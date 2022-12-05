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Житель Болгарии продаёт единственный в своём роде музей СССР

Житель Болгарии продаёт единственный в своём роде музей СССР

Автор:
05 декабря 2022 16:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Варна   СССР   авто   артефакты времен СССР   болгария   видео   продажа музея   раритеты советского времени   ретро-музей   
1990
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Владелец уникального музея Цветан Атанасов сетует, что раньше в страну приезжало много россиян, а теперь в Болгарии туристов нет. Ни российских, ни американских.

20 лет Цветан с любовью собирал разнообразные экспонаты времен СССР. В ретро-музее есть и автомобили, причем, в идеальном состоянии, и игрушки, и другие артефакты, узнаваемые всеми, кто жил в ту самую эпоху.


Сейчас в Болгарии есть солдаты НАТО, но нет туристов. А потому содержать музей Цветану не под силу, ведь в коллекции раритетные авто и другая техника, требующая регулярного ухода (среди самых ценных экспонатов автомобиль «Чайка», который возил Тодора Живкова.)


Собственно, автомобили времен СССР и составляют основу музея. Но, конечно, кроме них в залах полно и другой техники и экспонатов.


У владельца ретро-музея есть и еще одна выставка восковых фигур. Оба своих детища болгарин готов уступить за 10 миллионов евро.


Кто готов купить?

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Метки: Варна   СССР   авто   артефакты времен СССР   болгария   видео   продажа музея   раритеты советского времени   ретро-музей   
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2  комментария
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72k
Viktor 2 часа назад
Не, 10 нереальная цена, за 8 пожалуй взял бы.
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−35
Sergius SPb Полчаса назад
У нас на автопредприятии когда-то в 2000х один болгарин баранку крутил. Говорил в Болгарии работы нет.
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