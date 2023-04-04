FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 413 постов • 303 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
12 вещей, цель которых за пределами понимания, даже со второго взгляда

12 вещей, цель которых за пределами понимания, даже со второго взгляда

Автор:
04 апреля 2023 22:20
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Вещи   Назначение   взгляд   изобретательность   находки   понимание   
2740
13

Человеческая изобретательность создала уникальные объекты, и далеко не каждый может понять, для чего они предназначены. К счастью, в наше время нет необходимости нанимать детективов, чтобы выяснить, что это за предметы, можно просто спросить в Интернете. В этом посте вы увидите странные находки, назначение которых покрыто тайной.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: Вещи   Назначение   взгляд   изобретательность   находки   понимание   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Капитошка 45 минут назад
Мехи для раздувания огня.
+++++
МехА.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
436
Вася Васильев 3 минуты назад
Подборку составлял либо хохлоп либо америкос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
800
Засланный 23 минуты назад
За грамматику жирный минус, за кривейший машинный перевод в вечный бан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Похаб Стебаныч 54 минуты назад
Да Ждун это. Обыкновенный. Просто не дозрел ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
436
Вася Васильев Похаб Стебаныч 4 минуты назад
Вполне дозрел, его просто мордой вниз положили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

256677



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках
В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках
В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились
В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились
Набирающие популярность в сообществах
Парочка весёлых видеороликов
Парочка весёлых видеороликов
Зато Midjourney смогла нарисовать несуществующие карты планет
Зато Midjourney смогла нарисовать несуществующие карты планет
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда побрился

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#машина#история#аварии#авто аварии#животные#полиция#Разное#дети
#Юмор#автомобили#интересное#факты#дтп#подборка#истории#картинки#маразм#забавно
#интересно#автомир#позитив#в мире#люди#улыбнуло#новости#Автовсячина#инцидент#наука
Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео) Makita выпустила пауэрбанк со встроенной микроволновкой (2 фото+видео) 12 фотографий, которые раскрывают внутреннюю суть разных предметов 12 фотографий, которые раскрывают внутреннюю суть разных предметов 17 захватывающих изображений редких вещей 17 захватывающих изображений редких вещей 20 фотографий эксклюзивных вещей, которые нашли своих счастливых обладателей 20 фотографий эксклюзивных вещей, которые нашли своих счастливых обладателей 20+ неожиданных находок, которые сделали в самых разных местах 20+ неожиданных находок, которые сделали в самых разных местах 15 занятных фотографий удивительных вещей 15 занятных фотографий удивительных вещей

На что жалуетесь?

Вернуться