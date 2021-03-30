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Художник создает сказочные миры в обычных бытовых интерьерах

Художник создает сказочные миры в обычных бытовых интерьерах (16 фото)

Автор:
30 марта 2021 11:31
Сообщество : Искусство
Метки: Петер Шаквари   искусство   крошечные пустоши   миниатюры   необычно   творчество   фотографии   фотосказки   
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Венгерский фотохудожник Петер Шаквари зарабатывает на жизнь фуд-фотографией. А в свободное время вот уже пять лет он развивает собственный проект "Крошечные пустоши", создавая миниатюрные миры с помощью продуктов и бытовых предметов в обычном домашнем антураже. За эти годы Петер создал уже более 200 сказочных миров, за каждым из которых - своя история.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Петер Шаквари   искусство   крошечные пустоши   миниатюры   необычно   творчество   фотографии   фотосказки   
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