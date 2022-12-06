20+ странных и удивительных кадров с просторов сети

В нашем мире полно интересных и порой странных вещей и явлений. В этой подборке - кадры обо всём и со всего света. Некоторые из них уже в своё время облетели интернет, а другие, возможно, вы увидите впервые.

0

Древняя египетская скульптура в Филдовском музее в США, которую многие сочли похожей на Майкла Джексона 0 Источник:

×

×

Камеры наблюдения в Китае 0 Источник:

Аризонский кратер - гигантский кратер в Аризоне, возникший около 50 тысяч лет назад после падения 50-метрового метеорита. Его диаметр - 1219 метров 0 Источник:

В 2011 году британец Питер Глейзбрук вырастил самую большую в мире луковицу весом 8,16кг 0 Источник:

А в 2015 году Питер Глейзбрук вырастил кабачок весом 52 килограмма 0 Источник:

Фотография гальки с планеты Марс 0 Источник:

Лю Болин - мастер "маскировки", художник, бакалавр изящных искусств из китайской провинции Шаньдун 0 Источник:

Бетоновоз забуксовал на поле, где работают амиши (религиозное движение, отказывающееся от современных технологий и удобств). Они сразу помогли! 0 Источник:

Актриса Риз Уизерспун с дочерью 0 Источник:

Большой Джейк – самый высокий конь в мире (2,17 метров в высоту) 0 Источник:

Самая высокая в мире статуя - Статуя Единства, находящаяся в Индии. Её высота - 182 м 0 Источник:

Кресло для большого человека 0 Источник:

Американка Саманта Рамсделл - обладательница самого большого рта в мире. Ее рот в длину составляет 6,52 сантиметра 0 Источник:

Россия, перемещенная на экватор, уже не кажется большой страной: 0

За кадром съемок легендарной заставки MGM 0 Источник:

Оружия, конфискованные у бразильских гангстеров (в том числе шестиствольный самопал) 0 Источник:

Выжившие пассажиры Титаника в шлюпке, 15 апреля 1912 года 0 Источник:

Уютный кинотеатр в Швейцарии. Главное не заснуть прямо там 0 Источник:

Американец Рэнди Гарднер в 1964 году, в возрасте 17 лет, установил рекорд - он не спал 264 часа (это 11 дней и 25 минут) 0 Источник:

Как выглядит терпение. "Дженга" из 1500 деталей 0 Источник:

Игральная кость с 100 гранями 0 Источник:

В начале 1950-х годов компания A.C. Gilbert Co. запустила продажи детской игрушки под названием "Лаборатория атомной энергии". В набор входил настоящий радиоактивный материал. Его быстро сняли с продаж 0 Источник:

Самое маленькое действующее судно 0 Источник:

Розетка в дереве 0 Источник:

Фальшивые черепашьи яйца с GPS-трекером помогают отследить браконьеров 0 Источник:

Пиросомы - морские свободноплавающие колониальные животные 0 Источник:

Броненосец в режиме защиты 0 Источник:

Парковка уровня Бог 0 Источник: