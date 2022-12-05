15 дизайнеров, которые превратили обычные предметы в шедевры

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Дизайнеры, творения которых вы увидите в этом посте, обладают потрясающим воображением. Их произведения настолько уникальны, что сложно найти нечто подобное. Сочетание изобретательности и креативности привело к созданию этих шедевров. Взгляните!
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Банк Брайля в Будапеште с вырезанным из бронзы рельефом панорамы города и описанием, для людей с нарушениями зрения
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