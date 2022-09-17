Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?

Сегодня не утихают споры по поводу требования закона об обязательном использовании зимней резины в холодный сезон. Есть сторонники этой нормы, приводящие в качестве доказательства статистику аварий на скользких улицах.
Противники же часто упоминают факт, что в СССР все ездили на одной резине круглый год спокойно.
Что позволяло советским водителям обходиться одним комплектом шин на все сезоны при непредсказуемом отечественном климате?
На нет и суда нет
Во-первых, как таковой зимней резины в СССР в массовом производстве и в торговле не было. Немногочисленные эксперименты с зимними вариантами шин до широкой аудитории водителей никогда не доходили. Так называемые «Снежинки» запустили в поточное производство только уже в самом конце существования СССР.
Машина была дорогим удовольствием.
И шины — тоже. Комплект для Запорожца или Жигулей обходился владельцу в 120 – 220 рублей. А это было зарплатой хорошего специалиста за месяц работы. Достать шины тоже было сложно — они были дефицитным товаром.
Поэтому речи о замене комплекта резины по сезонам просто не шло. Хорошо, если удавалось добыть хотя бы один взамен износившегося.
Поэтому на резине ездили до последней степени износа. А умельцы-кустари даже наращивали уже полностью истертый корд.
Аварии на старой резине, безусловно, были. И статистически на тысячу машин их было довольно много в СССР.
Но коллапса на зимних улицах не происходило.
Почему при отсутствии сезонного комплекта советские водители справлялись с ездой в непогоду?
Пустые улицы
Количество автомобилей на 1000 человек доходило до 59 единиц. Сегодня — 315.
На улицах было свободно. Пробок не было. Достаточно посмотреть на архивы фото улиц в 1970-80-х годах, чтобы убедиться — трафик был очень спокойным. Двигаться на высоких скоростях было негде, не принято, да и автомобили советского производства не были для этого предназначены.
Поэтому даже по очень скользкой дороге можно было проехать без проблем. На маленькой скорости, вне потока аккуратный водитель чувствовал себя спокойно.
Даже если на внесезонной советской резине машины заносило — это не всегда вело к аварии. На достаточно просторных и свободных улицах машина могла развернуться и никого не задеть.
Подснежники
Ездить на своем авто советским людям было накладно. Машину покупали часто один раз на всю жизнь, а то и передавали по наследству.
Поэтому, даже имея машину в семье, каждый день люди предпочитали ездить на общественном транспорте и ходить пешком.
Сложилось целое явление — «подснежники».
Так называли автолюбителей, которые на зиму ставили машину в гараж или на стоянку. А выезжать начинали лишь в теплое время года, преимущественно на дачу.
Соответственно, и проблем с движением по скользкой дороге в холода на летней резине у таких автовладельцев просто не было.
Суровая школа
Четвертая причина — качество подготовки водителей.
Курсовые комбинаты обучали профессионалов. Срок подготовки, требования, количество практики было значительно больше, чем в современных автошколах.
Обычно речь шла о полугоде обучения.
Любители же могли пройти обучение у опытного водителя и затем сдать экзамен.
Чаще всего учили отцы или другие старшие родственники. Так как для этого использовали единственный семейный автомобиль, то в массе прививалась культура аккуратного, внимательного и осторожного вождения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"А ни чего что "снежинка" появилась в конце 70-х ! В начале имела обозначение И-Л168, затем АИ-168 и потом добавилась У. По мимо неё была ещё не менее легендарная М-177 а в начале 70-х была М-147 так что статья на основе википедии от молодёжи для более юной молодёжи некатит"
/Любители же могли пройти обучение у опытного водителя и затем сдать экзамен/
О каких лохматых годах автор ведет речь? Частники учились в школах ДОСААФ (сам такую окончил). Например, в 1977 году эта сумма составляла от 80 рублей, в 1981 около 130 рублей, в 1986 от 250 рублей. Бесплатно, за них оплачивали, учились по направлению от предприятий и призывники.
Резина была дефицитом, её берегли и ездили мало. Трафик на дорогах был слабым и скорости небольшими, потому и хватало "всесезонки"
2. На легковых штатно шла всесезонная резина, которая по рисунку протектора была ближе к современной зимней.
3. Двигатели не были столь мощными и оборотистыми, труднее терялось сцепление колёс со скользкой дорогой.