Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии

Надежда у родных снова забрезжила, когда в 2002 году за дело взялся криминальный журналист Питер Рудольф де Брис. Он выяснил, что директор того самого лагеря Джус Бартер в свое время был осужден за связь с несовершеннолетним. Но он отказался сдать ДНК для анализа. Неужели преступник найден, и в деле можно поставить теперь уже окончательную точку? ДНК разрешили взять родственники Бартера уже после его смерти. Но результат оказался отрицательным.

И снова ниточка: в 2007 году на могиле Ники стали появляться странные записки. Неужели преступник слишком измучился содеянным и пытается таким способом вымолить прощение и дать себя поймать? Но задержанный мужчина просто оказался не в себе и никакого отношения к убийству не имел.

Де Брис в течение 20 лет периодически поднимал в прессе вопрос гибели мальчика. В 2012 году дело передали независимой группе расследований, в распоряжении которой имелись новейшие инструменты исследования ДНК. Еще несколько лет ушло на формирование единой базы. Просьба сдать анализ была адресована мужчинам округа Лимбурга в возрасте от 22 до 75 лет. Тысячи людей согласились. Но порядка трети ответили отказом. И тут произошло невероятное: частичное совпадение ДНК-профиля. Этот мужчина оказался родственником того самого разносчика листовок – Йоса Бреха, жившего в деревянном домике в лесу.