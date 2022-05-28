Почему страны называются так, как называются

В кириллической записи слово "Россия" впервые было употреблено 24 апреля 1387 года в титуле митрополита Киприана, который подписался так: "митрополит Кыевскый и всея Росия". В 15-16 веках название "Росия" было закреплено за русскими землями, которые объединили в единое государство под началом Московского княжества. А официальный статус у него появился после венчания Ивана IV на царство в 1547 году. Именно тогда государство стало называться "Росийским царством". А сдвоенное "с" появилось во второй половине XVII века: с одним "с" писали в государственном делопроизводстве, а с двумя - в публикациях Московского Печатного двора и в творчестве таких писателей, как Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий и других.

И только в 1721 году, после принятия Петром I титула "Всероссийского" императора, то сдвоенное "с" стало главным.