Элина Быстрицкая: почему талантливая актриса и член КПСС отвергала большинство ролей в кино

Яркая, красивая, женственная, она могла блистать в десятках фильмов, но вместо этого снялась лишь в нескольких проектах.
Элина появилась на свет 4 апреля 1928 года в Киеве. Отец, Авраам Пейсахович служил военврачом, мама Эсфирь Исааковна работала в госпитале поварихой. Так что путь в медицину был для Элины очевидным. Но она чуть ли ни с пеленок мечтала о театре.
А потом грянула война.
Отец ушёл на фронт, а 13-летняя Элина устроилась санитаркой в госпиталь. Там она наравне со взрослыми переносила раненых, и эти нагрузки позже аукнулись - девушка не могла завести ребенка.
После окончания войны Элина пошла в медицинскую школу, а в 1947 году вместе с родителями улетела в Дрезден, затем в Вильнюс, а потом вся семья осела в городе Нежин. Там она поступила на филологический факультет в пединституте, но через год его бросила и отправилась в Киев - там она стала студенткой Института театрального искусства.
С юности была красоткой, ухажеры за ней так и вились. Одним из них был молодой Кирилл Лавров. Но их роман продлился недолго.
Вскоре Быстрицкая дебютировала в фильме “Тарас Шевченко” в небольшой роли горничной графини Потоцкой. На съемках она встретилась с Сергеем Бондарчуком и они сразу стали ссориться. Эта вражда сохранилась на всю оставшуюся жизнь.
В 1953-м Быстрицкую зачислили в Вильнюсский театр, там она сыграла несколько ярких ролей. Попутно снялась в фильме “Неоконченная повесть”, где сыграла врача. Это роль сделала её знаменитой на всю страну, газета “Советская культура” назвала Элину актрисой года, а девушки стали массово поступать в мединституты.
Вскоре Быстрицкая перебралась в Москву и по протекции Фаины Раневской поступила в театр имени Пушкина. Ну а в 1955-м прошла пробы на главную роль в своей жизни - Аксиньи в “Тихом Доне”. Ради съемок, она училась ходить с коромыслом, брала уроки речи у казаков и поправилась на 1 килограмм. Фильм прогремел на всю страну, собрал множество премий и стал лидером проката. А Быстрицкая получила звание “Почетная казачка”.
Спустя три года, уже на пике славы, Быстрицкая вышла замуж. Это был человек, далекий от творческой жизни - Николай Кузьминский был крупным чиновником Минвнешторга. Элина переехала в роскошную столичную квартиру, у неё появились домработница, личный косметолог и наряды из Европы. С мужем она прожила 27 лет.
После такого успеха в кино, Элину с распростертыми объятиями ждали в любом театре. Она выбрала Малый, в котором и хотела всегда играть. Одновременно с этим, Быстрицкая сыграла в фильме “Добровольцы” и снова “выстрелила” на всю страну.
Первые шесть лет работы в Малом театре исполнила 12 ролей. Неплохих, но ничем не запоминающимися. У ней был непростой характер и Элина часто спорила с худруком и корифеями театра. Поэтому со временем ролей становилось все меньше.
А в начале 1960-х Быстрицкая с делегацией актеров отправилась на Неделю советского кино в США. Там она побывала на приеме в Белом доме, где их принимала жена президента Мейми Эйзенхауэр.
После 1967 года Быстрицкая надолго пропала из кино. Нет, роли ей предлагали, но она уже была членом КПСС и считала, что играть во всем подряд ей не стоит. Зато в Малом театре дела пошли в гору и там она стала настоящей примой. Звездные роли, аншлаги, любовь зрителей - Быстрицкая блистала на сцене этого театра более 50 лет.
Неожиданно для всех, Быстрицкая возглавила Федерацию художественной гимнастики. Благодаря громкому имени и известности, она ходила “по верхам” и выбивала лучшие условия для спортсменов. Сама, конечно, в тренировках не участвовала, зато помогла многим спортсменам получить квартиры и другие льготы. Кстати, это была именно ее инициатива - включить в художественную гимнастику в олимпийскую программу, с этой идеей она обратилась в Госкомспорт СССР. Так что немалое количество наших чемпионов получили медали на Олимпиадах именно благодаря Быстрицкой.
В 1985 году Элина сыграла в постановке “Случайный вальс” в Театре эстрады. Там же она впервые запела под аккомпанемент симфонического оркестра.
В девяностые годы Быстрицкая играла только в театре, в общественной жизни не участвовала. Это продолжалось очень долго - вплоть до середины нулевых. А в 2010-м Быстрицкая стала выступать с концертами, пела военные песни и романсы. Из театра ушла в 2012 - из-за проблем со здоровьем и разногласий с коллегами.
В 2017 году у неё обнаружили атеросклеротическую болезнь сердца. Можно было сделать операцию, но для этого надо было лететь в Израиль, а врачи это запретили - слишком жаркий климат и долгий перелет. И 26 апреля 2019 года в возрасте 91 год Быстрицкая ушла из жизни.
Позже ее друзья вспоминали: в свои последние дни, главная казачка Советского Союза ни о чем не жалела.
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