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Китайская деревня, где каждый житель миллионер

Китайская деревня, где каждый житель миллионер

Автор:
05 декабря 2022 19:52
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   Прошлое   в мире   история   путешествия   туризм   факты   
2052
10
Что такое деревня в привычном нам представлении? Огороды, домики, домашнее хозяйство, скот. Но есть в Китае местечко под названием Хуаси.
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Метки: Китай   Прошлое   в мире   история   путешествия   туризм   факты   
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5  комментариев
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247
Igor Grishaev 22 минуты назад
Ни Хуаси-бе!
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7k
KonstantinLeirov 52 минуты назад
"Сейчас Хуаси привлекает ежегодно 4 млрд долларов инвестиций" Тем и живут
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4k
Горожанин Час назад
"... материальная поддержка пенсионеров, достигших столетнего возраста..."

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4k
Горожанин Час назад
"Но есть в Китае местечко под названием Хуаси".

Правильно всё же - Х.у.яси.
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