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20 крутящих коровам хвосты богинь, которых надо срочно вывезти из деревни

20 крутящих коровам хвосты богинь, которых надо срочно вывезти из деревни (21 фото)

Автор:
16 декабря 2021 14:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   деревня   красота   модели   прелесть   
4358
21

Везде гуляет стереотип, что деревенские девчонки, это нечто малосимпатичное, дородное, грубоватое, не такое утонченное, как в городе. Но вы только посмотрите на них! Королевы красоты, которые где-то там крутят коровам хвосты.

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Метки: Юмор   девушки   деревня   красота   модели   прелесть   
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40  комментариев
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5k
Olga Raudis 2 часа назад
Ничем не хуже и не глупее городских инста-дур. Коровам хвосты крутят? АффтЫрЬ, скажи спасибо, что кто-то живет еще на земле и работает РУКАМИ, иначе бы тебе в городе жрать было нечего.
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341
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
шкуры как шкуры....
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21k
Ватаку Накомоде 4 минуты назад
Некоторые откровенно так себе, но 3-4 прям очень ничего)
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21k
hebpat 10 минут назад
Предпоследняя картошке проигрывает, скорее всего будут жарить картоху а не её
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90k
сапер Водичка 12 минут назад
Я понял-пост не о девках,-это пост ностальгия! Тут самое главное-вот это !
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747
VSh 13 минут назад
Большая часть фото настолько старые, что эти девушки уже бабушки
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4k
Севастьян 14 минут назад
Яна Рудковская по сравнению с ними вообще колхозом смотрится если взять её фотки 20 летней давности
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22k
ПаганецЪ 20 минут назад
Э-э, что значит "надо срочно вывезти"? А в деревне, что, пусть только крокодилы остаются?
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5
Neuda4nik07 24 минуты назад
в 10ю влюбился))
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993
Али Полчаса назад
На многих из представленных девушек куда уж приятнее посмотреть, чем на разного рода блогерш и тому подобных существ
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6k
mr.Poher 39 минут назад
Никакие они не богини. Их обычно ТП называют, которым надо денег, положение и красивую жизнь, а они в замен, рога и писечку.
Пусть остаются там, где им самое место, в деревне!
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3
Никита Казанцев 47 минут назад
Их можно вывести из деревни но смогешь ли ты вывести из них деревню ?
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688
Добрыня 52 минуты назад
Вот же древность запостили. Я на эти фото еще в 2006 году дрочил в школе
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38k
Сергей 58 минут назад
Напомнило деревянный сортир, если б не синяя дверь.
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24k
Киры4 Час назад
Где эти деревни? Срочно адреса, телефоны, явки!!!!!
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21k
Sergey Timonin Час назад
не, не надо их из деревни
Деревня из них не уедет никогда
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613
Максим Максимов Час назад
народная истина: если хочешь знать , как будет выглядеть твоя девушка через 10-15 лет, надо посмотреть как выглядит её мама СЕЙЧАС
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8k
КОСТЯН Час назад
Эту забираю!!!
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70k
Иван 2 часа назад
Красивые деревенские девчонки. Без татух, силикона, раздутых губ и прочего непотребства.
Опять-же мешок картохи в нынешние времена...
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12k
Erorist 2 часа назад
Вот вообще плевать деревенские или нет. Глазу приятно, если ещё и характер хороший, лучше уж такую чем городскую воображалу.
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21k
Влад 2 часа назад
Фарфоровые зубы, ботексные губы, силиконовые титьки, бразильские задницы, вся такая с эпиляции и шугаринга... Женишься на красавице, а рождается крокодил. Нет уж, пусть хоть там генофонд сохраняется на свежем молочке и овощах, не надо их вывозить
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