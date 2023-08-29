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Необычные гены: западноафриканская модель с альбинизмом

Необычные гены: западноафриканская модель с альбинизмом

Автор:
29 августа 2023 12:12
Сообщество : Истории
Метки: альбинизм   афроамериканка альбинизм   гены   интересно   модель   необычная внешность   
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В мире очень много людей с необычной внешностью. Природа словно выдала им особый генетический билет, который они не просили. Кто-то всю жизнь страдает из-за этого, а другие используют "дефекты" в качестве своей сильной стороны.



Сегодня поговорим про альбинизм — это редкое, генетически заболевание, которое не лечится. Оно характеризуется полным или частичным отсутствием пигмента. Из-за этого у человека могут быть светлыми какие-то отдельные части тела, волос.



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Наша героиня - Мириан Нджо - альбинос. Она всегда выделялась на фоне остальных, а в детстве особенно. И особенной её делало ещё и то, что она афроамериканка с альбинизмом. Для этой расы обычно характерны тёмная кожа, тёмные глаза, курчавые волосы, широкий нос, с уплощённым переносьем, пухлые губы. Но Мириан была везде чужой из-за внешности.


"Когда я росла, временами ощущала себя изолированной, потому что у меня не было никого, на кого я могла бы равняться. Большую часть времени меня игнорировали. И не с кем было разделить опыт, что давило на меня", — признаётся девушка.


В Африке количество альбиносов варьируется от одного к 5000, до одного к 15 000 человек в зависимости от региона.

Повзрослев, Мириан нашла две вещи, которые её привлекают: музыка и дизайн. Она начала развиваться в этих направлениях, а также вести личный блог. Её заметили, пригласили работать моделью.

Она окончила Школу моды Университета Райерсона и теперь занимается стилем, фотографией, моделированием и созданием контента для своих страниц в социальных сетях.

Девушка также работала с известными артистами, например, с Рианной. Сейчас Мириан не скрывает свою внешность, а наоборот подчёркивает с помощью ярких образов и макияжа, она экспериментирует с волосами и стилем.

Мириан продолжает свой путь, делится опытом из собственной жизни и желает всем особенным людям поверить в себя и дышать полной грудью.

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Метки: альбинизм   афроамериканка альбинизм   гены   интересно   модель   необычная внешность   
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1  комментарий
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Игорь 51 минуту назад
хорошая "модель"
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