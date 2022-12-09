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Эти странные японские военные традиции

Эти странные японские военные традиции

Автор:
09 декабря 2022 16:38
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Япония   интересное   история   путешествия   традиции   факты   
1964
5
В Стране Восходящего Солнца, которая развивалась в многовековой практически полной изоляции от внешнего мира, часть армейских традиций покажутся иностранцам весьма противоестественными.
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Метки: Прошлое   Япония   интересное   история   путешествия   традиции   факты   
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9  комментариев
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14k
Элитный тигр 2 часа назад
У нас так-то тоже много летчиков шли на тараны. Но у нас они называются Герои.
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30k
Ed Полчаса назад
Ниндзя пользовались кусаригамой. Это не совсем кама.
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19k
Corvus Corax 53 минуты назад
"эффективность камикадзе была низкой - 81% из них погибал, не нанеся никакого вреда противнику"
Ну, это как считать... Интересно, сколько истребителей, к примеру - у нас, погибло/дошли до конца войны, не сбив ни одного самолета противника?
Или совсем грубое сравнение... Какой процент от выпущенных снарядов попал точно в цель?
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72k
Viktor Час назад
Тут недавно был пост про камикадзе, которые возвращались с задания (хотя не понимаю, как они могли это сделать - вроде топлива им заливали на полёт в один конец), так вот это позор и то многие выжили! А тут не дождались своей очереди - предатель и сэппуку.
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27k
Ego sum qui sum Час назад
уместный баян

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998
Сергей 2 часа назад
Сюдо (яп. 衆道 сю:до:) традиционные японские гомосексуальные отношения между взрослым мужчиной и юношей. Имелись в самурайской среде со средних веков до XIX века. Все что над знать об этих псевдовоинах.
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