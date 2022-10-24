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Какие тайны выдавал Западу супершпион Пеньковский

Какие тайны выдавал Западу супершпион Пеньковский

Автор:
24 октября 2022 19:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   кгб   разведчики   шпионы   
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22 октября 1962 года сотрудники КГБ задержали полковника Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил СССР Олега Пеньковского. Фронтовик был агентом сразу двух иностранных разведок (британской и американской) и стал самым результативным шпионом в советской истории.
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В июне 1960 года в разгар холодной войны на Москворецком мосту в столице группа американских студентов фотографировалась на фоне Кремля. К ним подошёл неизвестный в шляпе и плаще. Это был Пеньковский. Он протянул конверт и по на хорошем английском попросил их передать его в американское посольство.
В письме, которое в тот же день оказалось у резидента американской разведки в посольстве США в Москве, рассказывалось, что месяц назад над советской территорией был сбит разведывательный самолёт U-2 под управлением Гэри Пауэрса.
Инцидент с самолётом привёл к дипломатическому конфликту и из письма стало ясно: Пеньковский владеет секретной информацией и обещал сообщить ещё массу интересного.
Через два месяца полковник решил выйти на связь с Харрисоном - директором программы геологических исследований Канады. Харрисона очень поразила критика Пеньковским советской системы и угрозой ядерной войны.
Доктор так впечатлился откровенностью разведчика, что свёл его с торговым советником канадского посольства Ван Влие. Он впихнул ему пакет с будто бы секретными документами и описанием советских ракет. Ван Влие через два дня пакет вернул, так и не рискнув его распечатать.
Но так или иначе спецслужбы на такого деятельного полковника внимание обратили.
Полковнику за его бешеную инициативность обещали переезд за границу вместе с семьёй после того, как все дела в СССР будут завершены и оклад в две тысячи долларов в месяц.
Ему даже звание полковника обещали сохранить. Пеньковский был предприимчивым, но, кажется, не шибко умным - и сделал фото в иностранной форме американского и английского полковника, чтобы понять, какая ему больше идёт. Ну и конечно же потом эти снимки стали показывать в СССР, как доказательство падения советского человека, предателя Родины.
За Пеньковским было установлено наблюдение. Его "пасли" по первому разряду.
"Все маршруты, которые Пеньковский использовал для передвижения по городу, были разбиты на квадраты. Скрытое наблюдение велось за ним с закрытых постов".
Александр Кулагин, подполковник КГБ
В какой-то момент радиоконтрразведка запеленговала в его квартире работу приёмника, который передавал сигналы азбуки Морзе. Сигналы шли во франкфуртский радиоцентр ЦРУ. Пеньковский, как оказалось, часто устраивал скрытые встречи с гражданами США и Великобритании. Периодически даже в самом центре Москвы.
Одна из встреч была в июне 1962 года и состоялась в столичной гостинице. Там был британский разведчик Гревилл Винн. Несмотря на включённую в ванной воду и музыку из патефона КГБ смогли расшифровать часть разговора.
"Они просили сказать от имени больших людей, что вы сделали достаточно, отмена вашего выезда в США вводит новые ограничения". - из беседы Гревилла Винна с Олегом Пеньковским.

Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   интересное   история   кгб   разведчики   шпионы   
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9  комментариев
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21k
Слепой Пью Час назад
Шпионом эта падла не была. Шпионов учат в стране, откуда засылают в другую страну. Это был абсолютный ПРЕДАТЕЛЬ.
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1k
VitL Минуту назад
Зачем так быстро расстреляли. Надо было подождать несколько лет, чтобы он каждый день сходил с ума от ожидания расстрела.
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21k
Альберт Минуту назад
"В какой-то момент радиоконтрразведка запеленговала в его квартире работу приёмника, который передавал сигналы азбуки Морзе. Сигналы шли во франкфуртский радиоцентр ЦРУ."

Работу приёмника отследить можно по активности гетеродина, но вот связаться с такого приёмника с радиоцентром за тысячи километров, это очень сомнительно.
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442
Kra 8 минут назад
Судя по всему, ему даже не платили. Работал за идею и за обещания хорошей жизни "потом".
Интересно, в какой момент его "перещелкнуло"?
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2k
Аркадий Полчаса назад
Долго и много читать
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16k
Bill 43 минуты назад
В одном из произведений другого предателя, Виктора Суворова, казнь предателей описывалась гораздо красочней, чем просто "расстреляли в Бутырской тюрьме".
Там вроде было медленное сожжение в деревянном ящике с перерывами на обед.
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