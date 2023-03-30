15 интересных приспособлений, которые делают дорожное движение удобнее и безопаснее

Если на этом участке вы будете двигаться с указанной скоростью или ниже, вы примете участие в лотерее, призовой фонд которой состоит из штрафов, которые платят нарушители. После введения этого необычной акции средняя скорость транспорта здесь понизилась с 32 км/ч до 25 км/ч (на 22%).

А в вашем городе есть подобные интересные примочки?