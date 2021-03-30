Художник создает сказочные миры в обычных бытовых интерьерах

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Венгерский фотохудожник Петер Шаквари зарабатывает на жизнь фуд-фотографией. А в свободное время вот уже пять лет он развивает собственный проект "Крошечные пустоши", создавая миниатюрные миры с помощью продуктов и бытовых предметов в обычном домашнем антураже. За эти годы Петер создал уже более 200 сказочных миров, за каждым из которых - своя история.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Петер Шаквари искусство крошечные пустоши миниатюры необычно творчество фотографии фотосказки
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