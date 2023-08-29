Необычные гены: западноафриканская модель с альбинизмом

Повзрослев, Мириан нашла две вещи, которые её привлекают: музыка и дизайн. Она начала развиваться в этих направлениях, а также вести личный блог. Её заметили, пригласили работать моделью.

Она окончила Школу моды Университета Райерсона и теперь занимается стилем, фотографией, моделированием и созданием контента для своих страниц в социальных сетях.