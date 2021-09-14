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Фотографии вещей, сделанных заключенными

Фотографии вещей, сделанных заключенными (16 фото)

Автор:
14 сентября 2021 08:17
Метки: в мире   вещи   заключенные   интересно   своими руками   тюрьма   
156
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Пользователи сети поделились фотографиями вещей, которые сделали своими руками заключенные, пока отбывали срок. Встречаются очень любопытные работы.

Тюрьма — изолированный мир, в который вряд ли кому-то хочется попадать. Но всё закрытое и запретное вызывает неподдельный интерес. Сегодня мы собрали для вас подборку вещей, которые заключённые делают своими руками, пока отбывают свой срок. В ход идут любые материалы: мыло, зубная паста, туалетная бумага, щётки. И в результате получаются очень любопытные штуковины. Смотрите сами!

Шапка, которую заключённый связал для своего кота

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Заключенным из Индианы были предоставлены кошки для ухода в рамках программы реабилитации.

Кости из туалетной бумаги

Фонарик, сделанный заключённым

Арбалет из зубных щёток

Фигурки из отбеливающего мыла

Вырезаны в тюрьме пластиковой ложкой и пустой ручкой BIC.

Две рамки для фото из пакетов для чипов

Заключенный подарил их моей маме, когда она работала в тюрьме медсестрой.

Шахматы из мыла

Сделано заключенным ангольской тюрьмы из спичечных палочек и гальки с территории тюрьмы

Нашёл это сегодня в маленьком городском музее.

«Леди», электрогитара, незаконно изготовленная заключенным в тюрьме штата Пенсильвания

Шахматные фигуры из туалетной бумаги, зубочисток и зубной пасты

Кипятильник, сделанный в тюрьме

«Тайная вечеря», вырезанная заключённым на двери

Маленькое режущее устройство, сделанное из бритвы и упаковки от шампуня

Тюремные шахматы 1950-х годов из туалетной бумаги, сухого хлеба и пасты для обуви

«Крест» из пачек Winston сплетённый в исправительной колонии в штате Луизиана, Ангола

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Метки: в мире   вещи   заключенные   интересно   своими руками   тюрьма   
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bigkoss 2 минуты назад
Где четки? Авторучки оплетенные резинками из носков? Заточки наконец? Наши зека покреативнее будут.
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