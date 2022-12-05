FISHKINET
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 135 постов • 93 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель
15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в шедевры

15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в шедевры

Автор:
05 декабря 2022 21:55
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Уникальны   воображение   дизайнеры   изобретательность   креативность   произведения   шедевры   
1907
16
Дизайнеры, творения которых вы увидите в этом посте, обладают потрясающим воображением. Их произведения настолько уникальны, что сложно найти нечто подобное. Сочетание изобретательности и креативности привело к созданию этих шедевров. Взгляните!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: Уникальны   воображение   дизайнеры   изобретательность   креативность   произведения   шедевры   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Alex ASK Час назад
В солянке было сегодня...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
878
Vladislav Grigorenko 10 минут назад
Умное пуховое одеяло? С каждой стороны своя программа?Да что вы говорите! Не спихивай всё на меня! Мне жарко! Не тяни всё на себя! Мне холодно! Мне так дует! Мне так давит! Баба обматывается обеими сторонами шибко умного одеяла, мужик программирует подушку, чтоб она хотя бы её не стащила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 17 минут назад
Одеяло с температурой как-то напрягает температура. 75 градусов можно получить ожог кожи. Охлаждение до 65 градусов тоже не полезно для кожи и человека в целом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Это конечно шыдевр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Полчаса назад
Половина - хрень полная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
parallax 57 минут назад
Максимально удобный дизайн бутылки вина... и максимально неудобная цена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

248225



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
18 обычных предметов, которые мы не видели внутри
18 обычных предметов, которые мы не видели внутри
Набирающие популярность в сообществах
История повяления игральных карт
История повяления игральных карт
В Швейцарии во время скоростного подъёма в гору разбили Ferrari Testarossa
В Швейцарии во время скоростного подъёма в гору разбили Ferrari Testarossa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Осталось немного потерпеть

Лучшие демотиваторы
Шлюшевый мишка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#Прикол#СССР#автомобили#аварии#позитив#путешествия#улыбнуло
#интересно#люди#картинки#интересное#фотографии#автомир#дтп#Приколы#сатира#авто аварии
#Юмор#факты#удивительно#забавно#шоу бизнес#в мире#кино#подборка#туризм#Разное
15 дизайнеров, которые чересчур включили своё воображение 15 дизайнеров, которые чересчур включили своё воображение 17 горе-дизайнеров, которые слишком сильно включили своё воображение 17 горе-дизайнеров, которые слишком сильно включили своё воображение 17 дизайнеров и архитекторов, у которых не на шутку разгулялось воображение 17 дизайнеров и архитекторов, у которых не на шутку разгулялось воображение 17 дизайнеров и архитекторов, у которых случился перебор с воображением 17 дизайнеров и архитекторов, у которых случился перебор с воображением 15 дизайнеров и архитекторов, у которых разгулялось воображение 15 дизайнеров и архитекторов, у которых разгулялось воображение

На что жалуетесь?

Вернуться