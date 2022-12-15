Жертва пластики и косметологии: как сейчас выглядит бывшая жена Тимати

Тимати уже сменил несколько жен и возлюбленных, но Алена Шишкова - мама первой дочки артиста, продолжает мелькать в медиапространстве. Девушка уже давно замечена в пристрастии к изменению внешности, но ее новые фото заставляют усомниться в том, на благо ли вообще ей косметические процедуры.