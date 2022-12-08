Интересное о датчанах

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Это один из трёх скандинавских народов, предки которого были викингами.
Дания в оригинале называется "Denmark". Название идёт от народа "данов", а они пошли от древнегерманского "daniskaz" (плоская земля, поле, равнина). А вот слово Denmark можно перевести как "приграничное поле, Полянограничье".
Даны переселились в современную Данию примерно в 500 годы н.э. с юга современной Швеции. Они заселили ту территорию, где раньше жили юты и англы, которые ушли в будущую Англию.
Даны переселились в современную Данию примерно в 500 годы н.э. с юга современной Швеции. Они заселили ту территорию, где раньше жили юты и англы, которые ушли в будущую Англию.
Ближайшие родственники датчан - норвежцы и шведы. Их языки в целом взаимопонятны, особенно в письменной речи.
Сегодня они маленькая и вполне безобидная североевропейская нация. А вот ещё тысячу лет назад этот народ собирал огромные армии и опустошал соседские земли. Их известнейший конунг Рагнар Лодброк в 9 веке захватил и полностью разграбил Париж. А его сыновья вместе с великой северной армией опустошила половину Англии.
Сегодня они маленькая и вполне безобидная североевропейская нация. А вот ещё тысячу лет назад этот народ собирал огромные армии и опустошал соседские земли. Их известнейший конунг Рагнар Лодброк в 9 веке захватил и полностью разграбил Париж. А его сыновья вместе с великой северной армией опустошила половину Англии.
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В Датское государство входит Гренландия - крупнейший в мире остров. Но скорее всего, как и в свое время Исландия, уже совсем скоро "зелёная земля" обретёт независимость.
Интересно, что датчанином, по одной из версий, мог быть знаменитый Рюрик, которого русичи призвали на верховное княжение в 9 веке. Русского Рюрика часто отождествляют с известным датским викингом Рериком Ютландским. Но есть версия, что Рюрик был чистокровным славянином.
Но вот мама последнего русского царя точно была датчанкой. Мария София Фредерика Дагмар родилась в Копенгагене в 1847 году. В крещении она получила имя Мария Фёдоровна. И там же, в Дании, она окончила свои дни, лишившись своих расстрелянных сыновей: Михаила и Николая.
В принципе, можно сказать, что русская монархия началась с датчанина и окончилась датчанкой.
В принципе, можно сказать, что русская монархия началась с датчанина и окончилась датчанкой.
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