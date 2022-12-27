Романтика съемных квартир. Поймут те, кто знает о таком жилье не понаслышке

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В жизни почти каждого из нас был период, когда приходилось ютиться на съемных квартирах. Большинство хозяев подобной недвижимости особо не заморачивается в плане ремонта, поэтому в интернете и появляются фотографии, которые способны не только удивить, но и рассмешить.
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