Час назад
Наглядный пример психического расстройства после укуса Тимоти.
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25k
Сергей Алексеевич Час назад
Обычная ТП, ничего необычного.
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Спелая кукурузинка

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