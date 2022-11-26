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Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии

Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии

Автор:
26 ноября 2022 17:41
Сообщество : Криминал
Метки: Йос Брех   Ники Фepcтаппен   голландия   днк   криминал   мальчик   преступление   расследование   ребёнок   убийство   
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Для того чтобы отыскать преступника, правоохранительным органам Голландии потребовалось 20 лет и результаты анализа порядка 14 тысяч образцов ДНК.

В августе 1998 года 11-летний Ники Ферстаппен отправился вместе с другими детьми в палаточный лагерь в окрестностях города Маатрихт. На следующий день – 11 августа мальчика нашли мертвым в лесу в полутора километрах от лагеря. Внешний осмотр тела показал, что следы отсутствуют – гематомы, раны, ссадины. Но пижамные штаны парнишки оказались надеты наизнанку, что дало основание полагать совершение насильственных действий со стороны убийцы.

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Утром того дня постовые, охранявшие периметр военной части, заметили велосипедиста. Им оказался Йос Брех. Во время допроса в полиции он рассказал, что разносил листовки. А делал это так рано из-за адской жары, которая днем  окутывала все вокруг.

Утром того дня постовые, охранявшие периметр военной части, заметили велосипедиста. Им оказался Йос Брех. Во время допроса в полиции он рассказал, что разносил листовки. А делал это так рано из-за адской жары, которая днем  окутывала все вокруг.

Детальное исследование тела погибшего показало, что мальчик подвергся насилию. Ступни Ники были чистыми, а обувь осталась в палатке. То есть ребенка сонным вытащили и отнесли в лес на руках. На пижамных штанах обнаружили следы семенной жидкости. Однако совпадений по базе результаты анализа не дали. Спустя два года дело Ферстаппена было закрыто.

Надежда у родных снова забрезжила, когда в 2002 году за дело взялся криминальный журналист Питер Рудольф де Брис. Он выяснил, что директор того самого лагеря Джус Бартер в свое время был осужден за связь с несовершеннолетним. Но он отказался сдать ДНК для анализа. Неужели преступник найден, и в деле можно поставить теперь уже окончательную точку? ДНК разрешили взять родственники Бартера уже после его смерти. Но результат оказался отрицательным.

И снова ниточка: в 2007 году на могиле Ники стали появляться странные записки. Неужели преступник слишком измучился содеянным и пытается таким способом вымолить прощение и дать себя поймать? Но задержанный мужчина просто оказался не в себе и никакого отношения к убийству не имел.

Де Брис в течение 20 лет периодически поднимал в прессе вопрос гибели мальчика. В 2012 году дело передали независимой группе расследований, в распоряжении которой имелись новейшие инструменты исследования ДНК. Еще несколько лет ушло на формирование единой базы. Просьба сдать анализ была адресована мужчинам округа Лимбурга в возрасте от 22 до 75 лет. Тысячи людей согласились. Но порядка трети ответили отказом. И тут произошло невероятное: частичное совпадение ДНК-профиля. Этот мужчина оказался родственником того самого разносчика листовок – Йоса Бреха, жившего в деревянном домике в лесу.

Прибывшие в дом полицейские взяли образец для исследования. И он дал полное совпадение. Сам Брех, якобы, ушел в дальний поход. И исчез. Но вскоре после подачи преступника в розыск в полицию поступил звонок. Звонивший мужчина – голландец жил в Испании. И рассказал, что видел Йоса в деревне Кастельтеркол неподалеку от Барселоны. Йоса нашли и арестовали. В сентябре 2018 года экстрадировали в Нидерланды.

На суде Йос молчал, отказался отвечать на вопросы и давать против себя показания. Но оспорить доказательства – результаты генетической экспертизы не смог. Убийцу приговорили к 12 годам тюремного заключения. В начале этого года дело было пересмотрено, и суд признал Бреха виновным в непредумышленном убийстве и увеличил срок еще на 4 года.

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Метки: Йос Брех   Ники Фepcтаппен   голландия   днк   криминал   мальчик   преступление   расследование   ребёнок   убийство   
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8  комментариев
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67k
Вит Z Час назад
Этого Бреха первым надо было проверять,а они ждали 20 лет....
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4k
Frank Borman Минуту назад
Расплодили в Гейропе п@дарасов и лесби, а теперь расхлебывают последствия.
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Олег 10 минут назад
Значит они лет через 40 таки узнают что хохлы сбили боинг?
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