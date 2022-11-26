Чем завершилось крупнейшее расследование в истории Голландии

Для того чтобы отыскать преступника, правоохранительным органам Голландии потребовалось 20 лет и результаты анализа порядка 14 тысяч образцов ДНК.
В августе 1998 года 11-летний Ники Ферстаппен отправился вместе с другими детьми в палаточный лагерь в окрестностях города Маатрихт. На следующий день – 11 августа мальчика нашли мертвым в лесу в полутора километрах от лагеря. Внешний осмотр тела показал, что следы отсутствуют – гематомы, раны, ссадины. Но пижамные штаны парнишки оказались надеты наизнанку, что дало основание полагать совершение насильственных действий со стороны убийцы.
Утром того дня постовые, охранявшие периметр военной части, заметили велосипедиста. Им оказался Йос Брех. Во время допроса в полиции он рассказал, что разносил листовки. А делал это так рано из-за адской жары, которая днем окутывала все вокруг.
Утром того дня постовые, охранявшие периметр военной части, заметили велосипедиста. Им оказался Йос Брех. Во время допроса в полиции он рассказал, что разносил листовки. А делал это так рано из-за адской жары, которая днем окутывала все вокруг.
Детальное исследование тела погибшего показало, что мальчик подвергся насилию. Ступни Ники были чистыми, а обувь осталась в палатке. То есть ребенка сонным вытащили и отнесли в лес на руках. На пижамных штанах обнаружили следы семенной жидкости. Однако совпадений по базе результаты анализа не дали. Спустя два года дело Ферстаппена было закрыто.
Надежда у родных снова забрезжила, когда в 2002 году за дело взялся криминальный журналист Питер Рудольф де Брис. Он выяснил, что директор того самого лагеря Джус Бартер в свое время был осужден за связь с несовершеннолетним. Но он отказался сдать ДНК для анализа. Неужели преступник найден, и в деле можно поставить теперь уже окончательную точку? ДНК разрешили взять родственники Бартера уже после его смерти. Но результат оказался отрицательным.
И снова ниточка: в 2007 году на могиле Ники стали появляться странные записки. Неужели преступник слишком измучился содеянным и пытается таким способом вымолить прощение и дать себя поймать? Но задержанный мужчина просто оказался не в себе и никакого отношения к убийству не имел.
Де Брис в течение 20 лет периодически поднимал в прессе вопрос гибели мальчика. В 2012 году дело передали независимой группе расследований, в распоряжении которой имелись новейшие инструменты исследования ДНК. Еще несколько лет ушло на формирование единой базы. Просьба сдать анализ была адресована мужчинам округа Лимбурга в возрасте от 22 до 75 лет. Тысячи людей согласились. Но порядка трети ответили отказом. И тут произошло невероятное: частичное совпадение ДНК-профиля. Этот мужчина оказался родственником того самого разносчика листовок – Йоса Бреха, жившего в деревянном домике в лесу.
Прибывшие в дом полицейские взяли образец для исследования. И он дал полное совпадение. Сам Брех, якобы, ушел в дальний поход. И исчез. Но вскоре после подачи преступника в розыск в полицию поступил звонок. Звонивший мужчина – голландец жил в Испании. И рассказал, что видел Йоса в деревне Кастельтеркол неподалеку от Барселоны. Йоса нашли и арестовали. В сентябре 2018 года экстрадировали в Нидерланды.
На суде Йос молчал, отказался отвечать на вопросы и давать против себя показания. Но оспорить доказательства – результаты генетической экспертизы не смог. Убийцу приговорили к 12 годам тюремного заключения. В начале этого года дело было пересмотрено, и суд признал Бреха виновным в непредумышленном убийстве и увеличил срок еще на 4 года.
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