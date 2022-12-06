«Самая привлекательная ученая в мире» борется с крокодилами голыми руками

26-летняя американка Рози Мур зарабатывает на жизнь, регулярно ныряя в воду с такими хищниками, как акулы и крокодилы, а на досуге позирует в нижнем белье и посещает роскошные мероприятия в качестве модели.
26-летняя девушка работает на админстрацию города Делрей во Флориде, США, в управлении прибрежными водными ресурсами, где ей часто приходится иметь дело с опасными хищниками. Молодая американка рассказала Business Insider, что у нее есть и другие увлечения: «Я занимаюсь и другими вещами на стороне, в том числе охотой на питонов, дайвингом с акулами и мечением различных видов, таких как аллигаторы», — сказала она.
Однако подписчики Рози в Instagram* знакомы и с другим ее увлечением — в своем аккаунте девушка делится тоннами профессиональных фотографий, на которых она одета в бикини и другие откровенные наряды.
«Существует небольшая ниша для девушек, которые умеют нырять, чтобы позировать с акулами или под водой, поэтому я начала общаться с фотографами для съемок в рекламе разных продуктов и тому подобном», — объяснила она.
Теперь Рози работает с компаниями по производству одежды и напитков, а также с агентством, которое специализируется на поиске моделей для роскошных мероприятий.
«Люди все время шутят в Instagram*, что я как Ханна Монтана, потому что я публикую, как делаю по работе всякие сумасшедшие штуки или нахожусь по пояс в грязи, а потом они вдруг видят, что я на роскошном мероприятии с прической и макияжем, на каблуках и в платье», — говорит она.
Несмотря на гламур, сопутствующий жизни модели, Рози твердо намерена продолжить карьеру ученого, потому что это «приносит больше удовлетворения, поскольку это более уважаемо».
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«Когда ты модель и общаешься с кем-то, и он узнает, что ты ученая, его уважение к тебе меняется. — говорит Рози. — Когда люди думают, что ты просто модель, создается впечатление, что они думают о тебе хуже. При этом, как только они узнают, что у тебя уважаемая карьера, у них в голове как будто что-то переключается, и они начинают думать о тебе лучше. С другой стороны, в мире науки, мне кажется, что люди уважают тот факт, что я модель, так что интересно, как это работает в одну сторону, но не в другую».
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