Как должен был выглядеть человек, чтобы устроиться на работу в милицию и КГБ

Но всё-таки отбор в милиции не был таким жёстким как в КГБ. В этом госоргане старались найти кандидатов с неприметной, даже "серой" внешностью, что не бросается в глаза. С особыми приметами не брали, особенно, если кандидат хотел угодить во внешнюю разведку. И красавцам тоже путь был закрыт - слишком уж приметные.

Ну и также там не могли работать финны, крымские татары, калмыки, чеченцы, евреи, ингуши, корейцы, греки, карачаевцы, немцы. Причина была не во внешности, а в том, что их в те времена считали не особенно надёжными для такой ответственной деятельности.