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«Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала

«Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала

Автор:
01 июля 2022 14:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Борис Джонсон   Великобритания   депутут   жалоба   парламент   скандал   фракция   
934
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На днях он перебрал спиртного и полез приставать к мужикам в частном клубе.

52-летний Кристофер Пинчер был видным представителем Консервативной партии Великобритании. Трудился заместителем главы МИДа по Европе и Америке, затем стал замкоординатора парламентской фракции. Не последний человек в политике.

На днях он приехал отдохнуть в частный партийный клуб и хорошенько налёг на алкоголь. А после решил наладить «неформальные» отношения с коллегами-мужчинами. К сожалению для Пинчера, они такого поворота не поняли - шокированные мужики отвергли «ухаживания» политика и накатали жалобу.

После скандала, Пинчер написал заявление об отставке, в котором попытался извиниться:

«Я выпил слишком много. Я опозорил себя и других людей. Прошу прощения. Я хочу заверить вас, что вы и впредь будете пользоваться моей полной поддержкой с задних рядов».

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Пинчер заявил, что с должности уходит, но хочет остаться рядовым депутатом. Сейчас заявление на рассмотрении премьер-министра Бориса Джонсона, он ситуацию пока никак не прокомментировал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   Борис Джонсон   Великобритания   депутут   жалоба   парламент   скандал   фракция   
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14  комментариев
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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Странно,что его не повысили после этого,возможно всё ещё впереди!
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10k
Ivan 6 минут назад
«Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандалаПосмотреть
«Я выпил слишком много»: замглавы МИД Великобритании уходит в отставку после секс-скандала
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3k
Motorola 10 минут назад
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31k
Notan Blaine 10 минут назад
Странно, думал, что в конце обвинит во всем Россию, мол его спровоцировали агенты сами знаете кого и по этому нужно ввести новые санкции, а его самого простить.
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3k
Copycat 21 минуту назад
Мне это напомнило момент из сериала sopranos - когда челы пришли собирать "дань" с гейклуба который крышевали и обнаружили в этом гейклубе одного из видных мафиози другой семьи и знатно офигели с того как он там отжигал
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2k
Артур 39 минут назад
Каков поп, таков и приход! Всё таки переврал Волков историю про Изумрудный город. Согласно книжке, Страшила шёл за мозгами в Изумрудный, а потом стал там править страной. А на самом деле было иначе: Пришёл Страшила с соломой вместо мозгов и прически в Лондон, и стал жить и работать на Даунинг стрит. Без мозгов, так как до Изумрудного города не дошёл, волшебника не встретил. Ну и под стать себе набрал кабинет министров. Одна Лиз Трасс чего стоит.
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19k
nobody® 46 минут назад
На днях же ещё можно было в знак поддержки месяца ЛГБТ. Как нехорошо получается...
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31
Человек Наблюдающий 48 минут назад
Я думал за такое в европе наоборот, дорогу в жизнь открывают!))) Был бы негром-точняк Елизавету подсидел бы =)))))
ПС-За "негра" простите-в советской школе так научили =)))))
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31
Человек Наблюдающий Александр Ломовицкий 9 минут назад
Лучше за всё извиняться, а то напихают по полной =))))
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30k
Юр21 54 минуты назад
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9k
Rus77 2 часа назад
"Питары они все"
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−154
Thomsen 2 часа назад
<шокированные мужики отвергли «ухаживания» политика и накатали жалобу>

Дали б в морду - и все дела. Он ещё в своей записке про "последствия ковида" и "вызовы международной инфляции" упомянул. Нормальный повод для джентльмена нажраться и хватать за жопы своих однопартийцев, чё. Перепутал клуб с сауной, дебил.
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
«будете пользоваться моей полной поддержкой с задних рядов»

Мужики, берегите задний ряд
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