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17 человек, у которых день выдался наверняка хуже, чем у вас

17 человек, у которых день выдался наверняка хуже, чем у вас

Автор:
09 декабря 2022 22:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   Насущные   настроение   не по плану   портят   проблемы   развлечь   
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В жизни каждого из нас есть вещи, которые идут не по плану, и независимо от их масштаба, почти всегда портят настроение. Но если поделиться своими неудачами с другими, то можно убить сразу двух зайцев: легче все пережить и развлечь окружающих. В этом посте вы увидите насущные проблемы невезучих товарищей.

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Метки: Вещи   Насущные   настроение   не по плану   портят   проблемы   развлечь   
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18  комментариев
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4k
Babangdida 2 часа назад
Очень полезный членистоногй хищник, который будет охотится на тараканов, мух, моль и других паразитов. Оставьте её в покое!
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20k
Сталкер Полчаса назад
Долбо * бы... Они повсюду...

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20k
Сталкер Полчаса назад
Мужик загорал в женском купальнике?
Хотя, чему я удивляюсь?..

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9k
Света 36 минут назад
Как говаривал мой папа: разъ.ёбе бог не помогает. Тут всё про них. Ну может кроме чувака со шлемом и пчелой.
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3k
Трям 41 минуту назад
Одна и та же .хуйня изо дня в день!
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403
Alexander Sar 58 минут назад
На счет рабочего чемоданчика - порядок в нем поддерживать значительно легче если иногда ставить на край стола :)
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31k
Snork Snorkoff Час назад
Цветок гиппеаструм, вообще ни пол раза не редкий, рублей 400 в гипере..
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Признайтесь! Все увеличили масштаб, чтобы прочитать, что написано на стенке упавшего шкафа?
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4k
Tuskub 2 часа назад
Никого ничего не смутило?))
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9k
kirpal 2 часа назад
Очередная рукожопная хрень.
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49
John713 kirpal 40 минут назад
Пиндосы, сэр...
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6k
Allmaster 2 часа назад
Вот нахрена нам в России тупые проблемы америкосов или кого то там зарубежных?
У нас свои проблемы. Перед которыми эти - чепуха...
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