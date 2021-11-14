НАСА предложило погрузиться в атмосферу Венеры

Венеру, называемую "злым близнецом Земли", НАСА игнорировала в течение последних 30 лет, потому что многие ученые считали ее мертвой планетой. Но теперь космическое агентство США планирует отправить на Венеру два новых зонда стоимостью $500 миллионов долларов. Агентство даже поделилось захватывающим видео о том, что произойдет, когда один из них попадет на поверхность Венеры в начале 2030-х годов. Видео дает зрителям возможность совершить полет через едкую атмосферу планеты и увидеть, какие научные эксперименты будет проводить космический аппарат DAVINCI + на пути к поверхности Венеры. Ранее в этом году представитель НАСА Билл Нельсон сообщил, что обе миссии на вторую планету от Солнца, как ожидается, начнутся в течение следующих 10 лет.

2021-11-14T18:27:37+03:00