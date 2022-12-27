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Романтика съемных квартир. Поймут те, кто знает о таком жилье не понаслышке

Романтика съемных квартир. Поймут те, кто знает о таком жилье не понаслышке

Автор:
27 декабря 2022 13:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   аренда   и так сойдёт   мебель   недвижимость   смех   съемная квартира   
1540
16
В жизни почти каждого из нас был период, когда приходилось ютиться на съемных квартирах. Большинство хозяев подобной недвижимости особо не заморачивается в плане ремонта, поэтому в интернете и появляются фотографии, которые способны не только удивить, но и рассмешить.
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Метки: Прикол   Юмор   аренда   и так сойдёт   мебель   недвижимость   смех   съемная квартира   
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5  комментариев
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
А причем тут съемные квартиры?
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894
Seryi_spb 6 минут назад
На водосточной трубе скорее всего отбойник для двери.
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7k
Прохожий3 Полчаса назад
А вы не думаете, что это могли поставить из того, что есть под рукой бесплатно, а в магазин идти просто зажопились))
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8k
Владимир 41 минуту назад
Тут палка о двух концах. Можно снять убитую квартиру за дешево, а благоустроенную -за дорого. Это каждый выбирает сам. А можно сдать нормальную квартиру, а принять полное Г. А вот обратно - не получается. Тут всё индивидуально.
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9k
Евгений 50 минут назад


Под натяжным потолком не видно. Нахрен её в штробу прятать?
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