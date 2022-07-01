«Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала

На днях он перебрал спиртного и полез приставать к мужикам в частном клубе.
52-летний Кристофер Пинчер был видным представителем Консервативной партии Великобритании. Трудился заместителем главы МИДа по Европе и Америке, затем стал замкоординатора парламентской фракции. Не последний человек в политике.
На днях он приехал отдохнуть в частный партийный клуб и хорошенько налёг на алкоголь. А после решил наладить «неформальные» отношения с коллегами-мужчинами. К сожалению для Пинчера, они такого поворота не поняли - шокированные мужики отвергли «ухаживания» политика и накатали жалобу.
После скандала, Пинчер написал заявление об отставке, в котором попытался извиниться:
«Я выпил слишком много. Я опозорил себя и других людей. Прошу прощения. Я хочу заверить вас, что вы и впредь будете пользоваться моей полной поддержкой с задних рядов».
Пинчер заявил, что с должности уходит, но хочет остаться рядовым депутатом. Сейчас заявление на рассмотрении премьер-министра Бориса Джонсона, он ситуацию пока никак не прокомментировал.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий
- Супруги из Англии приютили 144 ребенка за 21 год
- Все могут короли: какие полномочия у Елизаветы II
- Англичанин накопил во дворе столько велосипедов, что их можно увидеть со спутника
- Очистка древнеримских бюстов, найденных британскими археологами, выявила новые сложные детали
ПС-За "негра" простите-в советской школе так научили =)))))
Дали б в морду - и все дела. Он ещё в своей записке про "последствия ковида" и "вызовы международной инфляции" упомянул. Нормальный повод для джентльмена нажраться и хватать за жопы своих однопартийцев, чё. Перепутал клуб с сауной, дебил.
Мужики, берегите задний ряд