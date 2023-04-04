12 вещей, цель которых за пределами понимания, даже со второго взгляда

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Человеческая изобретательность создала уникальные объекты, и далеко не каждый может понять, для чего они предназначены. К счастью, в наше время нет необходимости нанимать детективов, чтобы выяснить, что это за предметы, можно просто спросить в Интернете. В этом посте вы увидите странные находки, назначение которых покрыто тайной.
1. Нашёл среди кухонных инструментов в старом доме
Это мукомольная машина. Её использовали, чтобы посыпать мукой рабочую поверхность. Так же можно использовать его, чтобы посыпать печенье сахарной пудрой.
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2. Белый фарфор с декоративными линиями золотой краски. Середина опускается вниз, и на обоих концах есть ручки
Это держатель для столового серебра.
3. Что это за сковорода и для чего она используется?
Это позволяет сливать жидкости, не забивая носик тем, что вы готовите.
4. Это похоже на какой-то инструмент
Похоже на текстильную матрицу. Она используется для нанесения воска на шелк в качестве красителя.
5. Длинный металлический предмет
Это закладка. Длинная волнистая часть проходит между страницами, зацепляется сверху, и амулет затем свисает с корешка
7. Нажал кнопку в моей новой духовке, и эта штука с контейнером выскочила
Это для заливки воды, чтобы в духовке образовывался пар.
8. Размер этого предмета примерно с ладонь
Это "вечный" календарь, который кто-то изготовил вручную
9. Что это за штука? Часть над ручкой вращается
Это старинное веретено для воздушного змея.
10. Странная дверь, которую я видел в морской стене в Биаррице, Франция
Ворота для ливневых стоков, которые стекают в океан.
11. Основание бетонное и очень прочное. Высота около 5 метров, а внутри металлические ребра
Это дом для летучих мышей.
12. Что это пузырится из-под земли?
Оказалось, что это из банки со строительной пеной, которую рабочие оставили во дворе. Вода попала в банку, которая заржавела и протекла, в результате чего пена достигла поверхности.
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