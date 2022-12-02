Элина Быстрицкая: почему талантливая актриса и член КПСС отвергала большинство ролей в кино

А потом грянула война.

Отец ушёл на фронт, а 13-летняя Элина устроилась санитаркой в госпиталь. Там она наравне со взрослыми переносила раненых, и эти нагрузки позже аукнулись - девушка не могла завести ребенка.

После окончания войны Элина пошла в медицинскую школу, а в 1947 году вместе с родителями улетела в Дрезден, затем в Вильнюс, а потом вся семья осела в городе Нежин. Там она поступила на филологический факультет в пединституте, но через год его бросила и отправилась в Киев - там она стала студенткой Института театрального искусства.