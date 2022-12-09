17 человек, у которых день выдался наверняка хуже, чем у вас

В жизни каждого из нас есть вещи, которые идут не по плану, и независимо от их масштаба, почти всегда портят настроение. Но если поделиться своими неудачами с другими, то можно убить сразу двух зайцев: легче все пережить и развлечь окружающих. В этом посте вы увидите насущные проблемы невезучих товарищей.

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У меня проблемы с любой готовкой 0 Источник:

Стиральная машинка выпрыгнула вперед и подперла дверь, а с другой стороны раковина 0 Источник:

Новые технологии и одежда куклы 0 Источник:

С "добрым" утром! 0 Источник:

Новые очки... 0 Источник:

Я решил порадовать жену и купил её редкие цветы, при резком торможении случилось это 0 Источник:

В мой шлем залетела оса 0 Источник:

Первый день на пляже всегда притупляет бдительность 0 Источник:

Небольшая авария произошла совершенно неожиданно 0 Источник:

Наша стиралка решила, что она печь 0 Источник:

Закрывайте плотнее свой рабочий чемоданчик 0 Источник:

Мы ездили на рыбалку , и меня покусали слепни 0 Источник:

Я понятия не имею кто это, но оно теперь снится мне в кошмарах 0 Источник:

И что меня дёрнуло здесь поехать? 0 Источник:

Наша домашняя кошка вышла на улицу всего на пять минут 0 Источник: