12 вещей, цель которых за пределами понимания, даже со второго взгляда

Человеческая изобретательность создала уникальные объекты, и далеко не каждый может понять, для чего они предназначены. К счастью, в наше время нет необходимости нанимать детективов, чтобы выяснить, что это за предметы, можно просто спросить в Интернете. В этом посте вы увидите странные находки, назначение которых покрыто тайной.