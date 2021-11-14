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НАСА предложило погрузиться в атмосферу Венеры

НАСА предложило погрузиться в атмосферу Венеры (8 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 18:27
Сообщество : Космос
Метки: DAVINCI+   NASA   венера   виртуальный полет   исследования   космос   ученые   эксперименты   
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НАСА опубликовало видео о том, что будет происходить во время миссии космического зонда DAVINCI + на Венере, куда он должен прибыть после 2030 года. Зрители могут побывать в атмосфере этой буйной планеты и увидеть, как будут проходить запланированные научные эксперименты. Ранее в этом году НАСА раскрыло планы двух новых миссий к Венере стоимостью в $500 миллионов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: DAVINCI+   NASA   венера   виртуальный полет   исследования   космос   ученые   эксперименты   
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5  комментариев
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14k
uutb 2 часа назад
Было уже! И не "мультик", а по настоящему.
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2k
Sergius SPb 2 минуты назад
Хоть НАСА что-то там делает...
Роскосмос совсем издох.
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9k
Клёст 52 минуты назад
Я так понимаю американцам идея с мультиками, которые приписывали Путину понравилась - дёшево и сердито)
Берут на вооружение?
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15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Чет я недопонял, кто кого "обгоняет и перегоняет" - СССР/РоссиЯ Америку или наоборот?
С пафосом претендовать на лавры и расписать то, что уже было сделано другими еще в 1961-1982 гг - это да, это по-демократически...
***
Автоматическая межпланетная станция «Венера-1», которая стартовала 12 февраля 1961 года, была первой попыткой проникнуть в дальний космос и разведать условия работы земной техники в межпланетном пространстве. «Венера-1» была оснащена аппаратурой для измерения интенсивности космического излучения, напряженности межпланетных магнитных полей, потоков заряженных частиц межпланетного газа и потоков Солнца. Были даже установлены приборы для регистрации микрометеоров. В мае 1961 года станция «Венера-1» достигла окрестностей планеты и передала на Землю первичную информацию о дальнем космосе.

Спустя всего четыре года ушли в космос еще две советские станции – «Венера-2» и «Венера-3». По сравнению с первым аппаратом они имели в полтора раза большую массу – 960 кг, что позволило установить на них больше научной аппаратуры, а на «Венере-3» установить спускаемый аппарат. И в марте 1966 года впервые в истории человечества космический аппарат, созданный на Земле, «Венера-3» достиг другой планеты и вошел в ее атмосферу.

С такой же целью изучить атмосферу таинственной планеты чуть позже была запущена и «Венера-4». Аппарату удалось совершить парашютный спуск в атмосфере, и он прекратил существование на высоте 22 км. Хоть «Венера-4» и не достигла поверхности планеты, но свою задачу она выполнила. В течение полутора часов аппарат передавал на Землю информацию, которая по своему значению превзошла все, что было известно о Венере за многовековую историю человечества. Самым значительным достижением явилось доказательство наличия у планеты атмосферы, состоящей в основном из углекислого газа.
Итак, у советских ученых уже было достаточно информации о тех условиях, в которых предстояло вести фотосъемку: в первую очередь, это параметры температуры и давления, необходимые для правильного расчета инженерных конструкций, а также параметры освещенности для настройки фотоаппаратуры. Эти знания и накопленный опыт исследования Венеры позволили создать совершенно новый тип конструкции автоматических межпланетных станций. Ими стали «Венера-9» и «Венера-10».

Для получения изображения поверхности Венеры в месте посадки спускаемого аппарата панорамная камера устанавливалась в герметичном приборном отсеке, в котором были нормальные условия по температуре и давлению.
«Венера-9» и «Венера-10» были запущены соответственно 8 и 14 июня 1975 года. Достигнув планеты в октябре того же года, они стали первыми искусственными спутниками Венеры, а их спускаемые аппараты впервые совершили мягкую посадку на планету. Искусственные спутники передали телевизионные изображения облачного слоя и даже грозы и молнии в слое облачности на планете. Данные оптических измерений показали, что венерианские молнии по мощности в 25 раз превосходят земные. Эти панорамные телевизионные изображения Венеры – первые в истории человечества изображения с другой планеты.

Телевизионные камеры спускаемых аппаратов «Венера-13» и «Венера-14», которые достигли Венеры в 1982 году, были значительно усовершенствованы. Их возможность различать мелкие детали поверхности была увеличена вдвое и составила несколько миллиметров на переднем плане панорамы. Также в два раза сократилось время передачи одной панорамы.
В России есть проекты по запуску к Венере в 2024 году автоматической межпланетной станции «Венера-Д» (Венера Долгоживущая). А в будущем планируется создание комплексной станции «Венера-Глоб», в состав которой войдут: орбитальный аппарат, долгоживущая венерианская станция, аэростатные зонды, возможно, венероход.
https://rostec.ru/news/4516697/https://rostec.ru/news/4516697/
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2k
Mowgley 2 часа назад
"Аппарат VERITAS - его название состоит из первых букв английских названий разнообразных космических наук, которые складываются в латинское слово "истина""

Может, все же от швейной машинки?


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