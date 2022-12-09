Эти странные японские военные традиции

1964
5
В Стране Восходящего Солнца, которая развивалась в многовековой практически полной изоляции от внешнего мира, часть армейских традиций покажутся иностранцам весьма противоестественными.
Вот несколько военных норм поведения, которые могли существовать только в Японии и соблюдать их могли только японцы.
Сэппуку (или харакири)
Этот ритуал сегодня прочно ассоциируется с феодальной Японией. Считалось, что самоубийство - это самый благородный способ покончить с собой, если совершил преступление или покрыл себя позором. Японцы вообще в этом смысле были очень трепетные и для них честь была превыше всего. Иногда это доходило даже до некой доли абсурда. Мало того, самоубийство нужно было сделать максимально болезненно - нанести себе ранение в живот.
Первый самурай, который как раз заложил традицию совершать сэппуку после позора, стал военачальник Минамото-но Ёримаса в 1180 году. Он сделал это прямо во время боя.
Первый самурай, который как раз заложил традицию совершать сэппуку после позора, стал военачальник Минамото-но Ёримаса в 1180 году. Он сделал это прямо во время боя.
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Камадзюцу
Это способ ведения боя серпом. Да, сельскохозяйственные инструменты крестьяне из всех стран использовали как оружие. Но только японцы возвели это умение в ранг искусства и активно применяли его в бою.
Серп (кама) стал идеальным для нанесения ударов пешим воинам по подколенным ямкам самурая и ногам лошадей. Острый крюк мог пробивать тяжёлые доспехи и в общем был универсальным оружием для легковооруженного воина.
Каму изготавливали профессиональные оружейники и у неё было лезвие шириной в 16 см и полуметровая рукоятка. Самым распространённым он был на флоте и у ниндзя (наёмные убийцы).
Серп (кама) стал идеальным для нанесения ударов пешим воинам по подколенным ямкам самурая и ногам лошадей. Острый крюк мог пробивать тяжёлые доспехи и в общем был универсальным оружием для легковооруженного воина.
Каму изготавливали профессиональные оружейники и у неё было лезвие шириной в 16 см и полуметровая рукоятка. Самым распространённым он был на флоте и у ниндзя (наёмные убийцы).
Камикадзе
Явление зародилось в Японии в конце Второй Мировой Войны. В сражении в заливе Лейта за Филиппины японцы заметно уступали американцам в вооружении и численности.
Пытаясь сравнять шансы местные пилоты пошли на отчаянный шаг - они стали таранить своими самолётами корабли противника. Битва всё равно была проиграна, но манёвр был мощным и пугающим.
Пытаясь сравнять шансы местные пилоты пошли на отчаянный шаг - они стали таранить своими самолётами корабли противника. Битва всё равно была проиграна, но манёвр был мощным и пугающим.
Уже через месяц были созданы многотысячные подразделения таких вот безумных смертников. Каждый из камикадзе был добровольцем, а их подвиги описывались японскими СМИ исключительно в контексте поразительного героизма во время страны. Желающих было так много, для них просто даже не успевали изготавливать самолёты.
Когда война закончилась, то все, кто проходили обучение и не успели выполнить долг, подверглись жестокой травме, их почему-то начали обвинять в предательстве, в военной трагедии. Большинство таких вот несостоявшихся камикадзе совершили сэппуку (ну естественно). И много позже выяснилось, что эффективность камикадзе была низкой - 81% из них погибал, не нанеся никакого вреда противнику.
Когда война закончилась, то все, кто проходили обучение и не успели выполнить долг, подверглись жестокой травме, их почему-то начали обвинять в предательстве, в военной трагедии. Большинство таких вот несостоявшихся камикадзе совершили сэппуку (ну естественно). И много позже выяснилось, что эффективность камикадзе была низкой - 81% из них погибал, не нанеся никакого вреда противнику.
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Ну, это как считать... Интересно, сколько истребителей, к примеру - у нас, погибло/дошли до конца войны, не сбив ни одного самолета противника?
Или совсем грубое сравнение... Какой процент от выпущенных снарядов попал точно в цель?
например, когда поражение неизбежно, самурай доблестно переходит на сторону врага сдавая хозяина.
в этом случае сэппуку делать не надо: он молодец и вообще герой - спасся сами и спас своих людей.