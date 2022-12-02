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Сойдёт и так: порция недопеределок и свистоперделок

Сойдёт и так: порция недопеределок и свистоперделок

Автор:
02 декабря 2022 19:33
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   горе-строители   и так сойдёт   подборка   строители   
765
17
Это, пожалуй, моя любимая тема. Те случаи, когда лень, инженерная мысль и пофигизм победили. В результате получается нечто за гранью добра и зла. Перед строителями снимаю шляпу, вы вперде планеты всей.
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Метки: Прикол   Юмор   горе-строители   и так сойдёт   подборка   строители   
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1  комментарий
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Александр 4 минуты назад
Пандус на входе в мастерскую по ремонту велосипедов.
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