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Как должен был выглядеть человек, чтобы устроиться на работу в милицию и КГБ

Как должен был выглядеть человек, чтобы устроиться на работу в милицию и КГБ

Автор:
15 ноября 2022 18:35
Сообщество : СССР
Метки: Прошлое   СССР   интересное   кгб   милиция   правила   
2858
5
Желающих служить в советской милиции было немного. В послевоенные годы так особенно. И поэтому на внешность потенциальных кандидатов не смотрели - работает и хорошо. Но постепенно отбор в государственные органы стали проводить тщательнее.
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Источник:

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Метки: Прошлое   СССР   интересное   кгб   милиция   правила   
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33  комментария
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10k
kaboza Час назад
Не приметный, с "серой" внешностью, особых примет нет
второй слева.
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3k
Aristarx 2 минуты назад
Это было очень правильно. Спецпроверка в ооганы и сейчас необходима как никогда.
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9k
Иван Васильевич Полчаса назад
Не знаю насколько был жестким отбор в КГБ (структура, безусловно, уважаемая), но один факт заставляет меня задаться нехорошими вопросами! КГБ по своему предназначению призван был быть на страже конституционного строя СССР! И когда горстка ублюдков, которых нынешняя власть почитает, задумала СССР уничтожить, они не могли этого не знать, однако НИКАК этому не противодействовали!
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31k
Юр21 Полчаса назад
"Желающих служить в советской милиции было немного. В послевоенные годы так особенно."
Автор немного не в теме. Желающих служить в милиции всегда было достаточно, а определённые физические кондиции при поступлении в "органы" существуют и сейчас. Короче, юноша, изучайте тему не по американским источникам.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 39 минут назад
Ты читаешь то, что постишь?????
У тебя самой нет проблем с головой?
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303
Андерсен ♚ Мрачный Жнец ♚ 16 минут назад
Ну че ты так сразу... Возможно, у него слишком большая или слишком большая голова, делов-то
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16k
Александр Сучков 43 минуты назад
я- готов и пох!!!
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46k
Элек Мек 45 минут назад
5 графа учитывалась,особенно в КГБ.
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1k
Александр Потёмкин 56 минут назад
Чисто выбрит
И поглажен...
На боку пистоль прилажен...
Не какой-либо там хep!
А постовой милиционер!!!
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−15
roman7 59 минут назад
Добрые люди, помогите, пожалуйста. У меня нет денег ни на что: ни на еду, ни на одежду, ни сходить постричься в парикмахерскую.
Прошу каждого, кто это читает, переведите пожалуйста любую сумму, хоть рубль. Я не мошенник и не обманываю.
Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию, когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Номер моей карты сбер: 4274 3200 7891 2485
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759k
А.Берестенко Час назад
Эххх, МакСимкош, Максимкош.....
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2k
PbIBOK 2 часа назад
Те ещё требования... Вспомнился анекдот: Еду в купе три женщины. Зашел разговор кому какие мужчины нравятся. Одна: - Мне очень спортсмены нравятся, фигура, мышцы накачанные. Вторая: - А я люблю военных, выправка, стать, форма. Третья: Мне по нраву индейцы... И тут с третьей полки спрыгивает мужик: - Разрешите представится, мастер спорта майор Чингачгук!!!
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1k
Александр Потёмкин 2 часа назад
Ну, не знаю как в КГБ, а в ментовке, в 80-90-х, в Москве(!), на Арбате, Красной Пресне, Плющихе, короче, ЦАО, в ППС было столько и низкорослых, и косоглазых, и долговязых, но "стройней рябины"...
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69
KE2646 Доктор Джонс 51 минуту назад
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412
Thor Steiner Алексей Полчаса назад
Бронежиры.
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531
Царь 2 часа назад
Сам сдался военкому . Отслужил в учебке два года.
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