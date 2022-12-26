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Патти Бойд - икона моды 1960-х

Патти Бойд - икона моды 1960-х

Автор:
26 декабря 2022 17:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Жизнь   Музыка   биография   девушки   женщина   модели   
849
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Она стала одной из самых желанных женщин в истории рок-музыки. Патти первая надела мини-юбку и продемонстрировала самые вызывающие и яркие тренды хиппи-эпохи, сводя с ума кумиров того времени.
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Метки: Англия   Жизнь   Музыка   биография   девушки   женщина   модели   
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