На съёмках новогоднего шоу Николая Баскова вывели на сцену под руки

Можно было заметить, что каждый шаг давался певцу с большим трудом. На сцену он смог подняться лишь с посторонней помощью, при этом на сцене он не двигался с места.

Когда все расселись, в зале появился Николай Басков. В 2018 году я тоже присутствовала здесь на его выступлении. За три года артист заметно сдал.

Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом. На сцену артисту помогли подняться. Поставили в центр зала. С места он не двигался, - рассказали очевидцы.