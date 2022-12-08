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На съёмках новогоднего шоу Николая Баскова вывели на сцену под руки

На съёмках новогоднего шоу Николая Баскова вывели на сцену под руки

Автор:
08 декабря 2022 12:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Песня Года   басков   болезнь   выступление   интересное   сцена   фото   шоу бизнес   
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Николай Басков продолжает поражать поклонников. Осенью певец напугал всех своим видом: опухшее лицо знаменитости вызывало тревогу. С последней "Песни года" Баскова уводили, держа за руки. Каждый раз, когда он поднимается на сцену или уходит с неё, организаторы намеренно гасят свет.

Николай Басков, судя по всему, переживает не самые лучшие времена. Очевидцы из массовки, побывавшие на съемках очередного новогоднего "Огонька", утверждают, что Баскова чуть ли не на руках выносили на сцену и спускали с неё.

Можно было заметить, что каждый шаг давался певцу с большим трудом. На сцену он смог подняться лишь с посторонней помощью, при этом на сцене он не двигался с места.

Когда все расселись, в зале появился Николай Басков. В 2018 году я тоже присутствовала здесь на его выступлении. За три года артист заметно сдал.

Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом. На сцену артисту помогли подняться. Поставили в центр зала. С места он не двигался, - рассказали очевидцы.

С новогоднего шоу "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!" Басков ушёл в окружении охраны, которая держала его под руки. Общаться с прессой певец конечно не стал.

На других съемках Николай Басков выходил на сцену в кромешной тьме - и так же уходил. В зрительном зале намеренно гасили свет — исключительно для исполнителя "Шарманки".

Работники сцены рассказали, что у Баскова проблемы с венами.

Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника. Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съемки. 


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Метки: Песня Года   басков   болезнь   выступление   интересное   сцена   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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Copycat Час назад
надо больше водяных знаков на видео богу водяных знаков!
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7k
Роман 5 минут назад
Чет желтухой смердит. Все мы люди, ну человек может после операции. Работу никто не отменял.
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1k
neutrino 13 минут назад
Не хватило денег взломанную программу скачать?
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5k
heta 15 минут назад
Здоровья ему! Кто бы что ни говорил, а Басков не гнилой человек.
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791
Олеся К Полчаса назад
ничего там не видно
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5k
Vэл 41 минуту назад
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2k
RaiJu 53 минуты назад
Бедный Николай. Искренне жаль его.
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23k
Влад Час назад
Печально всё это и стоило-ли эту информацию выкладывать?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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