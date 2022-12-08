На съёмках новогоднего шоу Николая Баскова вывели на сцену под руки

Николай Басков продолжает поражать поклонников. Осенью певец напугал всех своим видом: опухшее лицо знаменитости вызывало тревогу. С последней "Песни года" Баскова уводили, держа за руки. Каждый раз, когда он поднимается на сцену или уходит с неё, организаторы намеренно гасят свет.
Николай Басков, судя по всему, переживает не самые лучшие времена. Очевидцы из массовки, побывавшие на съемках очередного новогоднего "Огонька", утверждают, что Баскова чуть ли не на руках выносили на сцену и спускали с неё.
Можно было заметить, что каждый шаг давался певцу с большим трудом. На сцену он смог подняться лишь с посторонней помощью, при этом на сцене он не двигался с места.
Когда все расселись, в зале появился Николай Басков. В 2018 году я тоже присутствовала здесь на его выступлении. За три года артист заметно сдал.
Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом. На сцену артисту помогли подняться. Поставили в центр зала. С места он не двигался, - рассказали очевидцы.
С новогоднего шоу "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!" Басков ушёл в окружении охраны, которая держала его под руки. Общаться с прессой певец конечно не стал.
На других съемках Николай Басков выходил на сцену в кромешной тьме - и так же уходил. В зрительном зале намеренно гасили свет — исключительно для исполнителя "Шарманки".
Работники сцены рассказали, что у Баскова проблемы с венами.
Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника. Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съемки.
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