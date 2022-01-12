Печальная судьба иконы пин-апа Бетти Пейдж

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Вы может и не знаете как ее зовут, но наверняка видели ее снимки. Одна из самых желанных женщин Америки, которая провела большую часть жизни в психиатрической лечебнице.
Бетти мечтала стать кинозвездой с самого детства. Девочка из не самой богатой семьи, она занималась в школе актерского мастерства. Бетти не ждала своего часа сложа руки, она старательно училась, сама поступила в колледж и планировала дальше пойти в университет. Но в ее планы вмешалась мать. Пейдж вышла замуж уже в 19 лет и через пять лет этот брак распался.
В Нью-Йорк Бетти переехала в 24 года, сделав первый шаг на пути к славе, которая пришла к ней не сразу. Девушка не смогла прижиться в качестве школьного преподавателя и пошла в секретари.
Она обожала Нью-Йорк, частенько гуляла по нему и вот, на пляже Кони-Айленда, познакомилась с полицейским Джерри Тиббсом, который в свободное время увлекался фотографией. Узнав о мечте новой знакомой он вызвался поработать над ее портфолио. И несмотря на то, что Джерри называл себя "любителем" именно ему стоит сказать спасибо за обретение Бетти нового имиджа - яркие губы, челка, шпильки и чулки в сеточку.
Она обожала Нью-Йорк, частенько гуляла по нему и вот, на пляже Кони-Айленда, познакомилась с полицейским Джерри Тиббсом, который в свободное время увлекался фотографией. Узнав о мечте новой знакомой он вызвался поработать над ее портфолио. И несмотря на то, что Джерри называл себя "любителем" именно ему стоит сказать спасибо за обретение Бетти нового имиджа - яркие губы, челка, шпильки и чулки в сеточку.
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Снимки Пейдж удалось отлично растиражировать и совсем скоро девушка перешла от кокетливых съемок к жанру ню, в котором стала номер один.
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер был знаком с Бетти и тепло отзывался о ней: "Я считаю, что она была замечательной женщиной, знаковой фигурой в поп-культуре, которая повлияла на сексуальность, вкус в моде, тем, кто оказал огромное влияние на наше общество".
И это правда.
И это правда.
Ее образ роковой красотки стали копировать одновременно несколько звезд в начале своей карьеры: Кэти Перри, Мадонна, Деми Мур, Наталия Орейро и, конечно же, Дита фон Тиз.
Бетти никогда специально не строила свою карьеру. У нее даже не было персонального менеджера или агента. И при этом она смогла добиться просто сумасшедшего успеха. В 50-х в США уже, кажется, не было грузовика, в кабине которого не было бы изображения нового секс-символа.
И даже детская мечта Пейдж тоже частично сбылась. Она снималась в образе роковой красотки в нескольких телепроектах и принимала участие в бродвейских постановках.
Завершение карьеры
10 сентября 1958 года ранним утром в отель, где жила девушка приехал ассистент фотографа, чтобы отвезти ее на съемки. На стук она не ответила и он решил зайти. В комнате были вещи Бетти, а сама она будто растворилась в воздухе.
Журналисты тут же подключили свою богатую фантазию. Они предполагали, что ее мог убить маньяк-фетишист, что она ушла в гарем иранского шаха. Потом было обнаружено расследование смерти некоего молодого человека, который скончался во время мастурбации, экспериментируя с асфиксией. В его комнате все стены были завешаны снимками Бетти Пейдж. Ее тут же стали косвенно обвинять в случившемся.
Но скоро выяснилось, что Пейдж сама решила уйти из шоу-бизнеса. Она решила, что теперь станет ярой христианкой. В целом, это было ожидаемо, ведь ее мать Эдна Пиртл постоянно пропадала на работе, а ее дети частенько жили в протестантском приюте.
Вот только вера не спасла несчастную девушку от страшной многолетней депрессии, которую она тщательно скрывала. До одного дня...
Вот только вера не спасла несчастную девушку от страшной многолетней депрессии, которую она тщательно скрывала. До одного дня...
29 октября 1972 года Бетти была доставлена в полицейский участок с окровавленными руками и разбитой головой. Она с ножом напала на своих домочадцев. Она говорила: "Я слышала голоса. Я не понимала, что делаю".
У Бетти не было своих детей. Ей пришлось сделать ранний аборт, после того, как ее изнасиловала уличная компания хулиганов. В своем третьем браке она вместе с мужем Гарри растила трех его детей. Отношения были непростые, дети часто изводили ее, но ситуация стала совсем невыносимой, когда бывшая супруга Гарри Лира посчитала, что может звонить в их дом, когда ей захочется.
"Она могла позвонить в четыре часа утра, чтобы обсудить ничего не значащую мелочь. Она как будто забыла, что Гарри теперь мой муж. Я все время чувствовала ее присутствие. И это добило меня".
У Бетти не было своих детей. Ей пришлось сделать ранний аборт, после того, как ее изнасиловала уличная компания хулиганов. В своем третьем браке она вместе с мужем Гарри растила трех его детей. Отношения были непростые, дети часто изводили ее, но ситуация стала совсем невыносимой, когда бывшая супруга Гарри Лира посчитала, что может звонить в их дом, когда ей захочется.
"Она могла позвонить в четыре часа утра, чтобы обсудить ничего не значащую мелочь. Она как будто забыла, что Гарри теперь мой муж. Я все время чувствовала ее присутствие. И это добило меня".
Третий брак Бетти распался. А доктора поставили ей страшный диагноз - шизофрения. С этого момента бывшая модель стала на регулярной основе попадать в психиатрические клиники. Но в 1979 году ситуация стала хуже: она снова напала на человека с ножом. Зайдя в комнату соседки Бетти встала над ней с ножом со словами: "Не вопи и не сопротивляйся. Господь послал меня убить тебя".
Врачи решили, что Пейдж нужен пожизненный контроль и она находилась в лечебнице до 1992 года. долгие годы о самой известной и фотографируемой, за всю историю модельного бизнеса, модели ничего не было известно. Если кто-то узнавал ее на улице, то она делала вид, что человек ошибся. В 90-е в эротическом журнале Penthouse редакция предложила тысячу долларов тому, кто докажет, что королева пин-апа еще жива и раздобудет ее адрес.
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Метки: девушки интересное история модели пин-ап психиатрия факты фото
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