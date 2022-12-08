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Интересное о датчанах

Интересное о датчанах

Автор:
08 декабря 2022 17:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   история   путешествия   туризм   факты   
1819
5
Это один из трёх скандинавских народов, предки которого были викингами.
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Метки: Прошлое   интересное   история   путешествия   туризм   факты   
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3  комментария
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sipezik Час назад
Датчане очень своеобразный народ. Независимы. Говорят что думают, не запариваясь, что могут обидеть человека.
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682
сергей ремизов 45 минут назад
Сериал" Викинги "можно посмотреть.
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1k
tv-r Час назад
А еще они жирафа в зоопарке убили из строительного пистолета.
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minimalism

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