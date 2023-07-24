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Новенькие поделки от рукоблудных мастеров

Новенькие поделки от рукоблудных мастеров

Автор:
24 июля 2023 13:39
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дороги   и так сойдёт   подборка   ремонт   стройка   
2666
21
Ждали порцию недоделок из серии "и так сойдёт"? Их есть у меня! От дорожных недоделок до залипухи в парке аттракционов. Интересно, надёжно ли скрепит скотч опоры американских горок? Конечно!
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Метки: Прикол   Юмор   дороги   и так сойдёт   подборка   ремонт   стройка   
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15  комментариев
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14k
Kostick 2 часа назад
18-19 низачот, надо было синюю изоленту брать)
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9k
hairov 14 минут назад
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172
iskra Полчаса назад
Тут,похоже,либо нет фильтров,либо не планируется их чистка\замена..
PS Если че - при отсутствии фильтров залипнет вентилятор и перестанет дуть.
Если фильтры не чистить,то они забьются,и тоже не будет дуть..
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1k
Seryi_spb Час назад
А что не так с остановкой?
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215
Evil Seryi_spb 20 минут назад
А я и не говорю, что это не правильно. Я так понял что именно это автору не понравилось.
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215
Evil Snork Snorkoff 19 минут назад
А я и не говорю, что это не правильно. Я так понял что именно это автору не понравилось.
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1M
NAZARETH (модер) 2 часа назад
Комментарий к фото
Ничего необычного. Пена срезается и потом производится затирка швов под цвет камня. А пена, чтоб не было перерасхода затирки ибо она в копеечку влетит...
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