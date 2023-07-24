Новенькие поделки от рукоблудных мастеров

Ждали порцию недоделок из серии "и так сойдёт"? Их есть у меня! От дорожных недоделок до залипухи в парке аттракционов. Интересно, надёжно ли скрепит скотч опоры американских горок? Конечно!

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1. Полупандус 0 Источник:

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2. Инвалиды оценят 0 Источник:

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