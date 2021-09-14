Фотографии вещей, сделанных заключенными

Пользователи сети поделились фотографиями вещей, которые сделали своими руками заключенные, пока отбывали срок. Встречаются очень любопытные работы.
Тюрьма — изолированный мир, в который вряд ли кому-то хочется попадать. Но всё закрытое и запретное вызывает неподдельный интерес. Сегодня мы собрали для вас подборку вещей, которые заключённые делают своими руками, пока отбывают свой срок. В ход идут любые материалы: мыло, зубная паста, туалетная бумага, щётки. И в результате получаются очень любопытные штуковины. Смотрите сами!
Шапка, которую заключённый связал для своего кота
Заключенным из Индианы были предоставлены кошки для ухода в рамках программы реабилитации.
Кости из туалетной бумаги
Фонарик, сделанный заключённым
Арбалет из зубных щёток
Фигурки из отбеливающего мыла
Вырезаны в тюрьме пластиковой ложкой и пустой ручкой BIC.
Две рамки для фото из пакетов для чипов
Заключенный подарил их моей маме, когда она работала в тюрьме медсестрой.
Шахматы из мыла
Сделано заключенным ангольской тюрьмы из спичечных палочек и гальки с территории тюрьмы
Нашёл это сегодня в маленьком городском музее.
«Леди», электрогитара, незаконно изготовленная заключенным в тюрьме штата Пенсильвания
Шахматные фигуры из туалетной бумаги, зубочисток и зубной пасты
Кипятильник, сделанный в тюрьме
«Тайная вечеря», вырезанная заключённым на двери
Маленькое режущее устройство, сделанное из бритвы и упаковки от шампуня
Тюремные шахматы 1950-х годов из туалетной бумаги, сухого хлеба и пасты для обуви
«Крест» из пачек Winston сплетённый в исправительной колонии в штате Луизиана, Ангола
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