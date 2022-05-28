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Почему страны называются так, как называются

Почему страны называются так, как называются

Автор:
28 мая 2022 20:26
Сообщество : Путешествия
Метки: интересное   история   мир   путешествия   туризм   факты   
1364
14
Италия, Япония, Россия... почему именно такие назвали эти местности и какими историческими событиями это было обусловлено...
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Метки: интересное   история   мир   путешествия   туризм   факты   
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2  комментария
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Иван 5 часов назад
украина - от русского "окраина", край. Известно о существовании нескольких "украин", западных и южных территорий на границе Российской Империи
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