Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?

Противники же часто упоминают факт, что в СССР все ездили на одной резине круглый год спокойно.

Что позволяло советским водителям обходиться одним комплектом шин на все сезоны при непредсказуемом отечественном климате?

На нет и суда нет

Во-первых, как таковой зимней резины в СССР в массовом производстве и в торговле не было. Немногочисленные эксперименты с зимними вариантами шин до широкой аудитории водителей никогда не доходили. Так называемые «Снежинки» запустили в поточное производство только уже в самом конце существования СССР.

Машина была дорогим удовольствием.

И шины — тоже. Комплект для Запорожца или Жигулей обходился владельцу в 120 – 220 рублей. А это было зарплатой хорошего специалиста за месяц работы. Достать шины тоже было сложно — они были дефицитным товаром.