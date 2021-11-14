НАСА предложило погрузиться в атмосферу Венеры

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НАСА опубликовало видео о том, что будет происходить во время миссии космического зонда DAVINCI + на Венере, куда он должен прибыть после 2030 года. Зрители могут побывать в атмосфере этой буйной планеты и увидеть, как будут проходить запланированные научные эксперименты. Ранее в этом году НАСА раскрыло планы двух новых миссий к Венере стоимостью в $500 миллионов.
Венеру, называемую "злым близнецом Земли", НАСА игнорировала в течение последних 30 лет, потому что многие ученые считали ее мертвой планетой. Но теперь космическое агентство США планирует отправить на Венеру два новых зонда стоимостью $500 миллионов долларов. Агентство даже поделилось захватывающим видео о том, что произойдет, когда один из них попадет на поверхность Венеры в начале 2030-х годов. Видео дает зрителям возможность совершить полет через едкую атмосферу планеты и увидеть, какие научные эксперименты будет проводить космический аппарат DAVINCI + на пути к поверхности Венеры.
Ранее в этом году представитель НАСА Билл Нельсон сообщил, что обе миссии на вторую планету от Солнца, как ожидается, начнутся в течение следующих 10 лет.
Ранее в этом году представитель НАСА Билл Нельсон сообщил, что обе миссии на вторую планету от Солнца, как ожидается, начнутся в течение следующих 10 лет.
Аппарат VERITAS - его название состоит из первых букв английских названий разнообразных космических наук, которые складываются в латинское слово "истина", - будет вращаться вокруг Венеры и смотреть сквозь ее густые облака, чтобы нанести на карту ее поверхность. Цель миссии будет состоять в том, чтобы понять геологическую историю планеты и выяснить, почему она развивалась так не так, как Земля. Он также может определить, происходят ли еще на Венере извержения вулканов и землетрясения.
Когда высокотехнологичный аппарат попадет на поверхность, он будет анализировать едкую атмосферу планеты, чтобы понять, как она формировалась и развивалась. Он также попытается определить, был ли у Венеры - самой горячей планеты в Солнечной системе с температурой поверхности 900 ° F - когда-либо собственный океан.
НАСА выпустило новое видео, чтобы проиллюстрировать научные исследования, которые DAVINCI + будет проводить на Венере. «Венера ждет всех нас, и DAVINCI + готов доставить нас туда, - сказала Джада Арни, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Мэриленде.
DAVINCI + планируется запустить к Венере в 2029 году, через год после VERITAS. У его миссии будет два основных этапа. Сначала космический корабль совершит два облета планеты для изучения ее атмосферы и ночной поверхности. Он будет наблюдать, как облака меняются с течением времени, и попытается идентифицировать загадочное химическое вещество, поглощающее ультрафиолетовый свет.
Аппарат также будет искать благородные газы, такие как гелий, неон, аргон и криптон, в атмосфере Венеры. Во время ночной смены, когда планета выделяет поглощенное тепло, зонд будет отображать поверхность в инфракрасном свете, чтобы понять, как образовались странные венерианские высокогорья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Роскосмос совсем издох.
Берут на вооружение?
С пафосом претендовать на лавры и расписать то, что уже было сделано другими еще в 1961-1982 гг - это да, это по-демократически...
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Автоматическая межпланетная станция «Венера-1», которая стартовала 12 февраля 1961 года, была первой попыткой проникнуть в дальний космос и разведать условия работы земной техники в межпланетном пространстве. «Венера-1» была оснащена аппаратурой для измерения интенсивности космического излучения, напряженности межпланетных магнитных полей, потоков заряженных частиц межпланетного газа и потоков Солнца. Были даже установлены приборы для регистрации микрометеоров. В мае 1961 года станция «Венера-1» достигла окрестностей планеты и передала на Землю первичную информацию о дальнем космосе.
Спустя всего четыре года ушли в космос еще две советские станции – «Венера-2» и «Венера-3». По сравнению с первым аппаратом они имели в полтора раза большую массу – 960 кг, что позволило установить на них больше научной аппаратуры, а на «Венере-3» установить спускаемый аппарат. И в марте 1966 года впервые в истории человечества космический аппарат, созданный на Земле, «Венера-3» достиг другой планеты и вошел в ее атмосферу.
С такой же целью изучить атмосферу таинственной планеты чуть позже была запущена и «Венера-4». Аппарату удалось совершить парашютный спуск в атмосфере, и он прекратил существование на высоте 22 км. Хоть «Венера-4» и не достигла поверхности планеты, но свою задачу она выполнила. В течение полутора часов аппарат передавал на Землю информацию, которая по своему значению превзошла все, что было известно о Венере за многовековую историю человечества. Самым значительным достижением явилось доказательство наличия у планеты атмосферы, состоящей в основном из углекислого газа.
Итак, у советских ученых уже было достаточно информации о тех условиях, в которых предстояло вести фотосъемку: в первую очередь, это параметры температуры и давления, необходимые для правильного расчета инженерных конструкций, а также параметры освещенности для настройки фотоаппаратуры. Эти знания и накопленный опыт исследования Венеры позволили создать совершенно новый тип конструкции автоматических межпланетных станций. Ими стали «Венера-9» и «Венера-10».
Для получения изображения поверхности Венеры в месте посадки спускаемого аппарата панорамная камера устанавливалась в герметичном приборном отсеке, в котором были нормальные условия по температуре и давлению.
«Венера-9» и «Венера-10» были запущены соответственно 8 и 14 июня 1975 года. Достигнув планеты в октябре того же года, они стали первыми искусственными спутниками Венеры, а их спускаемые аппараты впервые совершили мягкую посадку на планету. Искусственные спутники передали телевизионные изображения облачного слоя и даже грозы и молнии в слое облачности на планете. Данные оптических измерений показали, что венерианские молнии по мощности в 25 раз превосходят земные. Эти панорамные телевизионные изображения Венеры – первые в истории человечества изображения с другой планеты.
Телевизионные камеры спускаемых аппаратов «Венера-13» и «Венера-14», которые достигли Венеры в 1982 году, были значительно усовершенствованы. Их возможность различать мелкие детали поверхности была увеличена вдвое и составила несколько миллиметров на переднем плане панорамы. Также в два раза сократилось время передачи одной панорамы.
В России есть проекты по запуску к Венере в 2024 году автоматической межпланетной станции «Венера-Д» (Венера Долгоживущая). А в будущем планируется создание комплексной станции «Венера-Глоб», в состав которой войдут: орбитальный аппарат, долгоживущая венерианская станция, аэростатные зонды, возможно, венероход.
https://rostec.ru/news/4516697/https://rostec.ru/news/4516697/
Может, все же от швейной машинки?