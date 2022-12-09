Эти странные японские военные традиции

Этот ритуал сегодня прочно ассоциируется с феодальной Японией. Считалось, что самоубийство - это самый благородный способ покончить с собой, если совершил преступление или покрыл себя позором. Японцы вообще в этом смысле были очень трепетные и для них честь была превыше всего. Иногда это доходило даже до некой доли абсурда. Мало того, самоубийство нужно было сделать максимально болезненно - нанести себе ранение в живот.

Первый самурай, который как раз заложил традицию совершать сэппуку после позора, стал военачальник Минамото-но Ёримаса в 1180 году. Он сделал это прямо во время боя.