Интересное о датчанах

Но вот мама последнего русского царя точно была датчанкой. Мария София Фредерика Дагмар родилась в Копенгагене в 1847 году. В крещении она получила имя Мария Фёдоровна. И там же, в Дании, она окончила свои дни, лишившись своих расстрелянных сыновей: Михаила и Николая.

В принципе, можно сказать, что русская монархия началась с датчанина и окончилась датчанкой.