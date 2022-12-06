«Самая привлекательная ученая в мире» борется с крокодилами голыми руками

«Существует небольшая ниша для девушек, которые умеют нырять, чтобы позировать с акулами или под водой, поэтому я начала общаться с фотографами для съемок в рекламе разных продуктов и тому подобном», — объяснила она.

Теперь Рози работает с компаниями по производству одежды и напитков, а также с агентством, которое специализируется на поиске моделей для роскошных мероприятий.