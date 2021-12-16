20 крутящих коровам хвосты богинь, которых надо срочно вывезти из деревни

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Везде гуляет стереотип, что деревенские девчонки, это нечто малосимпатичное, дородное, грубоватое, не такое утонченное, как в городе. Но вы только посмотрите на них! Королевы красоты, которые где-то там крутят коровам хвосты.
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Пусть остаются там, где им самое место, в деревне!
Деревня из них не уедет никогда
Опять-же мешок картохи в нынешние времена...