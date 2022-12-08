Хроника СССР: как подростки с двумя патронами подняли на уши всё КГБ

Поняв, что ситуация идёт не по плану, захватчики занервничали, ведь вертушку (управлять ей должны были переодетые силовики) обещали только к 10 вечера. Да и вести до неё автобус было некому. Тут-то на выручку снова пришёл Шрамко.

Позже преступники отправили именно его изведать обстановку, благодаря чему оперативники успели сунуть ему в карман пистолет и дали указание стрелять по первому же вышедшему террористу.

Правда, по вышедшему Вольдемару Шрамко не попал. Как и расстрельная группа, которая не могла различить, по кому стрелять в темноте. Что же до снайперов, то их ослепили включенные прожектора.

К слову, Мишеля всё-таки удалось ликвидировать прямо в вертолёте. Бизунову же удалось сбежать, однако позже его задержали возле дома погибшего друга. Несмотря на то, что все в нём видели заблудшего парнишку и проявляли долю сочувствия, он получил 10 лет, что являлось максимальным сроком для подростков. К слову, после тюрьмы попытки отыскать Владимира оказались для журналистов тщетными.