Люди спасли сиротку-вомбата, который остался один в лесу

Когда маленькую вомбатиху спасли, она весила всего 400 граммов. На видео сотрудница укачивает её, а она сосёт свою лапку, сладко засыпая. Теперь она живёт вместе с тремя другими детенышами вомбата, которых тоже спасли из дикой природы. Они прекрасно уживаются, любят нежиться с персоналом и играть друг с другом.