Какие тайны выдавал Западу супершпион Пеньковский

1458
11
22 октября 1962 года сотрудники КГБ задержали полковника Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил СССР Олега Пеньковского. Фронтовик был агентом сразу двух иностранных разведок (британской и американской) и стал самым результативным шпионом в советской истории.
На начало ВОВ Пеньковский был в должности помощника начальника политотдела по комсомольской работе Московского артиллерийского училища. Руководители отмечали его дисциплинированность и работоспособность. Он быстро шёл по карьерной лестнице.
В начале 1942 года Пеньковский стал офицером по особым поручениям Военного совета Московского военного округа, а в 1943 году - начальником учебных сборов истребительно-противотанковых частей. Во всех характеристиках Олега хвалили.
Войну он закончил в звании майора с орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и за освобождение Праги, столицы Чехословакии.
В тот период он подружился с генералом-лейтенантом Сергеем Варенцовым и его семьёй.
В начале 1942 года Пеньковский стал офицером по особым поручениям Военного совета Московского военного округа, а в 1943 году - начальником учебных сборов истребительно-противотанковых частей. Во всех характеристиках Олега хвалили.
Войну он закончил в звании майора с орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и за освобождение Праги, столицы Чехословакии.
В тот период он подружился с генералом-лейтенантом Сергеем Варенцовым и его семьёй.
В 1949 году Пеньковский получил звание полковника и поступил в военно-дипломатическую академию Советской Армии, где овладел английским языком в совершенстве.
Его отправили в 4 управление ГРУ, которое занималось вопросами Ближнего Востока. В 1955 году его отправили в Турцию, где он работал старшим помощником военного атташе СССР, но был в реальности резидентом ГРУ. С коллегами отношения не удались: его считали карьеристом, которые ставит свои интересы выше интересов общего дела.
Начальник его вообще называл бездарным разведчиком, а Пеньковский в ответ считал генерала старым и твердолобым человеком. Они оба писали бесконечные жалобы друг на друга в Москву.
Его отправили в 4 управление ГРУ, которое занималось вопросами Ближнего Востока. В 1955 году его отправили в Турцию, где он работал старшим помощником военного атташе СССР, но был в реальности резидентом ГРУ. С коллегами отношения не удались: его считали карьеристом, которые ставит свои интересы выше интересов общего дела.
Начальник его вообще называл бездарным разведчиком, а Пеньковский в ответ считал генерала старым и твердолобым человеком. Они оба писали бесконечные жалобы друг на друга в Москву.
×
×
Во время службы в Турции за Олегом Пеньковским было замечено, что он пытался общаться с иностранными гражданами, в том числе из США и Великобритании.
В 1956 году полковника вызвали в столицу на беседу с контрразведкой. Полковника спешно из ГРУ уволили и над ним висела угроза уголовного дела или, если повезет, служба на дальних рубежах Родины. Но Пеньковский очень удачно столкнулся со своим старым другом Сергеем Варенцовым, который тогда уже был маршалом и отвечал за всю советскую артиллерию.
Пеньковский поплакался старому товарищу, как твердолобые идиоты выгоняют такого честного и благородного человека как он. Начались хлопоты и полковник отделался увольнением из ГРУ.
В 1956 году полковника вызвали в столицу на беседу с контрразведкой. Полковника спешно из ГРУ уволили и над ним висела угроза уголовного дела или, если повезет, служба на дальних рубежах Родины. Но Пеньковский очень удачно столкнулся со своим старым другом Сергеем Варенцовым, который тогда уже был маршалом и отвечал за всю советскую артиллерию.
Пеньковский поплакался старому товарищу, как твердолобые идиоты выгоняют такого честного и благородного человека как он. Начались хлопоты и полковник отделался увольнением из ГРУ.
В июне 1960 года в разгар холодной войны на Москворецком мосту в столице группа американских студентов фотографировалась на фоне Кремля. К ним подошёл неизвестный в шляпе и плаще. Это был Пеньковский. Он протянул конверт и по на хорошем английском попросил их передать его в американское посольство.
В письме, которое в тот же день оказалось у резидента американской разведки в посольстве США в Москве, рассказывалось, что месяц назад над советской территорией был сбит разведывательный самолёт U-2 под управлением Гэри Пауэрса.
