15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в шедевры

Дизайнеры, творения которых вы увидите в этом посте, обладают потрясающим воображением. Их произведения настолько уникальны, что сложно найти нечто подобное. Сочетание изобретательности и креативности привело к созданию этих шедевров. Взгляните!

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Одна из потрясающих комнат в Теуле-сюр-Мер (Франция), спроектированная MIR Studio 0 Источник:

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Флагманский магазин Louis Vuitton в Осаке, Япония 0 Источник:

Бутылка со спрайтом в ресторане в Диснейленде 0 Источник:

Набор ручек, зажигалок, кусачек для сигар и запонок Dupont “Джеймс Бонд” 0 Источник:

Легкий пылесос для людей, страдающих артритом, Алекс Уортингтон 0 Источник:

Шикарный дизайн дивана в лофте 0 Источник:

Максимально удобный дизайн бутылки вина 0 Источник:

Банк Брайля в Будапеште с вырезанным из бронзы рельефом панорамы города и описанием, для людей с нарушениями зрения 0 Источник:

Скамейки - батареи 0 Источник:

Светильник Майнкрафт в реальной жизни для настоящих фанатов 0 Источник:

Эта электрическая скрипка выглядит как оружие из научной фантастики 0 Источник:

Домик для собак с шумоподавлением, который может сохранять спокойствие вашей собаки во время фейерверков и грозы 0 Источник:

Умное пуховое одеяло, которое можно запрограммировать на определенную температуру с каждой стороны кровати 0 Источник:

Стакан виски, в котором есть место для сигары 0 Источник: