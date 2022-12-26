Патти Бойд - икона моды 1960-х

Всё получилось не сразу - нестандартная внешность Патти не всеми была оценена по достоинству. Угловатая девушка, с выпирающими передними зубами с диастемой и пухлыми щеками - фотографы считали, что не быть ей моделью. Один оскорбительно сказал ей: "модели не должны выглядеть как кролики". Но Патти это не смутило и она продолжила пытаться.

Но вместе с тем 60-е прошлого века были временем постоянных открытий и стандартные идеалы красоты все чаще заменяли на оригинальные. И поэтому Патти скоро заинтересовались модные фотографы, идущие в ногу с переменами. Уже в середине 60-х Патти стала известной - с ней работала дизайнер Мэри Куант и фотографы Теренс Донован и Дэвид Бэйли.