Инцидент с самолётом привёл к дипломатическому конфликту и из письма стало ясно: Пеньковский владеет секретной информацией и обещал сообщить ещё массу интересного.
В письме, которое в тот же день оказалось у резидента американской разведки в посольстве США в Москве, рассказывалось, что месяц назад над советской территорией был сбит разведывательный самолёт U-2 под управлением Гэри Пауэрса.
Инцидент с самолётом привёл к дипломатическому конфликту и из письма стало ясно: Пеньковский владеет секретной информацией и обещал сообщить ещё массу интересного.
Через несколько месяцев Пеньковский (уже в Ленинграде) пришёл в гостиничный номеру к некоему англичанину Мерримену и вручил ему очередной пакет с секретными бумагами, попросив его отнести пакет в американское посольство. Британец послал Пеньковского, так как был предупреждён насчёт возможных провокаций. Очень странное поведение для профессионального разведчика.
Но неделю спустя он снова подошёл к Мерримену и стал буквально умолять его взять пакет с данными и передать их нужным людям. Он даже номер телефона оставил, чтобы с ним связались, но так ему никто и не перезвонил.
Но неделю спустя он снова подошёл к Мерримену и стал буквально умолять его взять пакет с данными и передать их нужным людям. Он даже номер телефона оставил, чтобы с ним связались, но так ему никто и не перезвонил.
Через два месяца полковник решил выйти на связь с Харрисоном - директором программы геологических исследований Канады. Харрисона очень поразила критика Пеньковским советской системы и угрозой ядерной войны.
Доктор так впечатлился откровенностью разведчика, что свёл его с торговым советником канадского посольства Ван Влие. Он впихнул ему пакет с будто бы секретными документами и описанием советских ракет. Ван Влие через два дня пакет вернул, так и не рискнув его распечатать.
Но так или иначе спецслужбы на такого деятельного полковника внимание обратили.
Доктор так впечатлился откровенностью разведчика, что свёл его с торговым советником канадского посольства Ван Влие. Он впихнул ему пакет с будто бы секретными документами и описанием советских ракет. Ван Влие через два дня пакет вернул, так и не рискнув его распечатать.
Но так или иначе спецслужбы на такого деятельного полковника внимание обратили.
20 апреля 1961 года Олег Пеньковский официально стал шпионом американской и английской разведок.
У него был круглосуточный доступ к военным архивам (по протекции Варенцова), из которых он практически не вылезал. Он там всё это время фотографировал секретные документы, нанося советским спецслужбам колоссальный ущерб.
Пеньковский умудрился передать на Запад 111 плёнок Minox, на которые отснял 5500 документов общим объёмом в 7650 страниц. Именно по его наводке, если верить опубликованным на Западе документам, "сгорели" 600 советских разведчиков, из которых 50 - офицеры ГРУ. Но это по одним данным. А вот журналист Хинштейн в 2006 году наоборот утверждал, что хоть Пеньковский и передал Западу множество документов, но один из агентов не пострадал и ни одного разведчика не раскрыли.
У него был круглосуточный доступ к военным архивам (по протекции Варенцова), из которых он практически не вылезал. Он там всё это время фотографировал секретные документы, нанося советским спецслужбам колоссальный ущерб.
Пеньковский умудрился передать на Запад 111 плёнок Minox, на которые отснял 5500 документов общим объёмом в 7650 страниц. Именно по его наводке, если верить опубликованным на Западе документам, "сгорели" 600 советских разведчиков, из которых 50 - офицеры ГРУ. Но это по одним данным. А вот журналист Хинштейн в 2006 году наоборот утверждал, что хоть Пеньковский и передал Западу множество документов, но один из агентов не пострадал и ни одного разведчика не раскрыли.
Считается, что именно Пеньковский сыграл ключевую роль в Карибском кризисе, отправив на Запад подробнейшие данные о том, что на Кубе готовится размещение советских ракет и их возможностях. США, благодаря этому, поняли, что у СССР нет такого количества ракет, чтобы выиграть с США ядерную войну и значит, что Кеннеди мог говорить с Хрущёвым с позиции силы.
