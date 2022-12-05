Китайская деревня, где каждый житель миллионер

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Что такое деревня в привычном нам представлении? Огороды, домики, домашнее хозяйство, скот. Но есть в Китае местечко под названием Хуаси.
Каждый житель деревни живёт в своём большом коттедже, оснащённом всеми удобствами, ездит на дорогой машине и имеет на своём счету внушительную сумму денег. У этого места нет аналогов в мире.
Богатство появилось у жителей деревни далеко не сразу. Ещё в 60-е годы 20 века крестьяне в ней жили очень скромно, пока на должность деревенского секретаря парткома не вступил У Женьбао.
Он был хорошим и амбициозным хозяйственником, который до своей политической деятельности занимался фермерством. Женьбао был расстроен уровнем жизни жителей Хуаси.
Он был хорошим и амбициозным хозяйственником, который до своей политической деятельности занимался фермерством. Женьбао был расстроен уровнем жизни жителей Хуаси.
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В 1969 году он принял решение о строительстве текстильной фабрики, которая и дала начало новой богатой жизни. Эта радикальная и смелая инициатива была одобрена руководством, а завод, который начал свою работу в 1970-м году, стал приносить прибыль.
Следующие 20 лет деревня с сельского хозяйства перешла на производство. Со временем, в окрестностях Хуаси выросли ещё восемь предприятий, а территория населённого пункта охватила 12 деревень, приобретённых социалистической коммуной.
Сейчас Хуаси привлекает ежегодно 4 млрд долларов инвестиций. Туристы приезжают в неё, чтобы полюбоваться роскошной инфраструктурой, а мигранты рвутся на заработки. Однако, в 1969 году У Женьбао пошёл на риск, используя государственный бюджет и если бы план провалился, то мог бы лишиться головы.
На сегодняшний день в Хуаси проживает примерно 35 тысяч человек, не считая 25 тысяч трудовых мигрантов. Улицы деревни абсолютно одинаковые, так же как и домики, площадью от 400 до 600 квадратных метров, с облагороженной территорией, охраной.
Парки и фонтаны, в которых плавают черепашки. Ну а в центре деревни расположен 328-метровый небоскрёб с элитным отелем на 800 номеров.
Парки и фонтаны, в которых плавают черепашки. Ну а в центре деревни расположен 328-метровый небоскрёб с элитным отелем на 800 номеров.
20% доходов от годовой прибыли Хуаси уходит к жителям, вне зависимости от их возраста. Это примерно 14 000 долларов каждому. Каждый местный житель - акционер кооператива "Хуаси". Местным китайцам даже особо некуда тратить суммы в деревне, потому что у них серьёзный пакет льгот от государства:
- субсидии на питание;
- дополнительные пособия в 3000 юаней;
- бесплатные медицинские и образовательные услуги;
- единоразовая материальная поддержка пенсионеров, достигших столетнего возраста, и членов их семей в размере 1500$;
- обеспечение жильем по достижении совершеннолетия;
- финансовая поддержка пожилых людей.
- субсидии на питание;
- дополнительные пособия в 3000 юаней;
- бесплатные медицинские и образовательные услуги;
- единоразовая материальная поддержка пенсионеров, достигших столетнего возраста, и членов их семей в размере 1500$;
- обеспечение жильем по достижении совершеннолетия;
- финансовая поддержка пожилых людей.
Всё это позволило каждой семье накопить достаточно большую сумму. Самое скромное состояние не меньше 400 000 долларов. Лишь с одним небольшим "но": всеми привилегиями и выплатами жители Хуаси могут пользоваться пока живут в деревне. Поэтому количество желающих уехать оттуда практически равно нулю. Рай? Казалось бы...
Весь этот материальный успех Хуаси - это результат огромного труда её жителей. Они работают без выходных, праздников и отпусков. Вместо путешествий они обычно разглядывают виды миниатюр мировых достопримечательностей, представленных на выставке во Всемирном парке.
Ну и ещё... Экология.
Густой дым от труб производств плотным слоем накрывает деревню. В последние годы власти были вынуждены закрыть пять фабрик и потратить на утилизацию вредных химических отходов больше 50 млн долларов. Сегодня стараются сделать акцент на развитие туризма, чтобы не случилось экологического бедствия. Именно по этой причине вся инфраструктура буквально позолочена.
Но Хуаси не планирует останавливаться. В будущем руководители деревни хочет учредить собственный банк и выкупить пароходство.
Густой дым от труб производств плотным слоем накрывает деревню. В последние годы власти были вынуждены закрыть пять фабрик и потратить на утилизацию вредных химических отходов больше 50 млн долларов. Сегодня стараются сделать акцент на развитие туризма, чтобы не случилось экологического бедствия. Именно по этой причине вся инфраструктура буквально позолочена.
Но Хуаси не планирует останавливаться. В будущем руководители деревни хочет учредить собственный банк и выкупить пароходство.
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