Почему страны называются так, как называются

1364
14
Италия, Япония, Россия... почему именно такие назвали эти местности и какими историческими событиями это было обусловлено...
История каждой страны уникальна. Редко когда она обходится без каких-нибудь захватов, войн и противостояний. Но вот от чего же зависит имя новой территории?
Финляндия
В русском и многих других языках название происходит от шведского Finland ("земля финнов"). А финское название страны - Suomi. По одной из версий когда-то существовала местность Suomamaa (фин. suoma — "болото", maa — "земля"; дословно: "земля болот"). Переселенцы оттуда перенесли название своей родины на юго-западную Финляндию которая стала называться Suomi. А есть ещё версия, что "суоми" - это искажённое "саами", то есть название самого этого народа, жившего на той территории до прихода финских племён.
×
×
Япония
До конца Второй мировой полное название Японии звучало так: Дай Ниппон Тэйкоку (大日本帝國), что означает Великая Японская империя. В данное время официальное название страны - "Нихон коку" ("Ниппон коку"). "Нихон" в буквальном переводе обозначает "место, где восходит Солнце" и поэтому так часто мы слышим "Страна восходящего солнца".
Греция
Греки называют свою страну Эллада (греч. Ελλάδα). Слова "Греция" и "грек" имеют латинское происхождение и не используются в греческом языке. С принятием термина "эллин" Эллада стала собирательным именем для всей материковой Греции, а потом и ей всей, включая архипелаги и области в Малой Азии.
Черногория
В большинстве западноевропейских языков название страны - это адаптация венетского Montenegro (от mons "гора" + niger "чёрный"). То есть "чёрная гора". Сербское Црна Гора обозначала большую часть нынешней Черногории в 15 веке. Изначально оно относилось только к маленькой полоске земли, где жило племя паштровичи, но потом его стали использовать для обозначения более широкого горного района, где правила династия Черноевичей.
Италия
Наиболее распространённая версия, что это название пришло из Греции и переводится как "страна телят. Бык был символом народов, что населяли юг Италии и часто его изображали бодающим римскую Волчицу. Изначально Italia применялось только к той части территории, которую теперь занимает Южная Италия.
США
До сих пор доподлинно неизвестно, кто именно предложил "Соединённые Штаты Америки". В 1507 году Мартин Вальдземюллер, немецкий картограф, выпустил карту мира, где назвал часть Западного полушария "Америкой", в честь Америго Веспуччи.
Впервые фраза "Соединённые Штаты Америки" встречается в письме от 2 января 1776 года. Её написал Стивен Мойлен.
Впервые фраза "Соединённые Штаты Америки" встречается в письме от 2 января 1776 года. Её написал Стивен Мойлен.
Египет
В Европу название пришло из древнегреческого (др.-греч. Αἴγυπτος, а́йгюптос). А в древнем Египте жители называли свою страну Чёрной, а себя - людьми Чёрной земли, по цвету почвы низины долины Нила. Египет происходит от древнеегипетского названия города Мемфиса - Хикупта. В начале первого тысячелетия до нашей эры, древние греки стали проникать в Египет, то первым из самых больших городов, который им встретился, стал Мемфис. Вот одно из его названий греки и взяли за обозначение всей страны.
Германия
Русское название Германия происходит от латинского "Germania" и оно восходит к сочинениям античных авторов I века новой эры и образовано от этнонима "германцы" (латинский — Germanus). По-немецки государство называется "Deutschland". "Deutsch" изначально означало "имеющий отношение к народу" и в первую очередь подразумевало язык. Ну а "Land" - означает "земля/страна". Современная форма написания названия используется с 15 века.
Китай
Слово происходит от имени "Катай", которое возникло от названия не китайской, а прото-монгольской группы кочевых племён из Маньчжурии - киданей (китаев). В 907 году они захватили Северный Китай и там основали свою династию Ляо. На их место в 12-13 веках пришли другие кочевники, но наименование китаев так и закрепилось как имя собственное Северного Китая. И благодаря европейским купцам название "Катай" оказалось в Западной Европе, вытеснив латинское "China".
Индия
Название страны происходит от древнеперсидского слова хинду, что родственно санскритскому синдху - исторического названия реки Инд. Древние греки называли индийцев индои - "люди Инда". Также конституция Индии признаёт и второе название - Бхарат, которое присходит от санскритского имени древнеиндийского царя. А третье название - Хиндустан используется ещё со времён Империи Великих Монголов, но оно неофициальное.
Израиль
Последние три тысячи лет слово "израиль" обозначало как весь еврейский народ, так и Землю Израиля. Источником этого названия служит Книга Бытия, где Иаков после борьбы с Богом получает имя Израиль.
"И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь" (Быт. 32:27,28).
А первое в истории упоминание слова "Израиль" можно встретить на стеле Мернептаха на территории Древнего Египта (конец 13 века до н.э.) и относится оно к народу, а не к стране.
"И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь" (Быт. 32:27,28).
А первое в истории упоминание слова "Израиль" можно встретить на стеле Мернептаха на территории Древнего Египта (конец 13 века до н.э.) и относится оно к народу, а не к стране.
Чили
Испанский историк Хосе де Акоста (Чили колонизировали испанцы) писал, что слово "Chile" на языке кечуа означало "холодный" или же "предел". А также есть версия, что так называлась главная долина на территории Чили.
Россия
В кириллической записи слово "Россия" впервые было употреблено 24 апреля 1387 года в титуле митрополита Киприана, который подписался так: "митрополит Кыевскый и всея Росия". В 15-16 веках название "Росия" было закреплено за русскими землями, которые объединили в единое государство под началом Московского княжества. А официальный статус у него появился после венчания Ивана IV на царство в 1547 году. Именно тогда государство стало называться "Росийским царством". А сдвоенное "с" появилось во второй половине XVII века: с одним "с" писали в государственном делопроизводстве, а с двумя - в публикациях Московского Печатного двора и в творчестве таких писателей, как Епифаний Славинецкий, Симеон Полоцкий и других.
И только в 1721 году, после принятия Петром I титула "Всероссийского" императора, то сдвоенное "с" стало главным.
И только в 1721 году, после принятия Петром I титула "Всероссийского" императора, то сдвоенное "с" стало главным.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- К этому их жизнь не готовила: 15+ историй с неожиданным финалом
- После проведённой свадьбы тамада влюбилась в жениха
- Памятник Ленину в Антарктиде: советское наследие на «полюсе недоступности»
- Жуткие истории: 27 ужасающих правдивых рассказов о призраках и других встречах с неизвестным
- Неприятные ситуации с бестактными кассирами, которые суют свой нос в чужие покупки
Метки: интересное история мир путешествия туризм факты
Новости партнёров