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Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти&nbsp; убийцу сына

Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти убийцу сына

Автор:
12 декабря 2022 12:16
Сообщество : Криминал
Метки: Рикки   Рут Нив   дело   криминал   преступление   прецедент   расследование   ребёнок   суд   убийство   
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Рут Нив 28 лет – практически целую жизнь жила со страшным клеймом – убийцы собственного ребёнка. Но правда оказалась другой.

Общественное порицание и осуждение – страшное дело. Когда на тебя смотрят ненавидящими взглядами, шепчутся за спиной, обсуждая самое страшное деяние – детоубийство – как это выдержать? Если ты не виновен.

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Малыш Рикки из Питерборо отправился в школу 28 ноября 1994 года. Но на занятия он не попал. И домой не вернулся. Обеспокоенная мать обзвонила всех родственников и знакомых и пошла в полицию.

Начались поиски, в которых приняли участие и волонтеры. Рут с ними не было, поскольку дома оставались две дочери – Рошель и Шерадин. И за ними надо было следить. Ребенка нашли на следующий день. Экспертиза показала, что 6-летнего мальчика задушили. Первой подозреваемой стала мать.

Надо сказать, что Нив не была образцовой матерью. Со слов соседей, злоупотребляла алкоголем и не уделяла детям достаточно внимания. Дочери рассказали, что мама могла на них накричать, даже ударить за незначительную провинность.

Но Рикки всегда был хорошо одет, опрятен, имел много друзей в школе, которые нередко бывали у мальчика в гостях. К тому же мать моментально забила тревогу. Да и будь она даже хронической алкоголичкой, это не делает ее автоматически убийцей.

Но, увы, как нередко бывает в правоохранительных органах, при наличии дела надо дать общественности виновного. Тем более если речь о таком  резонансном преступлении. В результате следственной ошибки Рут признали последней, кто в тот день видел мальчика. Сыграли роль свидетельские показания и неучастие женщины в поисках.

Адвокат настоятельно рекомендовал женщине дать признательные показания. Но та была категорически против. Признала ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но не убийство.

Суд вынес приговор – 7 лет лишения свободы. Год спустя отец девочек погиб в аварии, и их передали в приемную семью. Рошель и Шерадин выросли с твердым убеждением, что их маленького брата лишила жизни мать. И больше не имели с Рут никаких контактов.

После освобождения в 2000 году Рут начали жестоко травить: она не могла найти даже самую простую работу, а поход за продуктами заканчивался скандалом с соседями. Через 8 лет она встретила мужчину, который поверил ей и помог добиться возможности ознакомиться с делом. Благодаря Гарри Роджерсу Рут получила доступ к 156 папкам.

И в ходе изучения материалов наткнулась на золотое зерно. Это были показания пожилой дамы, которая сообщила, что видела мальчика в тот день в компании подростка – 13-летнего Джеймса Уотсона. Парнишку Рут хорошо знала, он бывал в их доме и отлично относился к Рикки. То есть не она была последним человеком, видевшим мальчика живым.

Подросток подтвердил, что видел Рикки. Но только поздоровался. Рут настояла на экспертизе одежды погибшего сына. И на ней обнаружили следы ДНК Уотсона.

Следствие по делу было возобновлено. Но на поиски правды потребовалось еще целых 6 лет. На момент задержания на счету Уотсона было уже порядка 30 судимостей – за кражу, нападение, незаконное ношение оружия и не только.

Полицейским мужчина объяснил наличие биологических следов на одежде тем, что в тот день приподнял мальчика над забором, чтобы  Рикки мог посмотреть на строительные работы за ним.

Но никакого забора и работ в то время в Питерборо не было. Это подтвердило множество жителей города и сама Рут. В ходе опроса знакомых Уотсона выяснилось, что за год до преступления подросток пытался приставать к 5-летнему ребенку. Бывшая девушка рассказала, что Джеймс однажды чуть не задушил ее.

Присяжные заседали 36 часов. В итоге 41-летнего Уотсона признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Рут смогла добиться справедливости только отсидев срок, столкнувшись с волной негатива со стороны общества и навсегда потеряв дочерей, отказавшихся с ней общаться. Но скрипящий механизм ржавой машины правосудия все же сработал как надо. Хоть и не принес Рут желанного успокоения и не помог склеить разбитую жизнь.

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Метки: Рикки   Рут Нив   дело   криминал   преступление   прецедент   расследование   ребёнок   суд   убийство   
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2  комментария
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Ego sum qui sum 41 минуту назад
улик против нового обвиняемого тоже как то маловато
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Liberman 42 минуты назад
Нормально у них суды работают... Последний видел убиенного - виновен.
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