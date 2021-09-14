Фотографии вещей, сделанных заключенными

Тюрьма — изолированный мир, в который вряд ли кому-то хочется попадать. Но всё закрытое и запретное вызывает неподдельный интерес. Сегодня мы собрали для вас подборку вещей, которые заключённые делают своими руками, пока отбывают свой срок. В ход идут любые материалы: мыло, зубная паста, туалетная бумага, щётки. И в результате получаются очень любопытные штуковины. Смотрите сами!

Шапка, которую заключённый связал для своего кота