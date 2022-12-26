Патти Бойд - икона моды 1960-х

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Она стала одной из самых желанных женщин в истории рок-музыки. Патти первая надела мини-юбку и продемонстрировала самые вызывающие и яркие тренды хиппи-эпохи, сводя с ума кумиров того времени.
В 1944 году, на юго-западе Англии, в городишке Тонтон, родилась Патрисия Энн Бойд. Отец девочки был военным и семья часто переезжала. С 1948 по 1953 годы семья жила в Кении, а потом вернулись в Англию, где Патти несколько училась в закрытых школах при монастырях.
В 1962 году, после окончания школы Патрисия перебралась в Лондон и устроилась работать shampoo girl в салоне красоты Элизабет Арден: она мыла клиентам головы. Вот с подачи одного из посетителей салона, который работал в журнале мод, она решила попробовать стать моделью.
В 1962 году, после окончания школы Патрисия перебралась в Лондон и устроилась работать shampoo girl в салоне красоты Элизабет Арден: она мыла клиентам головы. Вот с подачи одного из посетителей салона, который работал в журнале мод, она решила попробовать стать моделью.
Всё получилось не сразу - нестандартная внешность Патти не всеми была оценена по достоинству. Угловатая девушка, с выпирающими передними зубами с диастемой и пухлыми щеками - фотографы считали, что не быть ей моделью. Один оскорбительно сказал ей: "модели не должны выглядеть как кролики". Но Патти это не смутило и она продолжила пытаться.
Но вместе с тем 60-е прошлого века были временем постоянных открытий и стандартные идеалы красоты все чаще заменяли на оригинальные. И поэтому Патти скоро заинтересовались модные фотографы, идущие в ногу с переменами. Уже в середине 60-х Патти стала известной - с ней работала дизайнер Мэри Куант и фотографы Теренс Донован и Дэвид Бэйли.
Но вместе с тем 60-е прошлого века были временем постоянных открытий и стандартные идеалы красоты все чаще заменяли на оригинальные. И поэтому Патти скоро заинтересовались модные фотографы, идущие в ногу с переменами. Уже в середине 60-х Патти стала известной - с ней работала дизайнер Мэри Куант и фотографы Теренс Донован и Дэвид Бэйли.
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В основном известна Патти была в Англии, но также работала в Париже и Нью-Йорке. Она стала образцом стереотипа об идеальной английской девушке 1960-х. Стройная большеглазая блондинка с длинными ногами. Но при этом не застывшая с "модельным" выражением лица, а живая, с улыбками и небольшой неловкостью. Игривая, ироничная, открытая миру. Красивая, но не вызывающе сексапильная. В общем - нормальная женщина, в жилах которой течёт кровь, а не масло для загара.
Такая девушка легко могла надеть смешные очки, яркое платье, будет дурачиться на людях и не будет относиться к себе и своей внешности слишком уж серьёзно. Очаровательная, стильная, с манерами настоящей леди, даже не будучи аристократкой.
Именно Патти Бойд стала одной из первых кто отразил этот образ в поп-культуре и Твигги через несколько лет будет ориентироваться именно на неё.
Именно Патти Бойд стала одной из первых кто отразил этот образ в поп-культуре и Твигги через несколько лет будет ориентироваться именно на неё.
Став известной моделью Патти снималась для таких журналов как Vogue, Tatler, Elle, Vanity Fair и работала с самыми лучшими фотографами. Она даже вела какое-то время колонку для молодёжного журнала 16 Magazine и снималась в телевизионной рекламе. Патти диктовала молодёжную моду 1960-х и шла ногу со временем.
Стиль Патти выражает самые яркие тренды эпохи. Именно Патти стала одной из первых носить мини-юбку, а позже добавила в высокую моду стиль хиппи - свободные лёгкие платья с цветочными принтами, жилеты, джинсы, очки необычной формы, фенечки. Свобода, эксперимент и самовыражение.
Стиль Патти выражает самые яркие тренды эпохи. Именно Патти стала одной из первых носить мини-юбку, а позже добавила в высокую моду стиль хиппи - свободные лёгкие платья с цветочными принтами, жилеты, джинсы, очки необычной формы, фенечки. Свобода, эксперимент и самовыражение.
Также Патти стала одной из первых, кто на страницах популярных журналов учил поклонников делать укладку и макияж, как у неё. Потом этот формат стал нормой для всех модных журналов.
Но в истории поп-культуры Патти Бойд осталась не только моделью. Также популярности ей добавили отношения с главными музыкантами того времени - Эриком Клэптоном и Джорджем Харрисоном.
С Харрисоном Патти познакомилась в 1964 году на съёмках "Вечера трудного дня", где она сыграла одну из школьниц-фанаток "Битлз".
С Харрисоном Патти познакомилась в 1964 году на съёмках "Вечера трудного дня", где она сыграла одну из школьниц-фанаток "Битлз".
Бойд говорила, что одним из первых слов, что сказал ей Харрисон были эти: "Ты выйдешь за меня замуж? Ну, если ты не выйдешь за меня замуж, может поужинаешь со мной сегодня?".
Патти сначала отказала, потому что у неё были небольшие отношения с фотографом, но через несколько дней она рассталась и на повторной приглашение Харрисона уже ответила согласием. В 1966 году Джордж и Патти поженились.
Патти сначала отказала, потому что у неё были небольшие отношения с фотографом, но через несколько дней она рассталась и на повторной приглашение Харрисона уже ответила согласием. В 1966 году Джордж и Патти поженились.
Они прожили вместе несколько счастливых лет, однако в начале 1970-х их отношения стали сходить на нет. Патти вскользь упоминала, что Джордж был ей неверен, а также перебарщивал с употреблением алкоголя и наркотиков.
Она ушла от него в 1974 году, а официально развелась пара только через три года.
Она ушла от него в 1974 году, а официально развелась пара только через три года.
Вскоре Патти начала встречаться с Эриком Клэптоном, за которого в 1979 году вышла замуж.
Патти и Эрик были давно знакомы, потому что музыкант был одним из самых близких друзей Харрисона. Эрик влюбился в Патти ещё тогда, но не делал поползновений в сторону жены лучше друга. Он даже встречался с её сестрой, но не смог переключить внимание. Патти Клэптон посвятил свои песни Layla и Bell Bottom Blues, изданные на альбоме 1970 года Layla and Other Assorted Love Songs.
Патти и Эрик были давно знакомы, потому что музыкант был одним из самых близких друзей Харрисона. Эрик влюбился в Патти ещё тогда, но не делал поползновений в сторону жены лучше друга. Он даже встречался с её сестрой, но не смог переключить внимание. Патти Клэптон посвятил свои песни Layla и Bell Bottom Blues, изданные на альбоме 1970 года Layla and Other Assorted Love Songs.
Но, к сожалению, в 1987 году и этот брак распался. Причина, в общем, была такой же - Клэптон добился любви женщины, о которой так долго мечтал, но не смог отказаться от наркотиков, алкоголя и женщин. Официально пара Патти-Эрик развелась в 1989 году.
Вообще, Патти очаровывала рок-музыкантов. Ей признавались в романтических чувствах Пол Маккартни, Джон Леннон, а Мик Джаггер несколько раз пытался соблазнить Патти, пока она ещё была женой Харрисона, но безуспешно.
Ей посвящали песни, её любили, она стала по-настоящему знаковой фигурой в истории поп-культуры, если не мира, но Европы точно.
Ей посвящали песни, её любили, она стала по-настоящему знаковой фигурой в истории поп-культуры, если не мира, но Европы точно.
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