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Турецкий суд оправдал сирийца, убившего российскую феминистку

Турецкий суд оправдал сирийца, убившего российскую феминистку

Автор:
28 мая 2024 09:41
Сообщество : Криминал
Метки: Анастасия Емельянова   Турция   оправдательный приговор   сириец   суд присяжных   убийство   феминистка   
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Анастасия Емельянова перебралась в Турцию, где жила с 29-летним сирийцем Мохаммадом Низаром Арнабехом. А потом её тело нашли в съемной квартире в Эрзуруме. Сожитель феминистки признался, что убил Настю, но затем изменил показания.

Анастасию Емельянову знают как одну из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют». а в Турции она работала сисадмином в одной из компаний Эрзурума.


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В этом же городе она познакомилась с 29-летним сирийцем, работавшим в кафе бариста. Сначала между ними завязались дружеские отношения, а затем пара стала жить вместе.


Вечером 20 сентября 2023 года между Анастасией и её другом произошла ссора, а потом женщину нашли мёртвой. Её ноги были изрезаны, и врачи заявили, что женщина умерла от кровопотери. Когда полиция опросила сожителя Емельяновой, тот признался, что в пылу конфликта толкнул женщину, она упала на стеклянный столик, после чего парень несколько раз пырнул её в ногу осколком стекла.


Однако через время сириец изменил показания и стал утверждать, что нашёл женщину уже мёртвой, а наговорил лишнего в состоянии аффекта. Якобы он пришёл с работы поздно ночью и увидел тело Анастасии.

«Я увидел Анастасию, лежащую лицом вниз в гостиной, и заметил, что ее лицо было бледным и под глазами были темные круги. Я подумал, что она, возможно, мертва. Потом я позвал на помощь, и пришла полиция и задержала меня»,— сообщил он на судебном заседании.


Разбирательство в суде продолжалось 8 месяцев. Сторона обвинения требовала для сирийца пожизненного заключения, но, в конце концов 27 мая было объявлено, что собранные следствием улики не доказывают вину Мухаммеда Низара Арнабеха. Суд присяжных постановил, что сожитель скончавшейся феминистки не был виновен в её смерти. Он будет отпущен из-под стражи.


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Метки: Анастасия Емельянова   Турция   оправдательный приговор   сириец   суд присяжных   убийство   феминистка   
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12  комментариев
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28k
сеньор Леонсио 59 минут назад
По сути обыкновенная чернильница прикидывающася фемкой, чтобы с других лошиц донаты лутать!

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−4
Василий Задов 11 минут назад
Любите тех с кем живете, если не можете жить с теми кого любите
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3k
Radugananebe 19 минут назад
А что, так можно было? Сначала сказать, что сам толкнул, потом изменить показания - и в результате будешь прихнанным невиновным?))
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14k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Если уж совсем справедливо, то ему премию выписать надо.

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7k
livaneth Полчаса назад
Интересно, а в России так можно? Обвиняемый прямо в зале суда забирает обратно "чистосердечное признание", и если кроме выбитого признания у прокурора ничего нет - человека прямо в зале освобождают, а следователя оборотня перед строем бывших сослуживцев.....
Боюсь, такое один раз сработает.
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18k
ron 38 минут назад
"Я сидел на диване и чистил ножом апельсин. Она вошла в комнату, споткнулась и упала на мой нож. И так семь раз." ))
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6k
fkamash 56 минут назад
Да потому что следаки сейчас - народ, набранный по объявлению...
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Весь феминизм заканчивается после первой неудачной попытки открыть банку.
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
В грузинском суде...
- Обвиняемый, вы убивали жертву?
- Нэт.
- Ну, на "нэт" и суда нет. Свободен.
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1k
DuckTales Час назад
Ну прокачивать феминизм в компании с сирийцем та еще идея конечно... Но у моих знакомых была ситуация, человек потерял сознание, упал на столик и истек кровью ...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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