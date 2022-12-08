Люди спасли сиротку-вомбата, который остался один в лесу

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Австралийский заповедник для животных поделился трогательным видео с одним из своих обитателей - осиротевшим вомбатов. Малышка сосала свою лапу, пока засыпала на руках волонтёра.
Австралийский заповедник для животных Two Songs поделился милыми и трогательными кадрами с одним из обитателей - осиротевшим вомбатом. Неизвестно, как погибла мать крохи, но сотрудники предполагают, что это могло случиться из-за охотников. Ее малышка осталась одна - но её вовремя спасли, перевезли в заповедник и назвали Сумма (Summa).
Когда маленькую вомбатиху спасли, она весила всего 400 граммов. На видео сотрудница укачивает её, а она сосёт свою лапку, сладко засыпая. Теперь она живёт вместе с тремя другими детенышами вомбата, которых тоже спасли из дикой природы. Они прекрасно уживаются, любят нежиться с персоналом и играть друг с другом.
В Австралии длинношёрстные вомбаты находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания и болезней вида. Это самые маленькие из всех видов вомбатов - длина взрослой особи составляет около 60 см. Они ведут ночной образ жизни, и питаются различной растительностью.
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