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Призрачный Ан-12: почему борт 3 часа нарезал восьмёрки на автопилоте

Призрачный Ан-12: почему борт 3 часа нарезал восьмёрки на автопилоте

Автор:
16 декабря 2022 00:05
Сообщество : Истории
Метки: АН-12   СССР   автопилот   в небе   истории   самолёт-призрак   
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В феврале 86-го года грузовой самолёт Ан-12 вылетел из Иркутска в Подмосковье. После ожидания воздушного коридора в Челябинске, борт продолжил рейс, поднявшись на высоту в 7,8 тыс. м. Однако после этого он перестал выходить на связь, пропав с радара. Позже выяснилось, что самолёт около 3 часов нарезал в небе восьмёрки на автопилоте.

Почему на время он превратился в борт-призрак, и что же с ним произошло?

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Авиадиспетчер в Уфе обнаружил на радаре неопознанный самолёт (в Челябинске о нём забыли предупредить) и попытался выйти с ним на связь. Спустя 10 минут один из пилотов объявил о ЧС в связи с бессознательным состоянием экипажа. Единственное, что он смог назвать, это модель самолёта. Речь же его была тяжёлой и прерывистой.

В небе был введён режим ЧП, и началась борьба за жизнь Ан-12 и его экипаж. Через некоторое время в эфире слышались звуки потасовки и ругани, во время которой один пилот угрожал второму пристрелить его, если тот не придёт в себя.


Спустя час самолёт всё-таки удалось посадить, правда, весьма жёстко: он влетел в один из ограничителей взлётной полосы. Что же пошло не так?


Всему виной, как это часто бывает, оказались случайность и техническая недоработка. Посадка на Ан-12 совершалась через аварийный люк, который закрыли недостаточно плотно. Из-за этого при достижении 5 тыс. м началась медленная разгерметизация салона. К тому же на борту лопнул патрубок гидросистемы, поэтому кабина стала заполняться парами гидросмеси.


Всё это спровоцировало острую нехватку кислорода, из-за чего экипаж сначала стал бредить и испытывать галлюцинации,  а после потерял сознание. Спасло их лишь то, что они успели самостоятельно перевести Ан-12 в режим автопилота. А вот избежать падения позволило настоящее чудо.

Вовремя очнувшийся капитан вышел на связь, но из-за галлюцинаций не мог отключить автопилот, который стремился вернуть борт на высоту в 6 тыс. метров. Как уже говорилось, позже пришёл в себя второй пилот, попытавшийся взять управление на себя. К счастью, пришедший в чувство капитан угомонил своего неадекватного товарища.

Хотя Ан-12 и удалось посадить, без жертв не обошлось. Капитан, спасший самолёт через несколько дней скончался от кессонной болезни. Разряженный воздух нанёс слишком сильный удар по его мозгу и лёгким. Ушёл из жизни из-за нехватки кислорода и офицер военно-инженерной службы, сопровождавший груз.


Второй пилот, техник и штурман выжили, однако продолжительное время пребывали в госпитале. Кого же наказали за этот инцидент? Челябинских диспетчеров за потерю борта, а также техников, проворонивших дефект в изоляции люка, «наградили» выговором.

Источник:

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Метки: АН-12   СССР   автопилот   в небе   истории   самолёт-призрак   
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11  комментариев
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
"Разряженный воздух нанёс ..."

РазрЯженное может быть оружие... а воздух разрЕженный...
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Примерно то же самое произошло в 2005 году. Компания Хелиос Эйрвейс, рейс 522 Ларнака-Прага. В полете произошла постепенная разгерметизавия, пилоты и пассажиры потеряли сознание. Боинг 737 летел на автопилоте. Возле Афин самолет выработал все горючее и упал. Погибли 121 человек.
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27k
Юрьевич 53 минуты назад
А звуковую сигнализацию низкого давления не догадались сделать??? Падает давление ниже критического уровня - замыкаются контакты бипера, который начинает противно пищать...
Это же очевидно!
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1
Juri Час назад
Ну это же Ан))) почему то с Ил меньше всего трагедий и поломок.
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37k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< самолёт около 3 часов нарезал в небе восьмёрки на автопилоте >>>

Автопилот не может совершать сложные эволюции, его задача - удержание курса и высоты.
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Антибиотик
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