Как выглядели артисты в 90-е

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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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Николай Караченцов, Любовь Полищук и Татьяна Васильева во время презентации театра «Театра Антона Чехова», 1991 год
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Елена Захарова и Евгений Миронов в сцене из спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет», 1998 год
11.
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин и Евгений Петросян на сцене Московского государственного театра эстрады, 1992 год
12.
Никита Джигурда и Лариса Удовиченко на презентации кинофильма «Любить по-русски 2», 1997 год
Никита Джигурда времен «Любить по-русски» остался в далёком прошлом. Сегодня же артист пытается привлечь к себе внимание лишь скандалами...
14.
Орбакайте, Владимир Пресняков и Николай Расторгуев на концерте британского певца Дэвида Боуи в Москве, 1996 год
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Метки: СССР Фотографии кино
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