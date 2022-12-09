17 человек, у которых день выдался наверняка хуже, чем у вас

2663
16
1
В жизни каждого из нас есть вещи, которые идут не по плану, и независимо от их масштаба, почти всегда портят настроение. Но если поделиться своими неудачами с другими, то можно убить сразу двух зайцев: легче все пережить и развлечь окружающих. В этом посте вы увидите насущные проблемы невезучих товарищей.
Кто-то прогуливал уроки
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 игривых животных, с которыми вы забудете обо всех проблемах
- 17 угарных изображений, которые обязательно поднимут вам настроение
- 17 ситуаций, которые заставляют нас воскликнуть: "Только не это!"
- 17 изображений, доказывающих, что изобретательность заключенных безгранична
- Предметы из прошлого, которые выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли
Новости партнёров
Хотя, чему я удивляюсь?..
У нас свои проблемы. Перед которыми эти - чепуха...