Печальная история героя, водрузившего знамя Победы над рейхстагом

Это фото стало одним из символов Победы и знакомо практически каждому. А вот о человеке, при помощи которого было водружено знамя над рейхстагом, известно не так много.
Алексей Берест родился в многодетной семье, проживавшей в Сумской области. Родители рано ушли из жизни, и мальчик в 12 лет попал в детский дом. А в 1939 году пошел добровольцем в Красную армию.
Парень участвовал в русско-финской войне, а во время Великой Отечественной стал заместителем командира взвода. И в 1945 Алексею Прокофьевичу поручили очень ответственное задание.
Его вместе с группой сослуживцев прикрывала снизу группа автоматчиков под командованием И. Я. Сьянова. А солдатам нужно было установить на купол рейхстага красный флаг, символизирующий великую силу русской армии.
По воспоминаниям Береста, огонь немцами при этом велся шквальный и настолько сильный, что одной из бронзовых фигур оторвало руку. Он воспользовался этим и бросил фрагмент в гущу немцев. Те опешили и на мгновение прекратили обстрел, посчитав, что к ним прилетела граната. Этого мгновения хватило, чтобы вскочить на самый верх и установить там знамя. Историческое фото, которое разошлось по всему миру, уже постановочное и сделано несколько дней спустя.
Было очень сложно, поскольку часть лестничных пролетов была разрушена, и богатырского телосложения лейтенант буквально забрасывал товарищей – Егорова и Кантарию повыше. А сам подтягивался вслед самостоятельно. Есть даже сведения, что Кантария стоял на плечах Береста, когда фиксировал знамя.
О еще одном подвиге Береста известно гораздо меньше. 2 мая лейтенанту пришлось проявить актерские способности и дар убеждения, чтобы уговорить сдаться группу немцев, оборонявших рейхстаг. Они не желали вести переговоры с кем-то по званию ниже полковника. А из офицеров высшего звена был только командир Неустоев.
Но загвоздка заключалась в том, что мужчина был невысоким. И низкий рост мог стать для фашистов веским аргументов не поверить офицеру. Решили переодеть рослого Береста, нарядив его в форму полковника.
Переговоры прошли удачно. Но когда лейтенант договорился об условиях сдачи и направился вместе с Неустоевым назад, то в спину им прогремел одиночный выстрел. По возвращении Берест увидел, что пуля прошила фуражку, и в буквальном смысле он был на волосок от гибели.
Спустя 3 года после Победы его уволили из армии. Официальная причина – пристрастие к алкоголю (чем страдали многие, кто остался в живых) и двоеженство. Мужчина женился второй раз на Людмиле Евсеевой, не расторгнув брак с первой супругой. Он поехал в Ростовской область, на родину жены. И вел там мирную тихую жизнь, пока против Береста не возбудили дело, которое закончилось вынесением сурового приговора: 10 лет лишения свободы.
Из рассказа дочери Береста Ирины:
Как-то в январе 1953-го года к нему нагрянул ревизор с проверкой и сообщил, что в зале на кинопросмотре людей больше, чем продано билетов. Факт подтвердился. Выяснилось, что кассир и бухгалтер допустили более 5 тысяч рублей недостачи. Возбудили уголовное дело. Следователь на допросе начал обвинять папу в сговоре с ними. На слова, почему он не может поверить боевому офицеру, ревизор язвительно ответил: «А это еще нужно будет проверить, где и как ты воевал. Ты, наверное, и в войну в тепленьком месте отсиживался? Подожди, и туда доберемся!» Отец всегда был горяч и быстр в действиях, тут и вовсе не выдержал. Он схватил перепуганного следователя, поднял, как ребенка, и вместе с креслом выбросил из окна второго этажа. После этого сразу возбудили еще одно дело.
Когда умер Сталин и к власти пришел Хрущев, Береста реабилитировали. Он вернулся в Ростов, пошел работать на «Ростсельмаш». В семье родились дети.
Жизнь героя оборвала трагическая случайность. Мужчина стоял на железнодорожных путях разъезда Сельмаш и увидел на рельсах девочку. По направлению к которой мчал поезд. Алексей Прокофьевич Берест не раздумывал ни секунды: он бросился к рельсам, оттолкнул ребенка, но сам погиб. Совершив еще один – последний подвиг в своей жизни. Он немного не дожил до 50-летнего юбилея.
Героя СССР получил весь взвод, поднимавшийся на рейхстаг. А Береста почему-то наградили только орденом Красного Знамени. Что очень обижало офицера. Это понимал и комбат Неустоев, отдававший приказ о водружении знамени. Когда он приезжал в гости к Алексею, то даже пытался отдать свою Звезду Героя. Но, конечно, непреклонный и упрямый Берест отказался.
Имя Береста носит улица в Ростове-на-Дону и школа. На территории завода установлен бюст, к которому каждый год в День Победы в память о подвиге простого человека такие же простые люди приносят цветы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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