Но с другой стороны точные характеристики говорили о том, что при запуске с Кубы советские ракеты могли нанести Америке огромный ущерб. Есть мнения, что Кеннеди вынужден был договариваться с Хрущёвым, опираясь на информацию, полученную от Пеньковского.
Но с другой стороны точные характеристики говорили о том, что при запуске с Кубы советские ракеты могли нанести Америке огромный ущерб. Есть мнения, что Кеннеди вынужден был договариваться с Хрущёвым, опираясь на информацию, полученную от Пеньковского.
Полковнику за его бешеную инициативность обещали переезд за границу вместе с семьёй после того, как все дела в СССР будут завершены и оклад в две тысячи долларов в месяц.
Ему даже звание полковника обещали сохранить. Пеньковский был предприимчивым, но, кажется, не шибко умным - и сделал фото в иностранной форме американского и английского полковника, чтобы понять, какая ему больше идёт. Ну и конечно же потом эти снимки стали показывать в СССР, как доказательство падения советского человека, предателя Родины.
Ему даже звание полковника обещали сохранить. Пеньковский был предприимчивым, но, кажется, не шибко умным - и сделал фото в иностранной форме американского и английского полковника, чтобы понять, какая ему больше идёт. Ну и конечно же потом эти снимки стали показывать в СССР, как доказательство падения советского человека, предателя Родины.
За Пеньковским было установлено наблюдение. Его "пасли" по первому разряду.
"Все маршруты, которые Пеньковский использовал для передвижения по городу, были разбиты на квадраты. Скрытое наблюдение велось за ним с закрытых постов".
Александр Кулагин, подполковник КГБ
В какой-то момент радиоконтрразведка запеленговала в его квартире работу приёмника, который передавал сигналы азбуки Морзе. Сигналы шли во франкфуртский радиоцентр ЦРУ. Пеньковский, как оказалось, часто устраивал скрытые встречи с гражданами США и Великобритании. Периодически даже в самом центре Москвы.
Одна из встреч была в июне 1962 года и состоялась в столичной гостинице. Там был британский разведчик Гревилл Винн. Несмотря на включённую в ванной воду и музыку из патефона КГБ смогли расшифровать часть разговора.
"Они просили сказать от имени больших людей, что вы сделали достаточно, отмена вашего выезда в США вводит новые ограничения". - из беседы Гревилла Винна с Олегом Пеньковским.
"Все маршруты, которые Пеньковский использовал для передвижения по городу, были разбиты на квадраты. Скрытое наблюдение велось за ним с закрытых постов".
Александр Кулагин, подполковник КГБ
В какой-то момент радиоконтрразведка запеленговала в его квартире работу приёмника, который передавал сигналы азбуки Морзе. Сигналы шли во франкфуртский радиоцентр ЦРУ. Пеньковский, как оказалось, часто устраивал скрытые встречи с гражданами США и Великобритании. Периодически даже в самом центре Москвы.
Одна из встреч была в июне 1962 года и состоялась в столичной гостинице. Там был британский разведчик Гревилл Винн. Несмотря на включённую в ванной воду и музыку из патефона КГБ смогли расшифровать часть разговора.
"Они просили сказать от имени больших людей, что вы сделали достаточно, отмена вашего выезда в США вводит новые ограничения". - из беседы Гревилла Винна с Олегом Пеньковским.
Наблюдение было усилено. С помощью скрытой камеры удалось выяснить, какие документы изучал в своей квартире полковник. Из чего стало ясно, что он передаёт секретные данные.
Путём обмана удалось завладеть ключом от квартиры Пеньковского и сделать дубликат, и пока тот с женой были у врача отправились на обыск его квартиры.
Путём обмана удалось завладеть ключом от квартиры Пеньковского и сделать дубликат, и пока тот с женой были у врача отправились на обыск его квартиры.
22 октября 1962 года 43-летнего Олега Пеньковского привезли в здание КГБ на Лубянке в кабинет следователя. Полковник презрительно сообщил, что его задержали по ошибке.
Пока он был на допросе в квартире шёл обыск.
