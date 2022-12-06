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20+ странных и удивительных кадров с просторов сети

20+ странных и удивительных кадров с просторов сети

Автор:
06 декабря 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Случаи   интересное   любопытное   люди   неожиданно   подборка   фото   фотографии   
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В нашем мире полно интересных и порой странных вещей и явлений. В этой подборке - кадры обо всём и со всего света. Некоторые из них уже в своё время облетели интернет, а другие, возможно, вы увидите впервые.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Случаи   интересное   любопытное   люди   неожиданно   подборка   фото   фотографии   
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9  комментариев
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4k
Нескучный сад 48 минут назад
"... Американка Саманта Рамсделл - обладательница самого большого рта в мире. Ее рот в длину составляет 6,52 сантиметра... "

Может, в мире Стаса Ярушина это и впрямь очень большой рот, но в реальности стоит отличать дюймы от сантиметров
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2k
Walther 8 минут назад
Вызов принят!!!
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31k
Юр21 13 минут назад
Камешки как будто из моря.
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706
Олег Квирулянт 19 минут назад
Тетенька ротастая..

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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
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2k
Игорь 37 минут назад
Комментарий к фото
В дюймах, наверное. В сантиметрах 16.5. Не лилипутка же.)
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22k
SolomonA 45 минут назад
"Россия, перемещенная на экватор, уже не кажется большой страной"..
Ну конечно, почти 60 процентов Африки - совсем маленькая...
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