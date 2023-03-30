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15 интересных приспособлений, которые делают дорожное движение удобнее и безопаснее

15 интересных приспособлений, которые делают дорожное движение удобнее и безопаснее

Автор:
30 марта 2023 09:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Безопасно   в мире   все для людей   дорога   дорожное движение   удобство   фото   
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Давайте посмотрим на некоторые интересные примеры инновационного благоустройства некоторых городов мира, которые неплохо бы распространить на все остальные страны.

Дорожное движение в черте города — это та область, нововведения в которой вряд ли когда-нибудь остановятся. Каждый год урбанисты придумывают всё новые механизмы, дизайнерские находки и девайсы, повышающие безопасность людей на дорогах и делающие жизнь автомобилистов и пешеходов удобнее.

Люминесцентная разметка в Нанте, Фрнция

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Светофор с зеркалом, позволяющий водителям видеть пешеходов/велосипедистов, находящихся в их слепых зонах

Металлические перила, которые позволяют велосипедистам держать равновесие, стоя у светофора, Испания

Во время мероприятий в этом городе на дорожные столбики надевают жёлтые чехлы для лучшей видимости

Прототип велодорожки с фотолюминесцентной разметкой, Монпелье, Франция

Люминесцентный шлагбаум

Пример подстраивания тротуара под природу, Стокгольм

Цветной и оптимистичный пешеходный переход во Франции

Рядом с детским садом в Австралии дорогу с односторонним движением оборудовали шипами

Обратите внимание на знак!


Кнопка для вызова зелёного света расположена на уровне всадника. Вдруг вы на лошади!

Тактильное покрытие меняет цвет в зависимости от цвета светофора

Светящиеся столбики на этом маленьком пешеходном переходе во Франции

Столбик, отображающий оставшееся разрешенное время парковки автомобилей (30 минут для каждого автомобиля)

Эти зелёные световые кольца движутся со скоростью, установленной ограничением в этом туннеле

Это помогает водителям сориентироваться, с правильной ли скоростью они движутся.


В Стокгольме с помощью камер контроля скорости проводят лотерею

Если на этом участке вы будете двигаться с указанной скоростью или ниже, вы примете участие в лотерее, призовой фонд которой состоит из штрафов, которые платят нарушители. После введения этого необычной акции средняя скорость транспорта здесь понизилась с 32 км/ч до 25 км/ч (на 22%).


А в вашем городе есть подобные интересные примочки?


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Метки: Безопасно   в мире   все для людей   дорога   дорожное движение   удобство   фото   
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1  комментарий
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Александр 7 минут назад
Оптимизма переход во Франции не вызывает, если что это не радуга, так как одного цвета не хватает, как и на флаге "дырявых".
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