Китайская деревня, где каждый житель миллионер

На сегодняшний день в Хуаси проживает примерно 35 тысяч человек, не считая 25 тысяч трудовых мигрантов. Улицы деревни абсолютно одинаковые, так же как и домики, площадью от 400 до 600 квадратных метров, с облагороженной территорией, охраной.

Парки и фонтаны, в которых плавают черепашки. Ну а в центре деревни расположен 328-метровый небоскрёб с элитным отелем на 800 номеров.