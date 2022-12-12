Ей понадобилась целая жизнь, чтобы доказать невиновность и найти убийцу сына

Малыш Рикки из Питерборо отправился в школу 28 ноября 1994 года. Но на занятия он не попал. И домой не вернулся. Обеспокоенная мать обзвонила всех родственников и знакомых и пошла в полицию.

Начались поиски, в которых приняли участие и волонтеры. Рут с ними не было, поскольку дома оставались две дочери – Рошель и Шерадин. И за ними надо было следить. Ребенка нашли на следующий день. Экспертиза показала, что 6-летнего мальчика задушили. Первой подозреваемой стала мать.

Надо сказать, что Нив не была образцовой матерью. Со слов соседей, злоупотребляла алкоголем и не уделяла детям достаточно внимания. Дочери рассказали, что мама могла на них накричать, даже ударить за незначительную провинность.

Но Рикки всегда был хорошо одет, опрятен, имел много друзей в школе, которые нередко бывали у мальчика в гостях. К тому же мать моментально забила тревогу. Да и будь она даже хронической алкоголичкой, это не делает ее автоматически убийцей.

Но, увы, как нередко бывает в правоохранительных органах, при наличии дела надо дать общественности виновного. Тем более если речь о таком резонансном преступлении. В результате следственной ошибки Рут признали последней, кто в тот день видел мальчика. Сыграли роль свидетельские показания и неучастие женщины в поисках.

Адвокат настоятельно рекомендовал женщине дать признательные показания. Но та была категорически против. Признала ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но не убийство.

Суд вынес приговор – 7 лет лишения свободы. Год спустя отец девочек погиб в аварии, и их передали в приемную семью. Рошель и Шерадин выросли с твердым убеждением, что их маленького брата лишила жизни мать. И больше не имели с Рут никаких контактов.