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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
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9.
Анатолий Папанов получает бюллетени для голосования на избирательном участке № 8 Краснопресненского района, 1977 год
15.
Вера Алентова в спектакле по пьесе А. Островского «Невольницы» столичного театра имени А. С .Пушкина, 1972 год
17.
Лариса Голубкина и алжирская киноактриса Самия Денден пробуют вафли на кондитерской фабрике «Рот Фронт», 1965 год
20.
Георгий Милляр и Наталья Варлей раздают автографы юным любителям кино на кинофестивале в Москве, 1983 год
24.
Наталья Белохвостикова и режиссер Александр Алов на XII Международном кинофестивале в Москве, 1981 год
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Метки: СССР Фотографии кино
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