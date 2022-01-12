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Печальная судьба иконы пин-апа Бетти Пейдж

Печальная судьба иконы пин-апа Бетти Пейдж (14 фото)

Автор:
12 января 2022 17:53
Сообщество : RealFishki
Метки: девушки   интересное   история   модели   пин-ап   психиатрия   факты   фото   
1616
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Вы может и не знаете как ее зовут, но наверняка видели ее снимки. Одна из самых желанных женщин Америки, которая провела большую часть жизни в психиатрической лечебнице.
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Метки: девушки   интересное   история   модели   пин-ап   психиатрия   факты   фото   
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6  комментариев
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36k
jonnyD Полчаса назад
Ну , и где то "ню" ?
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1k
Autumn2015 Полчаса назад
Ну раннее изнасилование с последующем абортом не могло не сказаться на психике.... А то, что все модели применяют вещества для особо приподнятого настроения, сияния глаз, нечувствительности к холоду (съёмки на пляже часто проводят в холодное время, чтобы там не было других людей) и голоду, дабы живот был втянут - это давно не секрет.
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4k
Собака-улыбака! 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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3k
Владимир 53 минуты назад
чуть,что-депрессия...какие они все нежные....
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4k
Tuskub 59 минут назад
Яркая жизнь с известным трагическим финалом...
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