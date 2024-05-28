Турецкий суд оправдал сирийца, убившего российскую феминистку

Вечером 20 сентября 2023 года между Анастасией и её другом произошла ссора, а потом женщину нашли мёртвой. Её ноги были изрезаны, и врачи заявили, что женщина умерла от кровопотери. Когда полиция опросила сожителя Емельяновой, тот признался, что в пылу конфликта толкнул женщину, она упала на стеклянный столик, после чего парень несколько раз пырнул её в ногу осколком стекла.