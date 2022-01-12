Печальная судьба иконы пин-апа Бетти Пейдж

29 октября 1972 года Бетти была доставлена в полицейский участок с окровавленными руками и разбитой головой. Она с ножом напала на своих домочадцев. Она говорила: "Я слышала голоса. Я не понимала, что делаю".

У Бетти не было своих детей. Ей пришлось сделать ранний аборт, после того, как ее изнасиловала уличная компания хулиганов. В своем третьем браке она вместе с мужем Гарри растила трех его детей. Отношения были непростые, дети часто изводили ее, но ситуация стала совсем невыносимой, когда бывшая супруга Гарри Лира посчитала, что может звонить в их дом, когда ей захочется.

"Она могла позвонить в четыре часа утра, чтобы обсудить ничего не значащую мелочь. Она как будто забыла, что Гарри теперь мой муж. Я все время чувствовала ее присутствие. И это добило меня".