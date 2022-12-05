Житель Болгарии продаёт единственный в своём роде музей СССР

Владелец уникального музея Цветан Атанасов сетует, что раньше в страну приезжало много россиян, а теперь в Болгарии туристов нет. Ни российских, ни американских.
20 лет Цветан с любовью собирал разнообразные экспонаты времен СССР. В ретро-музее есть и автомобили, причем, в идеальном состоянии, и игрушки, и другие артефакты, узнаваемые всеми, кто жил в ту самую эпоху.
Сейчас в Болгарии есть солдаты НАТО, но нет туристов. А потому содержать музей Цветану не под силу, ведь в коллекции раритетные авто и другая техника, требующая регулярного ухода (среди самых ценных экспонатов автомобиль «Чайка», который возил Тодора Живкова.)
Собственно, автомобили времен СССР и составляют основу музея. Но, конечно, кроме них в залах полно и другой техники и экспонатов.
У владельца ретро-музея есть и еще одна выставка восковых фигур. Оба своих детища болгарин готов уступить за 10 миллионов евро.
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Кто готов купить?
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