Призрачный Ан-12: почему борт 3 часа нарезал восьмёрки на автопилоте

В небе был введён режим ЧП, и началась борьба за жизнь Ан-12 и его экипаж. Через некоторое время в эфире слышались звуки потасовки и ругани, во время которой один пилот угрожал второму пристрелить его, если тот не придёт в себя.

Спустя час самолёт всё-таки удалось посадить, правда, весьма жёстко: он влетел в один из ограничителей взлётной полосы. Что же пошло не так?

Всему виной, как это часто бывает, оказались случайность и техническая недоработка. Посадка на Ан-12 совершалась через аварийный люк, который закрыли недостаточно плотно. Из-за этого при достижении 5 тыс. м началась медленная разгерметизация салона. К тому же на борту лопнул патрубок гидросистемы, поэтому кабина стала заполняться парами гидросмеси.

Всё это спровоцировало острую нехватку кислорода, из-за чего экипаж сначала стал бредить и испытывать галлюцинации, а после потерял сознание. Спасло их лишь то, что они успели самостоятельно перевести Ан-12 в режим автопилота. А вот избежать падения позволило настоящее чудо.