"Обыск дал поразительные результаты. В письменном столе Пеньковского обнаружили хитро сделанный тайник, из которого следователь изъял шпионские принадлежности: записи Пеньковского с номерами телефонов иностранных разведчиков, донесения и фотопленки, шесть шифровальных блокнотов, три фотоаппарата Minox, записку с указанием радиоволн, на которых Пеньковский принимал инструкции от иностранных разведок. Тут же был радиоприемник Sony, с помощью которого он принимал шифрограммы из разведцентра".
Николай Чистяков, генерал-лейтенант юстиции СССР
Пока он был на допросе в квартире шёл обыск.
"Обыск дал поразительные результаты. В письменном столе Пеньковского обнаружили хитро сделанный тайник, из которого следователь изъял шпионские принадлежности: записи Пеньковского с номерами телефонов иностранных разведчиков, донесения и фотопленки, шесть шифровальных блокнотов, три фотоаппарата Minox, записку с указанием радиоволн, на которых Пеньковский принимал инструкции от иностранных разведок. Тут же был радиоприемник Sony, с помощью которого он принимал шифрограммы из разведцентра".
Николай Чистяков, генерал-лейтенант юстиции СССР
Следователи, что работали над делом Пеньковского вспоминали, что после задержания он не отпирался и честно рассказал обо всех своих связях и назвал имена тех, с кем работал.
Один из руководителей КГБ Владимир Семичастный, отмечалось, что на Западе работу Олега Пеньковского высоко ценили. Он был уверен, что полковник будет очень полезен, если ему позволят работать против своих бывших покровителей. А если материал будет плохой, то под угрозой будет не только Пеньковский, но и его семья. Жене, кстати, разведчик регулярно изменял в своих заграничных поездках, грубил и денег давал самый минимум. Пожилая мама Пеньковского вынуждена была работать уборщицей, чтобы выжить.
Один из руководителей КГБ Владимир Семичастный, отмечалось, что на Западе работу Олега Пеньковского высоко ценили. Он был уверен, что полковник будет очень полезен, если ему позволят работать против своих бывших покровителей. А если материал будет плохой, то под угрозой будет не только Пеньковский, но и его семья. Жене, кстати, разведчик регулярно изменял в своих заграничных поездках, грубил и денег давал самый минимум. Пожилая мама Пеньковского вынуждена была работать уборщицей, чтобы выжить.
Суд был открытым. Событие было поистине эпохальным и процесс подробнейше освещали на государственных телеканалах.
"Есть такие преступления, которые ничем нельзя искупить. Я не вижу в этом вопросе никакой альтернативы, никакого выбора. Предателю и шпиону, продавшему свое Отечество, нет места на земле: я требую приговорить Пеньковского к смертной казни". - из речи гособвинителя, главного военного прокурора Артема Горного.
"Есть такие преступления, которые ничем нельзя искупить. Я не вижу в этом вопросе никакой альтернативы, никакого выбора. Предателю и шпиону, продавшему свое Отечество, нет места на земле: я требую приговорить Пеньковского к смертной казни". - из речи гособвинителя, главного военного прокурора Артема Горного.
11 мая 1963 года Пеньковскому вынесли смертный приговор. Осужденный подал апелляцию, которую тут же отклонили. С исполнением приговора не тянули - уже 16 мая в 16:17 Олег Пеньковский был расстрелян в Бутырской тюрьме.
Связного полковника Гревилла Винна приговорили к восьми годам лагерей, но через год выменяли на попавшего в руки к англичанам советского разведчика Конона Молодого.
Связного полковника Гревилла Винна приговорили к восьми годам лагерей, но через год выменяли на попавшего в руки к англичанам советского разведчика Конона Молодого.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Фотографии, из которых эмоции бьют фонтаном
- 10 позорных историй, из которых просто сочится стыд и дискомфорт
- 13 постыдных историй, которые доказывают, что мгновенная карма существует
- Шоколад с насекомыми, смерть от гусей и клоуна и другие любопытные факты обо всём на свете
Метки: Прошлое СССР интересное история кгб разведчики шпионы
Новости партнёров
реклама
Работу приёмника отследить можно по активности гетеродина, но вот связаться с такого приёмника с радиоцентром за тысячи километров, это очень сомнительно.
Интересно, в какой момент его "перещелкнуло"?
Там вроде было медленное сожжение в деревянном ящике с перерывами на обед.