«Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала

52-летний Кристофер Пинчер был видным представителем Консервативной партии Великобритании. Трудился заместителем главы МИДа по Европе и Америке, затем стал замкоординатора парламентской фракции. Не последний человек в политике.

На днях он приехал отдохнуть в частный партийный клуб и хорошенько налёг на алкоголь. А после решил наладить «неформальные» отношения с коллегами-мужчинами. К сожалению для Пинчера, они такого поворота не поняли - шокированные мужики отвергли «ухаживания» политика и накатали жалобу.

После скандала, Пинчер написал заявление об отставке, в котором попытался извиниться:

«Я выпил слишком много. Я опозорил себя и других людей. Прошу прощения. Я хочу заверить вас, что вы и впредь будете пользоваться моей полной поддержкой с задних рядов».