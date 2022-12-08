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Люди спасли сиротку-вомбата, который остался один в лесу

Люди спасли сиротку-вомбата, который остался один в лесу

Автор:
08 декабря 2022 21:47
Сообщество : Животные
Метки: Вомбаты   видео   вомбат   дикие животные   животные   звери   мило   трогательно   фото   
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Австралийский заповедник для животных поделился трогательным видео с одним из своих обитателей - осиротевшим вомбатов. Малышка сосала свою лапу, пока засыпала на руках волонтёра.

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Метки: Вомбаты   видео   вомбат   дикие животные   животные   звери   мило   трогательно   фото   
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3  комментария
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9k
Летучий Мыш 23 минуты назад
Это тоже вомбаты??? Смахивают на продукт любви крола и французской бульдожки
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40k
Бабай Полчаса назад
"Неизвестно, как погибла мать крохи". Никак, пожрать отлучилась, ребёнка и спёрли. Спасатели блин.
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60k
google.ru Час назад
Любимый вомбат Сталина.
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