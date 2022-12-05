Житель Болгарии продаёт единственный в своём роде музей СССР

Сейчас в Болгарии есть солдаты НАТО, но нет туристов. А потому содержать музей Цветану не под силу, ведь в коллекции раритетные авто и другая техника, требующая регулярного ухода (среди самых ценных экспонатов автомобиль «Чайка», который возил Тодора Живкова.)