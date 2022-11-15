Как должен был выглядеть человек, чтобы устроиться на работу в милицию и КГБ

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Желающих служить в советской милиции было немного. В послевоенные годы так особенно. И поэтому на внешность потенциальных кандидатов не смотрели - работает и хорошо. Но постепенно отбор в государственные органы стали проводить тщательнее.
В 1938 году была инструкция, руководствуясь которой необходимо было проводить изучение тех, кто хочет работать в НКВД. Отказывали в работе лицам других национальностей, если у них были "признаки вырождения". Косоглазие (или другие дефекты глаз, судороги лица, нервные тики, "лошадиные" зубы, странные родинки, нарушение речи - всё это сразу перечеркивало возможность работы.
При медицинском осмотре изучали корпус, осматривали внешние органы. Очень неохотно брали тех, у кого были аномалии половых органов, излишне густой волосяной покров, лишние или отсутствующие пальцы, заячья губа, большие уши, волчья пасть, слишком большая или слишком большая голова.
Стоит ли говорить о том, что физическая подготовка и здоровье должны были быть идеальными.
Стоит ли говорить о том, что физическая подготовка и здоровье должны были быть идеальными.
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Но даже если кандидат был смесью Алена Делона и Шварцнеггера, то самые незначительные проблемы в жизни родственников и родителей могли стать препятствием для службы в НКВД. Прошлое кандидатов изучали еще тщательнее, чем внешность.
В КГБ долгое время не принимали беспартийных. Кандидата изучали, присматривались, находили всё, что можно было найти о его родственниках, а только потом отправляли на курсы, где он изучал все нюансы служения Родине.
В милиции всё было немного проще.
В КГБ долгое время не принимали беспартийных. Кандидата изучали, присматривались, находили всё, что можно было найти о его родственниках, а только потом отправляли на курсы, где он изучал все нюансы служения Родине.
В милиции всё было немного проще.
В 1988 году выпустили приказ, который регламентировал положения о военно-врачебной экспертизе и медосвидетельствовании в ОВД и во внутренних войсках. Там были прописаны условия приёма граждан на службу в МВД. Непригодными были следующие кандидаты:
- отсутствие 10 и более зубов;
- физический инфантилизм – это узкая грудная клетка, недоразвитые мышцы, рост ниже 150 см и вес меньше 45 кг;
- рубцы на теле, которые препятствуют ношению обмундирования;
- врожденные аномалии (какие именно, не указывалось);
- заикание, косноязычие;
- витилиго, гнездная плешивость;
- дефекты в челюстно-лицевой области;
- искривленные, отсутствующие и укороченные конечности.
Идеальный кандидат: широкоплечий симпатяга, с отличной выправкой и умеющий поддержать разговор на любую тему.
- отсутствие 10 и более зубов;
- физический инфантилизм – это узкая грудная клетка, недоразвитые мышцы, рост ниже 150 см и вес меньше 45 кг;
- рубцы на теле, которые препятствуют ношению обмундирования;
- врожденные аномалии (какие именно, не указывалось);
- заикание, косноязычие;
- витилиго, гнездная плешивость;
- дефекты в челюстно-лицевой области;
- искривленные, отсутствующие и укороченные конечности.
Идеальный кандидат: широкоплечий симпатяга, с отличной выправкой и умеющий поддержать разговор на любую тему.
Но всё-таки отбор в милиции не был таким жёстким как в КГБ. В этом госоргане старались найти кандидатов с неприметной, даже "серой" внешностью, что не бросается в глаза. С особыми приметами не брали, особенно, если кандидат хотел угодить во внешнюю разведку. И красавцам тоже путь был закрыт - слишком уж приметные.
Ну и также там не могли работать финны, крымские татары, калмыки, чеченцы, евреи, ингуши, корейцы, греки, карачаевцы, немцы. Причина была не во внешности, а в том, что их в те времена считали не особенно надёжными для такой ответственной деятельности.
Ну и также там не могли работать финны, крымские татары, калмыки, чеченцы, евреи, ингуши, корейцы, греки, карачаевцы, немцы. Причина была не во внешности, а в том, что их в те времена считали не особенно надёжными для такой ответственной деятельности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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второй слева.
Автор немного не в теме. Желающих служить в милиции всегда было достаточно, а определённые физические кондиции при поступлении в "органы" существуют и сейчас. Короче, юноша, изучайте тему не по американским источникам.
У тебя самой нет проблем с головой?
И поглажен...
На боку пистоль прилажен...
Не какой-либо там хep!
А постовой милиционер!!!
Прошу каждого, кто это читает, переведите пожалуйста любую сумму, хоть рубль. Я не мошенник и не обманываю.
Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию, когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Номер моей карты сбер: 4274 3200 7891 2485
Ну да, это не хлеб, это важнее.