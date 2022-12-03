Дело Мари Каппель, ставшее отправной точкой в создании судебной токсикологии и судебной экспертизы в целом

Убийство мужа или жены – это одно из самых распространенных преступлений. В случае с француженкой Мари Каппель точно так и не была доказана ее вина или невиновность. Но дело стало резонансным и выступило в качестве отправной точки создания такого направления как судебная экспертиза.
Мари Каппель (в браке Лафарж, 1816-1852 гг.) в 18 лет потеряла родителей и была направлена опекунами – теткой и ее мужем в институт благородных девиц. Несмотря на миловидную внешность и солидное наследство, девушку не баловали вниманием женихи. И родня обратилась к брачному агенту, чтобы Мари не осталась старой девой.
29-летний Шарль Лафарж был в восторге от невесты и в красках описывал ей, какой чудесной будет их жизнь в его родовом замке. После свадьбы супруги прибыли в Ле-Гландье, и молодая жена с разочарованием увидела, что «родовой замок» – это полуразвалившийся старый монастырь, заселенный крысами. А новые родственники – обычные крестьяне с кучей долгов, а не богатое семейство аристократов. Мари стала требовать расторжения брака, грозя самоубийством. Но Шарлю удалось ее переубедить и упросить немного пожить и присмотреться друг к другу.
Дабы доказать расположение, супруги даже обменялись завещаниями, составив их на имя друг друга. Правда, в результате подлога наследницами всего имущества оказывались сестра и мать Шарля.
В 1839 году Лафарж отбыл в столицу для получения кредита. Он постоянно обменивался с женой письмами, которые были преисполнены любви и нежности.
Для урегулирования финансовых вопросов понадобилось больше времени, чем рассчитывал Шарль. И жена отправила ему посылку с вещами и своим фото. Матушка Шарля добавила пироги для сына.
Получив посылку, мужчина сразу же полакомился домашней выпечкой. И сразу же ощутил недомогание. Посчитал, что пирог успел испортиться. Кишечные расстройства в то время были делом обычным. И Шарль не обратил на рези в животе внимания. И зря: промучившись несколько дней, он испустил дух.
Узнав о смерти сына, мать сразу обвинила в убийстве Мари. Женщину арестовали. Заседание было открытым, собрало массу народа, в том числе представителей прессы.
Прокурор настаивал на смертной казни, потрясая письмом Мари, в котором она демонстрировала крайнее разочарование, когда узнала истинное положение дел мужа. Но адвокат Пайе развеял эти доводы в два счета: смысл убивать, ради чего? Ради дырки от бублика? Да и после этого письма супруги жили в согласии, не помышляя о разводе.
Обвинение отметило, что злой умысел имелся, поскольку Мари незадолго до убийства покупала мышьяк, чтобы уменьшить то самое крысиное население замка. То есть отрава в доме присутствовала. Но начинить выпечку мог кто угодно, ведь кроме женщины в замке толклась еще масса народу.
Адвокат обратился за заключением к химику Орфилу. Тот заявил, что найденного в желудке усопшего мышьяка недостаточно для летального исхода. Суд инициировал еще одну экспертизу. С помощью аппарата Марша эксперты провели еще одно исследование. И вообще не нашли следов яда в тканях. Орфил начал юлить (видимо, в попытке скрыть свою некомпетентность). Ясности не было. И вдову приговорили к каторге, а не к смерти, поскольку очень уже резонансным вышло дело.
А в 1852 году женщину амнистировали по состоянию здоровья (туберкулез). В тот же год она скончалась. В деле об убийстве так и не было поставлено окончательной точки. Но к химии, которая находилась в зачаточном состоянии, стали проявлять больше внимания. Как и к точным наукам в целом. Но именно это дело стало отправной точкой для создания диагностического оборудования и обучения экспертов.
Как вы думаете, была ли причастна Мари к смерти мужа?
Источник:
- Дневник убийцы: как поиски британки привели к японскому маньяку
- Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии
- "Надо вернуть смертную казнь": отец убитой студентки из Оренбургской области - о трагедии
- Как любителям удалось раскрыть преступление 30-летней давности, с которым не справились профессионалы?
- Её убили во время грозы и это дело так и не было раскрыто
Мышьяк имеет свойство накапливаться, а при повторной экспертизе в тканях ничего не обнаружили. Вывод, мышьяк тут не причём.