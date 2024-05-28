Турецкий суд оправдал сирийца, убившего российскую феминистку

Анастасия Емельянова перебралась в Турцию, где жила с 29-летним сирийцем Мохаммадом Низаром Арнабехом. А потом её тело нашли в съемной квартире в Эрзуруме. Сожитель феминистки признался, что убил Настю, но затем изменил показания.
Анастасию Емельянову знают как одну из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют». а в Турции она работала сисадмином в одной из компаний Эрзурума.
В этом же городе она познакомилась с 29-летним сирийцем, работавшим в кафе бариста. Сначала между ними завязались дружеские отношения, а затем пара стала жить вместе.
Вечером 20 сентября 2023 года между Анастасией и её другом произошла ссора, а потом женщину нашли мёртвой. Её ноги были изрезаны, и врачи заявили, что женщина умерла от кровопотери. Когда полиция опросила сожителя Емельяновой, тот признался, что в пылу конфликта толкнул женщину, она упала на стеклянный столик, после чего парень несколько раз пырнул её в ногу осколком стекла.
Однако через время сириец изменил показания и стал утверждать, что нашёл женщину уже мёртвой, а наговорил лишнего в состоянии аффекта. Якобы он пришёл с работы поздно ночью и увидел тело Анастасии.
«Я увидел Анастасию, лежащую лицом вниз в гостиной, и заметил, что ее лицо было бледным и под глазами были темные круги. Я подумал, что она, возможно, мертва. Потом я позвал на помощь, и пришла полиция и задержала меня»,— сообщил он на судебном заседании.
Разбирательство в суде продолжалось 8 месяцев. Сторона обвинения требовала для сирийца пожизненного заключения, но, в конце концов 27 мая было объявлено, что собранные следствием улики не доказывают вину Мухаммеда Низара Арнабеха. Суд присяжных постановил, что сожитель скончавшейся феминистки не был виновен в её смерти. Он будет отпущен из-под стражи.
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Боюсь, такое один раз сработает.
А в конечном итоге всё решает суд.
"Изменил показания" - для суда это не должно быть аргументом.
Первичные показания всегда в приоритете.
А уже потом уже - что они там напридумают с адвокатом, это вообще можно не принимать во внимание.
Налицо ангажированность судей, или "мужская солидарность", как хотите называйте. В мусульманских странах мужчина всегда прав...
- Обвиняемый, вы убивали жертву?
- Нэт.
- Ну, на "нэт" и суда нет. Свободен.