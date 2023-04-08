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Как выглядели артисты в 90-е

Как выглядели артисты в 90-е

Автор:
08 апреля 2023 22:06
Метки: СССР   Фотографии   кино   
568
22

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!

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Метки: СССР   Фотографии   кино   
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2  комментария
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74
thrashbox 10 часов назад
Ну, у Полищук и получше времена бывали, допустим.

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АнтонПолднев 7 часов назад
Как говорит один знакомый повар, "когда вкусно, тогда вкусно" . Зеленуха автору. Спасибо.
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