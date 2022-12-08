Хроника СССР: как подростки с двумя патронами подняли на уши всё КГБ

В мае 79-го года двое мечтающих о красивой жизни советских подростков решили сбежать через Японию в США. Ради этого они захватили в заложники целый автобус людей, требуя предоставить им крупную сумму денег и вертолёт. И всё это лишь с двумя патронами.
На момент преступления Михаилу Шиманаеву и Владимиру Бизунову только исполнилось по 16 и 17 лет. Ребята много лет дружили, и всегда держались подальше от шумных компаний. У обоих не задалась учёба, поскольку их отчислили из техникума и ПТУ за неуспеваемость.
Позже следствие установит, что подростки из Новокузнецка давно мечтали о западной жизни, которая казалась им идеальной. Японию же они рассматривали как перевалочный пункт, в силу близости к родному дому. К слову, идя на дело, они даже прозвища себе придумали на западные манер – «Мишель» и «Вольдемар».
Идея пойти на захват заложников они подчерпнули из статьи в журнале, где рассказывалось об ограблении банка с последующим угоном самолёта и успешным приземлением в другой стране.
В итоге 14 мая Шиманавев и Бизунов взяли с собой обрез с двумя патронами, муляж бомбы, а также еду, тетради и англо-русский словарь. Прибыв на вокзал, они сели в автобус до Кемерово, где находилось 43 пассажира. Когда Икарус оказался вблизи аэропорта Спиченково, ребята потребовали, чтобы водитель свернул в сторону воздушной гавани, однако выполнять требования он отказался.
Правда, до тех пор, пока оба патрона не угодили в возмутившегося ситуацией пассажира. Поскольку никто не знал, что им больше нечем заряжать обрез, в аэропорт всё-таки свернули. Юные террористы выдвинули требования, рассчитывая, что сначала полетят во Владивосток, а оттуда уже в Японию.
Большей части заложников удалось сбежать через выдавленное позади окно. Однако для выполнения желаемого им хватало и восьми оставшихся женщин и детей. Через час на место прибыли чекисты из КГБ. Чтобы передать им свои требования Шиманавев и Бизунов отпустили одну пассажирку.
Важную роль в тот день сыграл участковый Василий Шрамко, находившийся неподалёку в поисках контрабандных сигарет. Он взял на себя роль переговорщика и успешно втереться к преступникам в доверие, а также договаривался об освобождении детей.
Поняв, что ситуация идёт не по плану, захватчики занервничали, ведь вертушку (управлять ей должны были переодетые силовики) обещали только к 10 вечера. Да и вести до неё автобус было некому. Тут-то на выручку снова пришёл Шрамко.
Позже преступники отправили именно его изведать обстановку, благодаря чему оперативники успели сунуть ему в карман пистолет и дали указание стрелять по первому же вышедшему террористу.
Правда, по вышедшему Вольдемару Шрамко не попал. Как и расстрельная группа, которая не могла различить, по кому стрелять в темноте. Что же до снайперов, то их ослепили включенные прожектора.
К слову, Мишеля всё-таки удалось ликвидировать прямо в вертолёте. Бизунову же удалось сбежать, однако позже его задержали возле дома погибшего друга. Несмотря на то, что все в нём видели заблудшего парнишку и проявляли долю сочувствия, он получил 10 лет, что являлось максимальным сроком для подростков. К слову, после тюрьмы попытки отыскать Владимира оказались для журналистов тщетными.
Несмотря на то, что результаты операции многих удовлетворили, принимавшие участие силовики заметили большое количество допущенных ошибок. И это неудивительно, ведь в стране на тот момент не было опыта борьбы с терроризмом. Сам же случай стал одним из первых в последовавшей за развалом СССР чередой терактов.
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