Печальная история героя, водрузившего знамя Победы над рейхстагом

О еще одном подвиге Береста известно гораздо меньше. 2 мая лейтенанту пришлось проявить актерские способности и дар убеждения, чтобы уговорить сдаться группу немцев, оборонявших рейхстаг. Они не желали вести переговоры с кем-то по званию ниже полковника. А из офицеров высшего звена был только командир Неустоев.

Но загвоздка заключалась в том, что мужчина был невысоким. И низкий рост мог стать для фашистов веским аргументов не поверить офицеру. Решили переодеть рослого Береста, нарядив его в форму полковника.

Переговоры прошли удачно. Но когда лейтенант договорился об условиях сдачи и направился вместе с Неустоевым назад, то в спину им прогремел одиночный выстрел. По возвращении Берест увидел, что пуля прошила фуражку, и в буквальном смысле он был на волосок от гибели.