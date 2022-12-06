20+ странных и удивительных кадров с просторов сети

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В нашем мире полно интересных и порой странных вещей и явлений. В этой подборке - кадры обо всём и со всего света. Некоторые из них уже в своё время облетели интернет, а другие, возможно, вы увидите впервые.
Древняя египетская скульптура в Филдовском музее в США, которую многие сочли похожей на Майкла Джексона
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Аризонский кратер - гигантский кратер в Аризоне, возникший около 50 тысяч лет назад после падения 50-метрового метеорита. Его диаметр - 1219 метров
Лю Болин - мастер "маскировки", художник, бакалавр изящных искусств из китайской провинции Шаньдун
Бетоновоз забуксовал на поле, где работают амиши (религиозное движение, отказывающееся от современных технологий и удобств). Они сразу помогли!
Американка Саманта Рамсделл - обладательница самого большого рта в мире. Ее рот в длину составляет 6,52 сантиметра
Американец Рэнди Гарднер в 1964 году, в возрасте 17 лет, установил рекорд - он не спал 264 часа (это 11 дней и 25 минут)
В начале 1950-х годов компания A.C. Gilbert Co. запустила продажи детской игрушки под названием "Лаборатория атомной энергии". В набор входил настоящий радиоактивный материал. Его быстро сняли с продаж
Источник: — переведено специально для fishki.net
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