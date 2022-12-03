Дело Мари Каппель, ставшее отправной точкой в создании судебной токсикологии и судебной экспертизы в целом

Прокурор настаивал на смертной казни, потрясая письмом Мари, в котором она демонстрировала крайнее разочарование, когда узнала истинное положение дел мужа. Но адвокат Пайе развеял эти доводы в два счета: смысл убивать, ради чего? Ради дырки от бублика? Да и после этого письма супруги жили в согласии, не помышляя о разводе.

Обвинение отметило, что злой умысел имелся, поскольку Мари незадолго до убийства покупала мышьяк, чтобы уменьшить то самое крысиное население замка. То есть отрава в доме присутствовала. Но начинить выпечку мог кто угодно, ведь кроме женщины в замке толклась еще масса народу.

Адвокат обратился за заключением к химику Орфилу. Тот заявил, что найденного в желудке усопшего мышьяка недостаточно для летального исхода. Суд инициировал еще одну экспертизу. С помощью аппарата Марша эксперты провели еще одно исследование. И вообще не нашли следов яда в тканях. Орфил начал юлить (видимо, в попытке скрыть свою некомпетентность). Ясности не было. И вдову приговорили к каторге, а не к смерти, поскольку очень уже резонансным вышло дело.

А в 1852 году женщину амнистировали по состоянию здоровья (туберкулез). В тот же год она скончалась. В деле об убийстве так и не было поставлено окончательной точки. Но к химии, которая находилась в зачаточном состоянии, стали проявлять больше внимания. Как и к точным наукам в целом. Но именно это дело стало отправной точкой для создания диагностического оборудования и обучения экспертов.