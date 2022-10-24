Какие тайны выдавал Западу супершпион Пеньковский

20 апреля 1961 года Олег Пеньковский официально стал шпионом американской и английской разведок.

У него был круглосуточный доступ к военным архивам (по протекции Варенцова), из которых он практически не вылезал. Он там всё это время фотографировал секретные документы, нанося советским спецслужбам колоссальный ущерб.

Пеньковский умудрился передать на Запад 111 плёнок Minox, на которые отснял 5500 документов общим объёмом в 7650 страниц. Именно по его наводке, если верить опубликованным на Западе документам, "сгорели" 600 советских разведчиков, из которых 50 - офицеры ГРУ. Но это по одним данным. А вот журналист Хинштейн в 2006 году наоборот утверждал, что хоть Пеньковский и передал Западу множество документов, но один из агентов не пострадал и ни одного разведчика не раскрыли.